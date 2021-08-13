24 примера ужасов новостроек: до каких пор над людьми будут издеваться

Вот у вас радость: вы купили, или собрались покупать квариру в новостройке. Окрыленные счастьем, летите смотреть на свои родные метры и получаете удар - здесь недоделка, здесь брак, здесь косяк. Да почему нельзя сделать все по уму, вопрошаете вы? Да потому что, отвечают они... Интересно - а сами горе-тсроители покупают новстройки?