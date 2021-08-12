Большие чаевые и бесконечные уборки: каково работать на суперъяхте

С началом пандемии количество заказов на суперъяхты возросло в разы. Пока другие отрасли загибались и ждали государственных дотаций, производители яхт богатели (Безос, кстати, тоже богател). “Наши доходы в пандемию выросли на 340%”, — говорит глава фирмы YachtLife Technologies Inc. Желающие заполучить яхту выстроились в очередь, производственных мощностей нидерландских яхтостроительных заводов не хватает. Говорят, что 2021-й станет рекордным годом по продажам суперъяхт. Всё дело в том, что яхта - это лучший и самый модный среди миллиардеров способ самоизолироваться. Кто из богатых побогаче, тот имеет возможность уйти на карантин в Средиземное или Карибское море и вообще не видеть людей месяцами (потому что обслуживающий персонал плывёт на соседней “маленькой” яхте).

Помнится, как-то голливудские знаменитости в связи с пандемией говорили, что все мы в одной лодке. А давайте узнаем, кто с ними действительно в одной лодке, то есть кто работает на тех самых шикарных яхтах, которые строят в Голландии для желающих изолироваться с шиком. В июле Bloomberg опубликовал историю человека, проработавшего несколько месяцев на суперъяхте. Он рассказал, с какими проблемами сталкивается экипаж четырёхпалубной яхты, в каких условиях работает и сколько получает.