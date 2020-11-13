Home photo: модели из хрущевок, которые бредят Парижем

Героини данной подборки точно знают, что скоро их заметят мировые модные дома, пригласив на работу в Европу. Но пока они выкладывают свои фотографии в социальные сети. Да, ковры на заднем фоне никого ведь не смущают?
Большая просьба! Воздержитесь от эротических фотографий в комментариях. В противном случае, администрация Фишек просто закроет данный пост.
Источник:
Ссылки по теме:
- Без понтов. Обычные девушки из хрущевок, которым не нужна шуба и Брабус
- Красотки из Tinder, которые не стали скромничать при составлении своих анкет
- Бабьи накачанные губы и мужские мысли на эту тему
- Если бы у женской зависти было лицо
- Натуральные селянки, которые все еще ждут городских принцев
38
Понравилось38
Новости партнёров