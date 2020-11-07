25 доказательств того, что роботы-пылесосы - те еще проказники

Роботы-пылесосы - отличная штука, облегчающая жизнь и помогающая поддерживать чистоту в доме. Владельцы этих устройств нахваливают их на все лады! Но сейчас мы покажем вам то, что обычно остается за кадром... Предупрежден - значит вооружен.

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1. "Самоубийство Roomba. Он как-то умудрился замотаться в туалетную бумагу, перекрыв свои датчики, и храбро бросился вниз" 0 Источник:

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2. "Пришло уведомление от приложения iRobot: "Roomba требует вашего внимания. Застрял рядом с утесом" 0 Источник:

3. "Этот детский сад для собак получил ценный урок: не оставлять робот-пылесос в приемной" 0 Источник:

4. "Вот что происходит, когда ваша жена оставляет дверь в бассейн открытой. Дорогой робот-пылесос решил, что ему срочно нужно познакомиться с пылесосом для чистки бассейна... Черт подери!" 0 Источник:

5. "Roomba не вернулся домой прошлой ночью после плановой уборки, и мы нигде не можем его найти" 0 Источник:

6. "Сегодня я вернулся домой к роботу-пылесосу с художественными претензиями" 0 Источник:

7. "Терроризирует моего пса" 0 Источник:

8. "Мало того, что он спер чертово банное полотенце, так он пытался спрятаться под туалетным столиком. Видимо, хотел перекусить в тихой, спокойной обстановке" 0 Источник:

9. "Набросился на мою собаку и пал в неравном бою" 0 Источник:

10. "Кошка + банка краски + робот-пылесос" 0 Источник:

11. "Обнаружил причину, по которой мой робот-пылесос устроил саботаж" 0 Источник:

12. "Пришел домой с обеда и обнаружил, что жизнь моего друга висит на волоске" 0 Источник:

13. "Очень прожорливый, надо быть начеку" 0 Источник:

14. "Есть подозрение, что наш робот-пылесос скоро уволится. Кажется, он сейчас на собеседовании" 0 Источник:

15. "Попытался сбежать" 0 Источник:

16. "Наш Roomba столкнулся с голой Барби. Голая Барби проиграла" 0 Источник:

17. "Мой муж никак не научится прятать зарядные устройства от робота Евы" 0 Источник:

18. "Эти наушники случайно оказались на полу, где трудился Roomba" 0 Источник:

19. "Мой робот-пылесос съел кусок мела" 0 Источник:

20. "Напал на мою пятилетнюю дочь" 0 Источник:

21. "Иди домой, Roomba! Ты пьян" 0 Источник:

22. "Это Карл. Он любит забираться в самые труднодоступные места и засыпать там" 0 Источник:

23. "Пытался взять выходной день" 0 Источник:

24. "Отъехал меньше чем на метр от базы и попросил снова его зарядить" 0 Источник: