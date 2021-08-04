Истории про богатых и их причуды

На Reddit делятся опытом общения с мультимиллионерами и миллиардерами.
- Мой двоюродный дед ОЧЕНЬ состоятельный человек.
У него не гостевой дом, а гостевой особняк. Отдельно от хозяйского особняка. На тот случай, если дети нагрянут в гости. А ещё у него перед домом олимпийских размеров крытый бассейн.
Он как-то купил себе пушку, чтобы стрелять по горе, которая находится позади его поместья. Он стреляет по ней новенькими мячами для боулинга по $100 долларов каждый.
- Мой отец был настройщиком фортепиано. Однажды его позвали настроить инструмент в самом шикарном доме, который он когда-либо видел. Дом и обстановка внутри произвели на отца колоссальное впечатление. К счастью, хозяева оказались приветливыми и гостеприимными людьми без заскоков. Отец набрался смелости и перед уходом спросил, чем хозяин дома зарабатывает на жизнь. Хозяин ответил, что работал водителем грузовика и очень не любил разгружать ящики с бутылками кетчупа. Вот так мой отец встретил создателя кетчупа в пакетиках.
- Работаю инструктором по вождению. Группа богачей как-то арендовала трассу на целый день, чтобы покататься на своих суперкарах. Когда они разъехались по домам, оказалось, что они забыли на трассе одну машину - Lamborghini Aventador. Как можно забыть Lamborghini Aventador??
- Я работал в компании, которая переделывает салоны самолётов для богатых людей. И я говорю не про “Гольфстримы”, а про 747-е.
Для одного клиента компания сделала несколько самолётов. Один из них он приобрёл только потому, что его духовный наставник посоветовал ему купить новый самолёт, так как один из его нынешних самолётов притягивает неудачи. На этом “невезучем” до сих пор путешествует его жена. Видимо, хотел развестись, но не хотел отдавать половину состояния.
- Я живу рядом с компанией, которая строит яхты. Как-то разговорился с сотрудником, он мне рассказал, что у богатых обязательно должна быть “яхта-тень”.
У супербогатых много яхт. Им не хочется, чтобы внешний вид их самых красивых яхт портили спасательные шлюпки, вертолёты на палубе, гидроциклы. Некоторые даже не хотят портить хорошую яхту экипажем. Поэтому они покупают “яхту-тень”, куда складывают все свои “игрушки” и где живёт экипаж. Эта яхта тенью следует за самыми шикарными яхтами миллиардера.
- Некоторое время работал на супербогатых. Новенькая 90-метровая яхта за много миллионов фунтов построена в Нидерландах. Первый рейс в Антиб, Франция. Владелец яхты поднялся на борт, пробыл на яхте пару часов и уехал. На следующей неделе яхту перегоняют в Геную, где все ванные комнаты на борту полностью переделываются. А это, на секундочку, новые мраморные раковины, полы, ванны. Всё это выдирается, ломается, выбрасывается. Тонны дорогого мрамора выбрасываются на помойку. Хозяина не устроил оттенок мрамора. Когда всё заменили, он снова осмотрел яхту, и ему снова не понравился мрамор, снова все выдирали и выбрасывали. 150 тонн мрамора отправилось на свалку.
- Когда очень богатый человек хочет купить “Ягуар” в Великобритании, ему назначается личный менеджер, более подготовленный, чем остальные. Таким личным менеджером был мой друг. Он, например, мог позвонить на завод по производству “Ягуаров” и попросить их сделать автомобиль по указанным заказчиком параметрам.
И вот саудовский принц захотел купить себе “Ягуар”. Целый день он провёл с моим другом, обговаривая, каким должен быть автомобиль. Помнится, один “Ягуар” тогда стоил 125 тыс. фунтов.
Наконец, они дошли до выбора цвета кузова, и принц никак не мог выбрать один из 16 возможных цветов. Принц сказал, что утро вечера мудренее, они договорились о времени встречи на следующий день и разошлись. “Я разрешил свои сомнения относительно цвета, — сказал принц на следующий день, — я закажу 16 машин разного цвета”.
Потом встал вопрос доставки авто. Принцу предложили доставку по морю, но принц попросил доставку по воздуху. Мой друг ему предложил пару “Ягуаров” загрузить в самолёт, а остальные отправить на корабле. “Нет, я хочу все 16 авто на самолёте до Саудовской Аравии”. Обошлось это принцу в 2,5 млн фунтов.
- Работал в 80-х на одного арабского принца. Он всегда выкупал последние три этажа в лучших отелях. Два этажа для прислуги и охраны, третий этаж для принца и его двух жён.
- Моим начальником был член семьи из списка Forbes “40 богатейших семей”. Многие поколения этой семьи были богачами. Босс был замечательным человеком. Долгие годы он возглавлял компанию из списка Fortune 500, а на пенсии работал на госслужбе. Он никогда не пытался никого впечатлить. Еду ему готовили самую простую. Помню, как сидел за одним столом с министром финансов и президентом крупной иностранной компании, и они были так рады, что едят вкусную домашнюю еду, а не то что обычно подают людям их ранга.
- Я работал на сестру миллиардера, а потом ещё выполняла разную работу для других его родственников и друзей. И вот что я понял.
Люди, у которых от 1 до 9 млн долларов тратят деньги глупо, всегда выпячивают своё богатство.
Люди, у которых от 10 до 99 млн долларов бывают разные.
Те, кого от 100 млн до многих миллиардов долларов самые интересные, потому что они ведут себя, как обычные люди, а не как напыщенные придурки. Высокой кухни они предпочтут пиццу, вместо коллекционного виски за $1000 выпьют обычный, но качественный алкоголь. Они купят дом с лучшим видом, а не самый шикарный в округе дом. Заключать сделку на $50 млн они придут в шлёпках, шортах и футболке. Они никогда не кричат на обслуживающий персонал и всегда искренне благодарят.
Однако дети у миллиардеров обычно ужасные. Они просто уничтожают империи, которые с таким трудом были выстроены их родителями.
- Я “работал” на сынка одного арабского миллиардера, ужасного человека, транжирящего отцовские деньги. Видел однажды, как он потратил $16 000 на кошелёк, украшенный золотыми шипами. Ботинки у него тоже с золотыми украшениями.
На день рождение ему как-то прислали 30 громадных тортов. Он распорядился все торты оставить на полу в коридоре и запретил их кому-либо есть. Две недели мы ходили рядом с этими тортами, а потом он приказал их выбросить.
- Работал в ресторане, где завсегдатаями были дети из семей миллиардеров. Однажды подслушал такой разговор. У парня спросили, откуда у него столько денег. Он (китаец, получающий образование в США) ответил: "А я просто сказала родителям, что за учёбу надо заплатить $500 тысяч".
- Мой сосед по комнате в универе был из очень богатой таиландской семьи, а его друг - из восьмой самой богатой семьи в Таиланде. Однажды я валялся на кровати после 14-часовой смены, а они зашли в комнату и смеялись над тем, как тот парень (который богаче богатого) купил себе куртку за $9000. Никогда не забуду то чувство. Именно столько я платил за семестр учёбы, а он куртку себе купил.
Источник:
- В Техасе "задержали" бесцеремонного аллигатора
- Бендиго - город золотой лихорадки
- "Длинная" русская борзая стала звездой Инстаграма и Тиктока
- 30 историй, которые растопят ваше сердце
- 20 продуктов, которые теперь используются совсем не так, как задумано
Понравилось26