Царь-гаражи: незаконные постройки России, в которых живут люди

Ситуация с приобретением собственного жилья становится все печальнее в России. Цены на недвижимость растут, поэтому предприимчивые люди находят выход из ситуации. Они не берут ипотеку, но зато берут ситуацию в свои руки. Так и появляются царь-гаражи!

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1. Перед вами царь-гаражи, которых не должно было существовать в природе 0 Источник:

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2. Купил гараж, а построил дом 0 Источник:

3. Личный пентхаус 0 Источник:

4. Такие постройки - незаконны, однако, например, в Сочи, практически всегда открывают крыши у домов или надстраивают целые этажи над гаражами 0 Источник:

5. Двухэтажный гараж 0 Источник:

6. Личная вилла 0 Источник:

7. Зато свое 0 Источник:

8. Гаражный кооператив превратился в жилой район 0 Источник:

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10. Лакшери вариант 0 Источник:

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12. Царь-гараж у каждого свой 0 Источник:

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