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Как снимали фильм "Бумер"

Как снимали фильм "Бумер" (10 фото)

Автор:
01 августа 2021 09:34
Сообщество : Кино
Метки: Как снимали   актеры   бумер   кино   роль   фильм   фото   
1527
10

В начале 90-х будущий режиссер Петр Буслов посмотрел фильм "Однажды в Америке". Тогда у многих начали появляться видеомагнитофоны, которые в СССР были все-таки скорее штучным явлением.

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Метки: Как снимали   актеры   бумер   кино   роль   фильм   фото   
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8  комментариев
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1k
_♛_ 2 часа назад
Посмотрел когда то...Что сказать? Кто жил среди этого в 90-х, того этот фильм раздражает наивностью, наигранностью...
Весь прикол в том, что такие фильмы нужно снимать о временах давно прошедших, что бы это выглядело легендой, как те же "однажды в Америке".
Почему к примеру "12 стульев " стали столь популярными, да просто потому что показывали времена давно забытые.
Для молодежи родившейся в 90-х это кино наверное "Вау"!. Для моео же поколения увы... Не буду конечно говорить за всех, но мои ровесники и друзья на вопрос о "Бумере" презрительно хмыкают...
Прошу прощения если кого то обидело моё мнение, ибо знаю что у этого фильма полно поклонников!
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666
Homem Полчаса назад
И я жил в те годы.Что скажу.Кто по какой улице ходил.У меня в городе в те времена легче всего было заработать.Либо дома,либо за границей..Другое дело вроде люди зарабатывали,а разбогатели совсем другие.Бандитизм?Был,но касался он не всех.,Фильм этот как антипод Бригаде.Те годы были по своему хороши,но плохи в масштабах той страны у которой был ядерный потенциал и самое сильное оружие.В один миг не стало всего того,что было для нас привычно.Смотрел эти фильмы и думал и что так оно и было?
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1k
jug 37 минут назад
Буслов мечтал о фильме про простых, человечных, живых парней, которые в 90-е пошли по "кривой дорожке", а в Великую Отечественную могли бросаться и под танки.

Что-то? Вот это сволочи из Бумера пошли бы под танки? Да они бы первыми стали полицаями.
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19k
Dobrovit 44 минуты назад
"Батя" - хороший фильм, но ни разу не комедия. Вообще.
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1k
Что ты говоришь! Час назад
Ч/з жопу, как... )
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