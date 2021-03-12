Вот только немного неловко получилось. Хочется верить, что он попросту перепутал слово "деканат" с "бакалавриатом".
В недавнем интервью YouTube-каналу Kovalenko боец смешанного стиля Александр Емельяненко рассказал о своем высшем образовании и назвал себя деканом.
По словам спортсмена, у него целых два университетских диплома! И вот совсем недавно он получил высшее нефтяное образование...
«В школе был твердым троечником. После школы только сейчас вот закончил деканат на нефтяника. У меня два высших образования: экономическое и нефтяное. Я декан. Какая специальность по экономике? Экономика и управление предприятиями в городском хозяйстве», - рассказал 39-летний Емельяненко.
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Известно, что Александр закончил девять классов школы в Старом Осколе, а после отучился в ПТУ №3 на газоэлектросварщика. В 2009 году окончил экономический факультет Белгородского государственного университета. Но учиться, как известно, никогда не поздно, тем более на
декана нефтяника. Что совсем недавно и проделал Емельяненко-младший. С чем его и поздравляем!
А вот люди почему-то не верят, что Емельяненко высоколобый интеллектуал. И дураком называют...
Теперь пора ректорскую диссертацию писать, по нефтяным наукам— Михаил Богородский (@mixusru) March 11, 2021
У него свой есть, который ему платит, мерседесами. Так сказать от себя и республики— Denis (@Denis92049390) March 11, 2021
Ничего удивительного, у меня в универе все физруки защитили кандидатские по философии, на всякий случай, благо кафедра философии была этажом выше спортзала— Alexey Perfilyev (@APerfilyev) March 11, 2021
Такому нельзя предлагать в члены-корреспонденты идти, обидится и прибьет без лишних раздумий )— Майя (@shlirentsar) March 11, 2021
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- Ну да, из этих.. как их.. дехкан.
ну сделал вышку - молодец. учиться никогда не поздно. интереснее что он теперь делать будет.
теперь есть возможность устроиться по профессии и набираться опыта.
У шутов своя карьера и свои уровни и если они есть значит кому то нужны.
Он и диплом "декана" завоевал так же как победы на ринге?
Всех считает за баранов,
Но самого его зачали ,
Под бутылочку агдама.
- Во заливает! На фронте! Тебя сегодня как с лестницы башкой скинули, так тебе и вторая половина отказала.(с)
Со мной на одном курсе учился один известный ведущий, на парах или сдачах его никто не видел, просто знали, что с нами популярный человек.
Образование давно стало некой наградой за успехи в других направлениях, а не показателем знаний.