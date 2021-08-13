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7 крутых вещей из Беларуси, известных по всему СССР

7 крутых вещей из Беларуси, известных по всему СССР (14 фото)

Автор:
13 августа 2021 18:14
Метки: СССР   беларусь   товары   
915
14

Пожалуй, любой грамотный житель Советского Союза мог назвать продукцию из БССР, которая поставлялась во все уголки одной шестой части суши:
- грузовики МАЗ и БелАЗ;
- тракторы «Беларусь»;
- мотоциклы «Минск»;
- холодильники «Минск»;
- телевизоры «Горизонт»;
- велосипеды «Аист»...
Но были и другие знаковые, культовые вещи — многие жители Саратова, Камчатки и Калининграда даже могли и не догадываться, что их изготавливают в Советской Белоруссии.

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Метки: СССР   беларусь   товары   
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297
jurist 3 часа назад
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2k
VPJ 45 минут назад
А где рассказ о велосипеде "Минск"?
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2k
Domax3000 Час назад
Ещё один распространённый экспонат, если кто помнит...
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219
阿鋒 Час назад
Педальный автомобиль! Я на таком катался в Анапе , в самом начале 90-х, тогда прокат был таких «тачил» в парке. Тогда и видел такое первый и последний раз! :)
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29k
ACU900 2 часа назад
"Песняры", "Верасы" "Сябры"
Тоже крутые вещи

https://www.youtube.com/watch?
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828
192-й 2 часа назад
Кравчучку забыли.
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5k
Александр Иванов 2 часа назад
А сейчас я покупаю колбасы и мясные деликатесы в магазине "Белорусские прподукты". Дороже, да, но НАТУРАЛЬНОЕ!!! Ещё по Советским ГОСТам! Объедение!
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37k
Вепс 2 часа назад
Это 7 вещей из Белорусской ССР, а не из Беларуси. Небыло никакой Беларуси до распада СССР. Запомните, это плоды всего СССР, который вкладывал силы и средства в перспективные предприятия, и западное расположение было самым выгодным с точки зрения затрат и перспектив.
Я смотрю братья из бывших Советских республик начинают плоды всего СССР присваивать себе? И я уже забил на ПРибалтику и браских украинцев. Что теперь за белорусов взялись пропагандоны?
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56k
Андрей 2 часа назад
Фотоаппарат Агат-18 - был такой у меня, на стандартной плёнке в 36 кадров делал 72: кадр делился пополам. интересно плёнка вставлялась: аппарат разнимался на две части (по лицевой стороне как раз стык проходит), вставлялась кассета с плёнкой - и в путь. Перемотка шайбой наверху до щелчка, спуск - кнопка рядом с объективом, режимы съёмки выставлялись по символам. Лёгкая штучка, в походы брали.
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11k
Анатолий Соколов 3 часа назад
насчёт "сталинки" автор ошибся - сам дом кирпичный - а "уникального" в нём - перекрытия из "крупноразмерных" бетонных плит - собственно "технология изготовления крупноразмерных плит перекрытия" была разработана в 1938 году - но "воплотить в жизнь" её смогли только по окончании войны.
а до этого перекрытия делали из бетонных плит "малого размера" по железным балкам.
( "технология" включала в себя и разработку и создание средства подъёма плиты на высоту - "башенный кран" ).

примерное фото "довоенного" "бетонного" перекрытия ...
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92k
стас 3 часа назад
карат был ещё то говнецо, раз в месяц - ремонт блока управления или лентопротяжки..
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5k
newegg 3 часа назад
Пост - полное гавно.
Особенно про напиток «Цевита», который в СССР никто не знал.
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2k
Frank Borman 3 часа назад
Беларусь - развитая страна, поэтому и поставляла все эти культово-эпичные вещи Русье. Беларусияны и беларусиянки, они работящие и хорошие работники, поэтому и качесто беларуськой продукции - эпично-культовое. Русье и руссиянам повезло, что имеют в соседях такую страну.
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26k
Лабуда 4 часа назад
"Белорусь" употребляется только со словом "республика" - Республика Белорусь. Лучше и правильнее писать просто по нашему - Белоруссия.
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219
阿鋒 Нанук Паналык Час назад
У тебя фетиш какой-то? Всегда Пригожина везде втыкаешь. Смени уже пластинку уже, убогий !
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阿鋒 Татьяна Юсова 57 минут назад
Не оскорбляйте чукчей, сравнивая их с этой кодлой! :) Это оскорбление всех народов Севера , у проживающих в нашей прекрасной стране! То, за шо Вы говорите - говна кусок! Воняет часто и почти везде, что удивительно, не по делу :)
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