Большие чаевые и бесконечные уборки: каково работать на суперъяхте

О самых длинных и дорогих яхтах и тех, кто на них работает.
Самая большая яхта Azzam принадлежит 72-летнему президенту ОАЭ, её длина - 179,7 м. Среди суперъяхт Абрамовича самая большая - 162-мтеровая Eclipse. Джеффу Безосу, самому богатому человеку в мире, строят "скромную" 127-метровую яхту. Но, говорят, что по техническим особенностям она обойдёт все другие суперъяхты в мире. Предположительная стоимость яхты главы Amazon - полмиллиарда долларов. В комплекте с суперъяхтой будет идти яхта поменьше для прислуги и вертолёта. Кстати, если измерять состояние Безоса в суперъяхтах, то всего у него 400 127-метровых яхт.
Яхту Безосу строят в Нидерландах, неофициальной столице шикарных лодок для безумно богатых. Но даже для видавших все виды роскоши голландских строителей яхт лодка Безоса станет самым невероятным строением за всю историю.
С началом пандемии количество заказов на суперъяхты возросло в разы. Пока другие отрасли загибались и ждали государственных дотаций, производители яхт богатели (Безос, кстати, тоже богател). “Наши доходы в пандемию выросли на 340%”, — говорит глава фирмы YachtLife Technologies Inc. Желающие заполучить яхту выстроились в очередь, производственных мощностей нидерландских яхтостроительных заводов не хватает. Говорят, что 2021-й станет рекордным годом по продажам суперъяхт. Всё дело в том, что яхта - это лучший и самый модный среди миллиардеров способ самоизолироваться. Кто из богатых побогаче, тот имеет возможность уйти на карантин в Средиземное или Карибское море и вообще не видеть людей месяцами (потому что обслуживающий персонал плывёт на соседней “маленькой” яхте).
Помнится, как-то голливудские знаменитости в связи с пандемией говорили, что все мы в одной лодке. А давайте узнаем, кто с ними действительно в одной лодке, то есть кто работает на тех самых шикарных яхтах, которые строят в Голландии для желающих изолироваться с шиком. В июле Bloomberg опубликовал историю человека, проработавшего несколько месяцев на суперъяхте. Он рассказал, с какими проблемами сталкивается экипаж четырёхпалубной яхты, в каких условиях работает и сколько получает.
- Главная головная боль персонала - морская соль. Она разъедает дорогущий паркет на палубах. Полчаса от одного пляжа до другого в тихую погоду и хотя бы одна волна, хлестнувшая по палубе, — это несколько часов тщательной уборки для персонала.
- На полную уборку суперъяхты у шести человек уходит не меньше 10 дней.
- Самые ужасные гости на яхте - звёзды спорта. После них экипажу приходится убираться дольше всего. Топовая звезда NBA может ступить на палубу утром, а уже к обеду всё будет липким от шампанского, а все туалеты будут забиты рвотой этой суперзвезды.
- Не все богачи могут позволить себе содержать яхту, но яхту можно арендовать. Обычно яхту арендуют на две недели: первая неделя для семьи, вторая - для полноценного отдыха.
- Чтобы жене было чем заняться вторую неделю отдыха, муж даёт ей неограниченное количество денег для похода по магазинам в ближайшем порту. Таскать сумки за ней отправляют нескольких членов экипажа. В награду им обычно перепадает платок Hermès, ремень Gucci или что-то в этом роде.
- Работавший на суперъяхте повар рассказывал, что арабские шейхи и их семьи требуют гигантские порции, чтобы всего на столе было в излишке. Съедают они всегда не больше 10%, остатки обычно доедает персонал. Русские олигархи, по его словам, полностью соответствуют стереотипам и требуют много икры.
- Хорошего стюарда не видно, но хороший стюард видит всё. Повсюду на яхте установлены камеры, чтобы следить за гостями. Например, камеры показали, что за завтраком шейх выковыривал грибы из омлета, эта информация сообщается повару, и завтра он не добавляет грибы в омлет. Или звёзды НБА вышли из разгромленной каюты, и надо срочно идти убирать, чтобы к их возвращению всё было чисто.
- В среднем стюарды и матросы получают за работу на суперъяхте $3000 в месяц. Однако куда больше им дают в качестве чаевых богатые и знаменитые гости, отдыхающие на яхте. К тому же гости часто оставляют в каютах и на палубе дорогие вещи. По правилам персонал связывается с гостями и предлагает прислать потерянную вещь по любому адресу, однако почти всегда гость великодушно отказывается от вещицы в пользу работников яхты.
- Арендующий яхту должен по негласному правилу дать каждому члену экипажа чаевые в размере 1% от стоимости аренды. В среднем арендатор платит за неделю $220 000 (и это не включая расходы на еду, топливо и доковые сборы), значит каждый член экипажа получит $2200 на чай. За три летних месяца один член экипажа элитной яхты, сдаваемой в аренду, может заработать лишь на чаевых примерно $50 000.
- Владельцы яхт своим экипажам чаевые не дают. Зато щедры на бонусы в конце года и дорогие подарки, могут даже поделиться акциями своей компании.
- Без всяких наворотов 1 метр яхты обойдётся покупателю в $1 млн. Уважающий себя миллиардер не будет строить яхту меньше 35 м в длину. За электричество, доковые сборы, ремонт, содержание экипажа каждый год надо платить примерно 5% от изначальной стоимости.
- Вкладываться в яхты невыгодно. Как только судно впервые покидает порт, оно теряет 20% стоимости и потом ещё каждый год теряет по несколько процентов.
Источник:
- ТОП-10 вымышленных персонажей с огромной кучей денег
- Богачи грозят нам экологической катастрофой
- Как много денег у самого богатого человека мира
- 10 богатейших людей в 2020 году
- Самый богатый человек в мире скоро станет триллионером из-за пандемии
Понравилось52
Компьютеры показывали расход топлива. 32 галлона в час на один двигатель. А их там два. И 4 галлона в час на каждый генератор. А их там тоже два...