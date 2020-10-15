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10 богатейших людей в 2020 году

10 богатейших людей в 2020 году (12 фото)

Автор:
15 октября 2020 09:15
Сообщество : Жизнь
Метки: богатство   деньги   жизнь   люди   роскошь   фото   
397
12
Согласно последнему исследованию рейтингового агентства Hurun, число миллиардеров в мире выросло на 346, достигнув числа 2 816 человек с общим состоянием $11.2 триллиона.
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Метки: богатство   деньги   жизнь   люди   роскошь   фото   
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pynh Час назад
10 богатейших людей в 2020 году
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