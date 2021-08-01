Как снимали фильм "Бумер"

В начале 90-х будущий режиссер Петр Буслов посмотрел фильм "Однажды в Америке". Тогда у многих начали появляться видеомагнитофоны, которые в СССР были все-таки скорее штучным явлением.
"Однажды в Америке" стал первым фильмом, который Буслов увидел на видео. Копия была очень плохого качества, но фильм произвел на Буслова ошеломляющее впечатление. И Петр решил делать кино сам.
Лет через десять Петр Буслов и начинающий сценарист Денис Родимин заперлись в квартире у Родимина, отключили телефоны и за три недели написали сценарий. Им не хотелось делать скучное кино про шаблонных бандитов, Буслов мечтал о фильме про простых, человечных, живых парней, которые в 90-е пошли по "кривой дорожке", а в Великую Отечественную могли бросаться и под танки.
Это не брутальные уверенные в себе парни (как Данила Багров), а потерянные, которым некуда податься. Как-то в интервью режиссер заметил, что криминальная драма - один из самых востребованных жанров в мире. В бандитском кино легче раскрыть персонажей, их характеры, взаимоотношения. Они всё делают быстро: помогают друг другу, проливая кровь, или наоборот, предают. Поэтому, подобные фильмы до сих пор пользуются спросом.
"Бумер" стал дипломной работой Буслова во ВГИК. Помните легендарный "Хэллоуин" Джона Карпентера? Фильм сняли за смешные (даже по тем временам) 325 000 долларов, половина из которых была потрачена на камеры Panavision. Бюджет Бумера тоже был скромным - около 700 000 долларов. Главное, что была отличная камера Arriflex 35, пленка Кодак и итальянский свет. Кастинг длился довольно долго, потому что актеры должны были подходить друг другу идеально, быть "сбиты в четверку". Первым утвердили Максима Коновалова (Килла), потом остальных. Но известным был только Вдовиченков, после "Бригады". Начались репетиции - в небольшом павильоне на киностудии имени Горького. Буслов поставил четыре стула, которые были "Бумером", а актеры сели на них и играли свои роли.
Фильм снимали в Москве и Коломне. Сцену с угоном БМВ в Печатниковом переулке (метро "Трубная"), а финальные кадры с ограблением магазина - в московском районе Курьяново. Там как раз подходящие двухэтажки. Буслов выбрал Коломну не только за красивые подмосковные пейзажи и деревеньки. Режиссеру показалось правильным, что актеры жили вместе, "притирались" друг к другу, это помогало им в кадре. Для многих "Бумер" был первым большим фильмом. Например, для оператора Даниила Гуревича. К сожалению, через год Гуревич погиб в Кармадонском ущелье. Как и еще пятеро членов съемочной группы Бумера. Их памяти посвятили Бумер-2.
До начала съемок, продюсер Сергей Члиянц обратился к нескольким автосалонам БМВ с просьбой одолжить машины для фильма. Но дилеры отказались. Им не понравился имидж БМВ как "бандитской машины" в гангстерском фильме. Ходят слухи, что подходящий автомобиль случайно нашелся у одного из членов съемочной группы. Всего, в "Бумере" участвовало 5 машин: 750, 740, 735 и 730. Если присмотреться, можно заметить, что в каких-то кадрах есть трещины на лобовом стекле, потом снова нет. Это потому, что снимали разные автомобили. Работа над фильмом шла в холодное время года, и главная БМВ все время стояла заведенной, актеры в ней периодически грелись. По сценарию, действие Бумера происходит осенью, главные герои в легких курточках, а на улице иногда было до -25. Незаметно закончилась охлаждающая жидкость, и у бэхи разорвало радиатор. Личный БМВ продюсера Сергея Члиянца на съемках вообще разбили.
Во время съемок Бумера, Буслов даже не предполагал, что в фильме появится музыка Шнура. Кандидатуру Шнурова предложил продюсер Сергей Члиянц. Шнур здорово прочувствовал настроение картины, написал несколько эскизов, а дальше родилась главная тема. Говорят, что на отчислении авторских прав за использование рингтона из "Бумера" Шнуров потом заработал около миллиона долларов. Напомню, что драма Буслова собрала в кинотеатрах 1 670 000. Это был один из первых отечественных фильмов после развала СССР, окупившихся в прокате. /Гонорар Буслова составил 5 тысяч долларов. А еще, после премьеры он часто ходил в кино на "Бумер", только инкогнито - смотрел, как реагируют зрители.
Кстати говоря, БМВ на сленге называли "Бимер", а не "Бумер". Помните "Ворошиловский стрелок"? Вот там как раз герой Алексея Макарова покупает себя "бимер". Однако, для названия фильма было выбрано слово "Бумер", не только из-за БМВ, но и как сокращенное от "бумеранг". Мол, в жизни за все приходится платить.
Как сложились судьбы актеров после "Бумера"?
Владимир Вдовиченков (Кот) - 49 лет, живет в Москве, служит в театре Вахтангова недавно сыграл в замечательной комедии "Батя"
Владимир Вдовиченков с фильме "Батя" - одной из лучших отечественных комедий последних лет
Андрей Мерзликин (Ошпаренный) - 48 лет, живет в Москве, много снимается в кино
Сергей Горобченко (Рама) - 48 лет, живет в Москве, снимается в кино
Максим Коновалов (Килла) - 45 лет, живет в Москве. Скоро выйдет новый фильм Петра Буслова "БУМЕРанг", в котором снова сыграет Коновалов
Яна Шивкова (Катя) - иногда снимается в кино и сериалах, но к сожалению, редко
Людмила Полякова (Собачиха) - 80 лет, живет в попеременно в Москве и Испании, очень много снимается в кино
Василий Седых (Пашка) - 49 лет, иногда снимается в кино, кроме того, работает хореографом-постановщиком
Олег Семисынов (милиционер) - умер в 2015 году, в 48 лет
Алексей Зайцев (тракторист) - умер в 2018 году, в 79 лет
Источник:
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Весь прикол в том, что такие фильмы нужно снимать о временах давно прошедших, что бы это выглядело легендой, как те же "однажды в Америке".
Почему к примеру "12 стульев " стали столь популярными, да просто потому что показывали времена давно забытые.
Для молодежи родившейся в 90-х это кино наверное "Вау"!. Для моео же поколения увы... Не буду конечно говорить за всех, но мои ровесники и друзья на вопрос о "Бумере" презрительно хмыкают...
Прошу прощения если кого то обидело моё мнение, ибо знаю что у этого фильма полно поклонников!
Что-то? Вот это сволочи из Бумера пошли бы под танки? Да они бы первыми стали полицаями.