7 крутых вещей из Беларуси, известных по всему СССР

А вот гомельский завод «Гомсельмаш» — тот самый, где делают комбайны — выпускал педальный автомобиль «Спорт», на котором могли кататься не только дошкольники, но даже и большуны из третьего класса. И выглядел он при этом как болид «Формулы­–1». Ну, почти. У него цепной привод на задние колеса, стояночный тормоз, настоящая фара и настоящие поворотники. Маленькие посетители «Детского мира» в Серебрянке и на Логойском тракте стояли и щелкали тумблером включения лампочки, втайне надеясь, что когда-нибудь родители точно купят «Спорт».

Но для того, чтобы купить такой автомобиль, надо было иметь не только большой кошелек, но и большую квартиру: если велик можно спокойно оставить в прихожей или на балконе, то для педального автомобиля места в малогабаритной хрущевке просто не было. Разве что к потолку подвесить. Автомобиль выпускался еще несколько лет назад и стоил примерно 50 долларов. Сейчас похожие делает кобринская фабрика игрушек «Полесье», но только если в старом добром «Спорте» было 11 килограммов стали, то здесь рама со всех сторон окружена пластмассовыми накладками.