Как снимали фильм "Бумер"

Во время съемок Бумера, Буслов даже не предполагал, что в фильме появится музыка Шнура. Кандидатуру Шнурова предложил продюсер Сергей Члиянц. Шнур здорово прочувствовал настроение картины, написал несколько эскизов, а дальше родилась главная тема. Говорят, что на отчислении авторских прав за использование рингтона из "Бумера" Шнуров потом заработал около миллиона долларов. Напомню, что драма Буслова собрала в кинотеатрах 1 670 000. Это был один из первых отечественных фильмов после развала СССР, окупившихся в прокате. /Гонорар Буслова составил 5 тысяч долларов. А еще, после премьеры он часто ходил в кино на "Бумер", только инкогнито - смотрел, как реагируют зрители.





Кстати говоря, БМВ на сленге называли "Бимер", а не "Бумер". Помните "Ворошиловский стрелок"? Вот там как раз герой Алексея Макарова покупает себя "бимер". Однако, для названия фильма было выбрано слово "Бумер", не только из-за БМВ, но и как сокращенное от "бумеранг". Мол, в жизни за все приходится платить.





Как сложились судьбы актеров после "Бумера"?





Владимир Вдовиченков (Кот) - 49 лет, живет в Москве, служит в театре Вахтангова недавно сыграл в замечательной комедии "Батя"