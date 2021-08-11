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История бассейнов Нью-Йорка в серии исторических фотографий

История бассейнов Нью-Йорка в серии исторических фотографий (25 фото)

Автор:
11 августа 2021 21:57
Сообщество : ФотоМир
Метки: Нью-Йорк   бассейны   исторические фотографии   история   старые фото   черно-белые фото   
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Появление общественных бань и бассейнов навсегда изменило досуг ньюйоркцев, что отлично демонстрирует эта замечательная подборка исторических снимков 1930-1960-х годов.

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Источник:  — переведено специально для fishki.net

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Метки: Нью-Йорк   бассейны   исторические фотографии   история   старые фото   черно-белые фото   
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Слепой Пью Час назад
Смотрю на большие бассейны (кроме Colonial Park) - прямо благорастворение в воздусях: ни одной черной наглой морды...
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