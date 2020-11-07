25 доказательств того, что роботы-пылесосы - те еще проказники

Роботы-пылесосы - отличная штука, облегчающая жизнь и помогающая поддерживать чистоту в доме. Владельцы этих устройств нахваливают их на все лады! Но сейчас мы покажем вам то, что обычно остается за кадром... Предупрежден - значит вооружен.
1. "Самоубийство Roomba. Он как-то умудрился замотаться в туалетную бумагу, перекрыв свои датчики, и храбро бросился вниз"
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2. "Пришло уведомление от приложения iRobot: "Roomba требует вашего внимания. Застрял рядом с утесом"
3. "Этот детский сад для собак получил ценный урок: не оставлять робот-пылесос в приемной"
4. "Вот что происходит, когда ваша жена оставляет дверь в бассейн открытой. Дорогой робот-пылесос решил, что ему срочно нужно познакомиться с пылесосом для чистки бассейна... Черт подери!"
5. "Roomba не вернулся домой прошлой ночью после плановой уборки, и мы нигде не можем его найти"
8. "Мало того, что он спер чертово банное полотенце, так он пытался спрятаться под туалетным столиком. Видимо, хотел перекусить в тихой, спокойной обстановке"
14. "Есть подозрение, что наш робот-пылесос скоро уволится. Кажется, он сейчас на собеседовании"
Источник: — переведено специально для fishki.net
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Тщательно ухаживала за шерстью. Отрастила ему роскошные "штаны" и хвост - хризантему.
Вернула хозяйке.
Через три дня встречаю пса с коротко стриженой попой и крысиным хвостом.
-Что случилось?
-На радостях, что вернулся домой, лаял и кидался на пылесос. Час отстригали собачку от "румбы".