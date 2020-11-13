Home photo: модели из хрущевок, которые бредят Парижем

Героини данной подборки точно знают, что скоро их заметят мировые модные дома, пригласив на работу в Европу. Но пока они выкладывают свои фотографии в социальные сети. Да, ковры на заднем фоне никого ведь не смущают?

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1. Профессиональная фотосъемка - это уровень 0 Источник:

2. У большинства девушек нет средств на фотографов и аренду студий. Их выход - фото дома 0 Источник:

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4. "Без ковра и жизнь не та" 0 Источник:

5. Немного эротики и загадочности 0 Источник:

6. Скорее убирайте детей от экранов. Что-то подсказывает, что начинается жара 0 Источник:

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8. Ничего страшного, что в уличных сапогах на ковре? 0 Источник:

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10. Еще их называют леопардессами 0 Источник:

11. Ну что, есть у них потенциал? 0 Источник:

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