10 богатейших людей в 2020 году

За последние пять лет общее состояние миллиардеров мира выросло на 66%, отмечают аналитики агентства.



Общее состояние миллиардеров из топ-10 составляет почти $1 триллион.



В этом году в список вошли 90 миллиардеров в возрасте до 40 лет, что на 5 больше, чем в прошлом году. Среди них 54 добились всего сами, 36 унаследовали свое состояние.



Ниже мы расскажем о 10 самых богатых миллиардерах мира.