История бассейнов Нью-Йорка в серии исторических фотографий

Первые одиннадцать бассейнов открылись с разницей в несколько недель летом 1936 года, что принесло облегчение тысячам и тысячам жителей Нью-Йорка, которые изнывали от жары. Тем летом мэр Фиорелло Ла Гуардиа и комиссар Департамента парков Роберт Мозес посетили несколько церемоний открытия, на которых присутствовали толпы люде: например, на торжественное открытие бассейна им. Томаса Джефферсона пришли более 10 000 человек.

Бассейны впечатляли не только размером – они были образцами современной инженерии и прекрасного дизайна. Команда под предводительством архитектора Эймара Эмбери II и ландшафтного архитектора Гилмора Д. Кларка создала серию уникальных комплексов, при проектировании которых учитывались их местоположение и топография.

Массивные системы фильтрации, обогреватели и даже подводное освещение обеспечивали более безопасное купание, чем зачастую опасные и загрязненные прибрежные течения, в которых обычно плавали жители города. Палитра строительных материалов состояла в основном из недорогого кирпича, бетона и литого камня, но стили варьировались от романского возрождения до ар-деко.

Эти бассейны были разработаны таким образом, чтобы их можно было использовать и в межсезонье: например, для игры в настольный теннис, шаффлборд, волейбол, баскетбол и гандбол. Детские бассейны использовали как катки для катания на роликов, а закрытые раздевалки были оборудованы для занятий боксом и танцами для подростков.