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25 доказательств того, что роботы-пылесосы - те еще проказники

25 доказательств того, что роботы-пылесосы - те еще проказники (26 фото)

Автор:
07 ноября 2020 13:11
Сообщество : Юмор
Метки: косяки   подборка   полный провал   пылесосы   робот-пылесос   уборка   фейлы   юмор   
693
26
Роботы-пылесосы - отличная штука, облегчающая жизнь и помогающая поддерживать чистоту в доме. Владельцы этих устройств нахваливают их на все лады! Но сейчас мы покажем вам то, что обычно остается за кадром... Предупрежден - значит вооружен.
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Источник:  — переведено специально для fishki.net

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Метки: косяки   подборка   полный провал   пылесосы   робот-пылесос   уборка   фейлы   юмор   
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192k
Северное сияние 15 минут назад
25 доказательств того, что роботы-пылесосы - те еще проказники
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6k
Izrin Maria 2 минуты назад
Подругин пикинес остался со мной на три недели.
Тщательно ухаживала за шерстью. Отрастила ему роскошные "штаны" и хвост - хризантему.
Вернула хозяйке.
Через три дня встречаю пса с коротко стриженой попой и крысиным хвостом.
-Что случилось?
-На радостях, что вернулся домой, лаял и кидался на пылесос. Час отстригали собачку от "румбы".
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Сергей Зайцев 10 минут назад
То есть Румба ещё тот засранец, хорошо, что я взял сяоми )))
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