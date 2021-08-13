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24 примера ужасов новостроек: до каких пор над людьми будут издеваться

24 примера ужасов новостроек: до каких пор над людьми будут издеваться (22 фото + 2 видео)

Автор:
13 августа 2021 14:35
Сообщество : Юмор
Метки: Юмор   горе-строители   квартира   косяки   недоделки   новостройки   ужас   
2708
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Вот у вас радость: вы купили, или собрались покупать квариру в новостройке. Окрыленные счастьем, летите смотреть на свои родные метры и получаете удар - здесь недоделка, здесь брак, здесь косяк. Да почему нельзя сделать все по уму, вопрошаете вы? Да потому что, отвечают они... Интересно - а сами горе-тсроители покупают новстройки?

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Метки: Юмор   горе-строители   квартира   косяки   недоделки   новостройки   ужас   
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12k
Юрий Николаевич Час назад
Как платят, так и работают.
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0
бобовый 3 минуты назад
ясень пень - путлеровская рашка ...
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7k
Ivan 11 минут назад
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325
megusta 17 минут назад
Это вообще шикарно, сделал дырку в плитке и всё же трубами не попал. Чуть ниже не было б так обидно
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4k
Unics 24 минуты назад
Ладно строители левые, но ведь этот дом конкретные люди, а точнее- чиновники, принимали в эксплуатацию...
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967
Tάρβοs Полчаса назад
90% рабочего персонала гастеры. О каком качестве может идти речь. Народ и такое купит, а потом доделает.
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3k
Кирилл 40 минут назад
то что через жопу, согласен, но на последней картинке слаботочка (телефон, интернет, тв) к свету не имеет ни какого отношения.
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15k
Serg2001 45 минут назад
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7k
Ф Ив 54 минуты назад
У нас в стране долгое время культивировали уважение к чужому труду, но к сожалению никогда не культивировали уважения к потребителю, который заплатил за это деньги.
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2k
Дмитрий ! Час назад
Только дом и строить или контроллировать самому, предварительно изучив мат.часть, что я и сделал.
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56k
pynh Час назад
при чем тут свет на последнем фото?
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