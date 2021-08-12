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Большие чаевые и бесконечные уборки: каково работать на суперъяхте

Большие чаевые и бесконечные уборки: каково работать на суперъяхте (7 фото)

Автор:
12 августа 2021 17:39
Сообщество : Истории
Метки: Джефф Безос   богатство   богачи   деньги   лодки   чаевые   яхты   
3152
7

О самых длинных и дорогих яхтах и тех, кто на них работает.

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Метки: Джефф Безос   богатство   богачи   деньги   лодки   чаевые   яхты   
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42k
Андрей Бертон 2 часа назад
Не знаю как у супер яхт и миллиардов, а у обычных миллионеров есть поговорка:" с начала ты мечтаешь о яхте, потом ты мечтаешь избавиться от яхты".
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80
Liberman Полчаса назад
кстати, за 8-10 миллионов(цена 1-шки в Мск) - можно купить катамаран парусный - и в принципе,жить где-нить на Балтике.не тратясь в походах на топливо(кроме генераторов). - как вариант для жизни - оч даже.+ всегда можешь уйти в другую страну. хочешь заработать - организовывай круизы.
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Liberman Полчаса назад
человек получает от яхты удовольствие два раза: сначала ты когда её покупаешь, а потом - когда продаёшь)
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29k
a.fey 55 минут назад
Катался я как-то на яхте. Правда, не на дорогой. Всего за девать миллионов вечнозеленых. Ну, дешёвка.
Компьютеры показывали расход топлива. 32 галлона в час на один двигатель. А их там два. И 4 галлона в час на каждый генератор. А их там тоже два...
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80
Liberman a.fey Полчаса назад
поэтому,если ты не миллионэр - бери парусную.
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a_komolow Час назад
У богатых свои причуды!
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