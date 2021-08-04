Истории про богатых и их причуды





- Мой двоюродный дед ОЧЕНЬ состоятельный человек.

У него не гостевой дом, а гостевой особняк. Отдельно от хозяйского особняка. На тот случай, если дети нагрянут в гости. А ещё у него перед домом олимпийских размеров крытый бассейн.

Он как-то купил себе пушку, чтобы стрелять по горе, которая находится позади его поместья. Он стреляет по ней новенькими мячами для боулинга по $100 долларов каждый.





- Мой отец был настройщиком фортепиано. Однажды его позвали настроить инструмент в самом шикарном доме, который он когда-либо видел. Дом и обстановка внутри произвели на отца колоссальное впечатление. К счастью, хозяева оказались приветливыми и гостеприимными людьми без заскоков. Отец набрался смелости и перед уходом спросил, чем хозяин дома зарабатывает на жизнь. Хозяин ответил, что работал водителем грузовика и очень не любил разгружать ящики с бутылками кетчупа. Вот так мой отец встретил создателя кетчупа в пакетиках.



