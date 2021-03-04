Царь-гаражи: незаконные постройки России, в которых живут люди

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Ситуация с приобретением собственного жилья становится все печальнее в России. Цены на недвижимость растут, поэтому предприимчивые люди находят выход из ситуации. Они не берут ипотеку, но зато берут ситуацию в свои руки. Так и появляются царь-гаражи!
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4. Такие постройки - незаконны, однако, например, в Сочи, практически всегда открывают крыши у домов или надстраивают целые этажи над гаражами
А вы бы жили в таком?
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