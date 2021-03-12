В недавнем интервью YouTube-каналу Kovalenko боец смешанного стиля Александр Емельяненко рассказал о своем высшем образовании и назвал себя деканом.

По словам спортсмена, у него целых два университетских диплома! И вот совсем недавно он получил высшее нефтяное образование...

«В школе был твердым троечником. После школы только сейчас вот закончил деканат на нефтяника. У меня два высших образования: экономическое и нефтяное. Я декан. Какая специальность по экономике? Экономика и управление предприятиями в городском хозяйстве», - рассказал 39-летний Емельяненко.