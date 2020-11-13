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Home photo: модели из хрущевок, которые бредят Парижем

Home photo: модели из хрущевок, которые бредят Парижем (21 фото)

Автор:
13 ноября 2020 14:55
Сообщество : Юмор
Метки: девушки   квартира   красота   обстановка   ремонт   хрущевка   юмор   
3483
21
Героини данной подборки точно знают, что скоро их заметят мировые модные дома, пригласив на работу в Европу. Но пока они выкладывают свои фотографии в социальные сети. Да, ковры на заднем фоне никого ведь не смущают?

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Метки: девушки   квартира   красота   обстановка   ремонт   хрущевка   юмор   
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12  комментариев
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18k
Добрый Алабай 2 часа назад
Отличные фотки, отличные девчонки. Подписи к фоткам - полный отстой.
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2k
Дмитрий Полминуты назад
пошел дзюбить
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48k
smakido 4 минуты назад
Ковры, леопардессы... Да чем они хуже силиконовый кукол с "рублевок"? Не их вина, что их родители не работают в Газпром, нет богатенького "паприка"! Да, некоторым отказывает вкус, нет хорошей оптики и так далее, но они все тоже хотят, чтобы их любили, хотят счастья!
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12k
Павел 22 минуты назад
У автора опять кризис "не дают"?
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6k
Barachek_Obachek Полчаса назад
Почему сразу кто-то умер? Уже уснуть с вибратором нельзя
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53k
Racer777 Полчаса назад
На третьей пикче, там реально покойник лежит???
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2k
ваня панкин 41 минуту назад
симпатичные девчули... а интересно а борщ с котлетами могут такие же вкусные как они забабахать?..
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25k
Рулон Обоев ваня панкин 4 минуты назад
Вот только такие и могут...из личного опыта: 27 лет женат (сегодня годовщина)живем не бедно, жена зам мэра города, у меня не плохая зарплата. Готовить я серьезно начал лет с 30. сейчас у меня еда ум отъешь, но это ДОМАШНЕЕ.
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18k
BillyBonzz 48 минут назад
Опять хотим в Париж! - ух ты, а че, уже были? Нет, хотели.
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7k
Prostovopros 57 минут назад
Девчонки и фотки хорошие. Комментарии идиотские.
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1k
Мороз Час назад
Семерочка хороша !!!
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11k
Андрей Дядя Час назад
ну как бы и в нерезиновой , да и на мировых подиумах доминируют провинциалки . афтар не в курсе наверное.
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