24 примера ужасов новостроек: до каких пор над людьми будут издеваться

Вот у вас радость: вы купили, или собрались покупать квариру в новостройке. Окрыленные счастьем, летите смотреть на свои родные метры и получаете удар - здесь недоделка, здесь брак, здесь косяк. Да почему нельзя сделать все по уму, вопрошаете вы? Да потому что, отвечают они... Интересно - а сами горе-тсроители покупают новстройки?
Говорят, что те, кто работал на производстве колбасы, никогда колбасу не ест. Хорошо, без колбасы можно прожить, а как прожить без дома? Или строители сами себе квартиры не покупают?
Как вам стены? Да обоями закроете, чего там
Не трогайте стены руками, делов-то
Ну и зачем вам там раствор, его же все равно не видно!
Тамбов - в новостройке обрушился балкон, едва не задев женщину с ребенком
Я твою кладку шатал!
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Свет горит? Горит! Чего еще надо?
Тег юмор, просто потому что наш человек над всем способен посмеяться, хотя это совсем не смешно...
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