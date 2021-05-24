Отличительной чертой данной выставки был ее размах. Один только сельскохозяйственный павильон занимал 324 тысячи м², а всего к выставке было построено 1500 зданий, соединенных дорожками общей длиной 120 км. Даже основные павильоны невозможно было обойти меньше чем за неделю. Почти все павильоны были из гипса и рассчитаны на непродолжительное использование, однако в двух из них до сих пор помещаются основные музеи города — художественный и исторический.

Говоря о Всемирной выставке, историки обычно подчеркивают значение тем расы и империи, а также большое влияние, которое выставка в долгосрочной перспективе оказала на интеллектуалов в таких областях, как история, история искусств, архитектура и антропология. С точки зрения посетителя выставки, она в первую очередь предлагала развлечения, товары народного потребления и продвигала массовую культуру.