История бассейнов Нью-Йорка в серии исторических фотографий

Появление общественных бань и бассейнов навсегда изменило досуг ньюйоркцев, что отлично демонстрирует эта замечательная подборка исторических снимков 1930-1960-х годов.
Первые общественные места для купания появились в Нью-Йорке еще в конце 1800-х годов, когда в штате приняли закон, согласно которому в городах с населением более 50 000 человек жителям должны быть доступны бесплатные бани.
Власти штата считали, что семьям, живущим в переполненных многоквартирных домах, необходимо предоставить возможность помыться, поскольку в подобном жилье были ужасные санитарные условия. Бани, предшественники бассейнов, изначально использовались для купания и в лечебных целях, но с годами стали скорее формой досуга.
Наряду с банями, Нью-Йорк также мог похвастаться «плавучими ваннами», которые располагались вдоль рек Ист-Ривер и Гудзон. Эти деревянные ванны наполнялись речной водой и закреплялись понтонами с раздевалками для мужчин и женщин. Однако они просуществовали недолго из-за возросшего беспокойства по поводу загрязнения рек и того факта, что их можно было использовать лишь в определенное время года.
В 1930-х и 1940-х годах бани перешли под управление Департамента парков Нью-Йорка, которое запустило масштабный проект по строительству нескольких больших бань и комплексов открытых бассейнов.
Бассейны Нью-Йорка были одними из лучших мест для отдыха в стране, в том числе за счет новейших разработок и технологии систем фильтрации и хлорирования. Бассейны повлияли на местные сообщества, привлекая начинающих спортсменов и соседских детей, и изменили досуг миллионов жителей Нью-Йорка.
Первые одиннадцать бассейнов открылись с разницей в несколько недель летом 1936 года, что принесло облегчение тысячам и тысячам жителей Нью-Йорка, которые изнывали от жары. Тем летом мэр Фиорелло Ла Гуардиа и комиссар Департамента парков Роберт Мозес посетили несколько церемоний открытия, на которых присутствовали толпы люде: например, на торжественное открытие бассейна им. Томаса Джефферсона пришли более 10 000 человек.
Бассейны впечатляли не только размером – они были образцами современной инженерии и прекрасного дизайна. Команда под предводительством архитектора Эймара Эмбери II и ландшафтного архитектора Гилмора Д. Кларка создала серию уникальных комплексов, при проектировании которых учитывались их местоположение и топография.
Массивные системы фильтрации, обогреватели и даже подводное освещение обеспечивали более безопасное купание, чем зачастую опасные и загрязненные прибрежные течения, в которых обычно плавали жители города. Палитра строительных материалов состояла в основном из недорогого кирпича, бетона и литого камня, но стили варьировались от романского возрождения до ар-деко.
Эти бассейны были разработаны таким образом, чтобы их можно было использовать и в межсезонье: например, для игры в настольный теннис, шаффлборд, волейбол, баскетбол и гандбол. Детские бассейны использовали как катки для катания на роликов, а закрытые раздевалки были оборудованы для занятий боксом и танцами для подростков.
В 1966 году в рамках экспериментальной программы были созданы «переносные бассейны», которые включали два сборных алюминиевых или стальных бассейна размером 6 на 12 метров с деревянными настилами шириной 1,8 метра. Средняя глубина этих бассейнов составляла примерно 1 метр, каждый стоил приблизительно 25 000 долларов США.
Программа переносных бассейнов предназначалась для районов, не получающих надлежащего уровня обслуживания. Эти бассейны были спроектированы таким образом, чтобы их можно было легко перемещать по мере необходимости. Переносные бассейны были разработаны для молодежи 14 лет и младше, чей рост превышал 1,2 метра, и были открыты с начала июля до середины августа. Хотя каждый мини-бассейн располагался рядом с душевыми и общественными туалетами, раздевалок не было, и дети должны были приходить уже в купальных костюмах.
Сегодня многие из первых бассейнов Нью-Йорка все еще работают, хотя и подверглись значительным изменениям, чтобы удовлетворить потребности современных ньюйоркцев.
Источник: — переведено специально для fishki.net
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