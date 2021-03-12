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"Закончил деканат на нефтяника": Александр Емельяненко похвастался двумя высшими образованиями

"Закончил деканат на нефтяника": Александр Емельяненко похвастался двумя высшими образованиями (9 фото + 1 видео)

Автор:
12 марта 2021 11:51
Сообщество : Спорт
Метки: Александр Емельяненко   видео   декан   интервью   курьез   нефтяник   образование   
1386
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Вот только немного неловко получилось. Хочется верить, что он попросту перепутал слово "деканат" с "бакалавриатом".

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Метки: Александр Емельяненко   видео   декан   интервью   курьез   нефтяник   образование   
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27  комментариев
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6k
Dima Час назад
нападет...Журналистка берет интервью у боксера: Скажите, а что вы будете делать, если в подъезде на вас нападет хулиган? Ну я его… это… ударом в челюсть – и он готов. А если на вас нападут два хулигана? Ну, это… Первого я ударом в челюсть – он готов… А второго – хуком слева… А если нападут три хулигана? Ну… Первого – в челюсть… Второго – хуком слева… А третьего? А третьего у меня день рождения.
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12k
Вася Александрович 53 секунды назад
- Так вы теперь декан?
- Ну да, из этих.. как их.. дехкан.
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2k
Max Lu Минуту назад
ну пускай он закончил или окончил, но причём тут знания? высшее образование даёт базовую инфу и скорее закрепляет дисциплину и навыки как справляться с задачами, сидеть усердно над проектом. то есть после вышки никто не является супер экспертом. экспертом становятся с опытом

ну сделал вышку - молодец. учиться никогда не поздно. интереснее что он теперь делать будет.
теперь есть возможность устроиться по профессии и набираться опыта.
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910
ВазгенСемёнович 3 минуты назад
Если купить мастера спорту по боксу без реальных навыков, на ринге позор обеспечен. Если купить диплом, диссертацию, стать академиком без соответствующих знаний - хоть кто то из числа действительно образованных отнесется всерьез к этому?

У шутов своя карьера и свои уровни и если они есть значит кому то нужны.
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199k
Карл Фридрих фон Мюнхгаузен 12 минут назад
Боец он хороший, но кукушка-то отбита....
Он и диплом "декана" завоевал так же как победы на ринге?
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3k
Арт 15 минут назад
Так он скоро как Бадюк будет))) только тот мастер спорта даже по прыжкам в сторону, а этот профессуру по всем профессиям диплом получит)))
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497
Eric Cartman 17 минут назад
Ну, с таким багажом знаний можно и заправщиком на АЗС работать. Хоть какая-то польза будет.
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10k
Taximaxi Полчаса назад
Дегенерат Рустем Агдамов,
Всех считает за баранов,
Но самого его зачали ,
Под бутылочку агдама.
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11k
alexis Полчаса назад
Ссылка m.youtube.com
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5k
Владимир 37 минут назад
Знаете, а это хорошо. Хорошо, что "декан" по управлению выбрал себе такую безобидную, в целом работу. Хуже то, что у нас и на местах такие вот "деканы".
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117
Akabushkin Petr 40 минут назад
Всё что нужно знать о дипломах высшего образования в России...
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7k
Андрей А 48 минут назад
Как же все сейчас обесценили! Что звания, что награды, что ученые степени. Есть деньги и друганы влиятельные-ты и народный, и декан с тремя академиями и медалей со всеми плюхами целый "пенджак"
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2k
Karp 52 минуты назад
Закончил деканат. А почему не гардероб?
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28k
LEPA 58 минут назад
Наверное примерно так проходило обучение.

Ссылка youtu.be
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655
zu4ara 59 минут назад
у него каша в голове
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41k
Митрий Час назад
Он не сказал деканом какого факультета он является.
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1k
Инквизитор РФ Час назад
деканат нефтяного образования .....Уши кровоточат после таких слов
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13k
Аристарх Похер Час назад
- А вот у меня на фронте интересный случай вышел. Мы как раз под Курском стояли...
- Во заливает! На фронте! Тебя сегодня как с лестницы башкой скинули, так тебе и вторая половина отказала.(с)
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688
iCyanide Час назад
Ничего, закончит академию, будет академиком.
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1k
Максим Час назад
Только окончил, а не закончил. Об образовании именно так.
Со мной на одном курсе учился один известный ведущий, на парах или сдачах его никто не видел, просто знали, что с нами популярный человек.
Образование давно стало некой наградой за успехи в других направлениях, а не показателем знаний.
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5k
workmen77 2 часа назад
Не спорьте, ему (декану) видней, его сам академик обучал.
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