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Царь-гаражи: незаконные постройки России, в которых живут люди

Царь-гаражи: незаконные постройки России, в которых живут люди (15 фото)

Автор:
04 марта 2021 11:54
Сообщество : Юмор
Метки: Юмор   в гараже   горе-строители   забавно   надстройка   прикол   строители   царь-гараж   
2698
15
Ситуация с приобретением собственного жилья становится все печальнее в России. Цены на недвижимость растут, поэтому предприимчивые люди находят выход из ситуации. Они не берут ипотеку, но зато берут ситуацию в свои руки. Так и появляются царь-гаражи!
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Метки: Юмор   в гараже   горе-строители   забавно   надстройка   прикол   строители   царь-гараж   
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13  комментариев
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35k
dima423 Час назад
жизнь заставит, и в коробке из под холодильника поживешь...но понятно что все это не от богатства большого))
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5k
Deimler 5 минут назад
В районе Строгино, у МКАД, в свое время были вполне законные кооперативные гаражи в три уровня - подвал, собственно гараж и верхний уровень, все по 18 квадратов. Жить можно, только с отоплением вопрос был. Снесли, согласно новой градостроительной политике.
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3k
Майкл 12 минут назад
Обычно чурки такое любят строить
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3k
brrr 17 минут назад
А куда стройуправа смотрит?
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7k
Профессор Преображенский Полчаса назад
Вот это Крым,Утёс. На сверху эллингов (гаражей для лодок), предприимчевые хохлы сделали отели. До 2024 года снесут. Есть постановление
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4k
rere82 Профессор Преображенский 16 минут назад
Послушай профессор Шариков, от куда в Крыму хохлы? Крым всегда был заселен кацапами и ватниками такими как ты.
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7k
Профессор Преображенский rere82 13 минут назад
Чего про меня то. Если у человека все разговоры про доллары, И он нормальной работой в 30 лет считает сдачу лежаков на пляжах. И шашлыки продаёт по 600 руб порцию. То да, это перекрестившиеся хохлы
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6k
Ysik 47 минут назад
В Сочи вообще уникальные варианты встречаются. У меня у знакомого с дороги обычный двухэтажный сочинский гараж, даже документы оформлены, а вот со стороны леса этот гараж неожиданно превращается в шикарный коттедж, разобрал склон под гаражом, укрепил склон сваями, построил террасы, мангальную зону, несколько комнат, барная стойка, кухня, душевая, туалет и даже камин.
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711
Шурман Час назад
Хочу посмотреть на такое в старой Европе :) гарантию даю даже первый этаж не смогут построить , соседи сдадут и к вечеру придут чиновники и снесут все к епеням , я машину начал мыть в гараже так и то доепались после долгих разговоров я спросил а зачем я плачу за воду в гараже и свет и это все длиться уже 11 лет они заткнулись когда я попросил вернуть все эти бабки сразу успокоились , правда теперь не здороваются
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7k
uutb Шурман Полчаса назад
Это, в основном, практикуется в Крыму(ЮБК), Сочи(Адлел), Питер, ну и естественно Москва. В основном в таких застройках живут приезжие гастарбайтеры или отдыхающие. По сути- там есть все условия для проживания: туалет, душ, кухня, отопление. В Сочи видел даже сауну. В Европе, просто в голову такое никому не придет! Как говорится-" Голь, на выдумку хитра!"
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3k
Алексей Куликов uutb 3 минуты назад
Не только
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−12
Ольга Горбунова Час назад
У х тыж! Не платят налоги! Нам за 33,36 р. Ндс,к возврату, камералку назначили.
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