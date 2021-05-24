Выставка в честь Луизианской покупки, в народе известная просто как Всемирная выставка – международное мероприятие, которое проходило в американском городе Сент-Луисе, штат Миссури, с 30 апреля по 1 декабря 1904 года. Более 60 стран и 43 из 45 американских штатов поучаствовали в выставке, которую посетили почти 19,7 миллиона человек.
Отличительной чертой данной выставки был ее размах. Один только сельскохозяйственный павильон занимал 324 тысячи м², а всего к выставке было построено 1500 зданий, соединенных дорожками общей длиной 120 км. Даже основные павильоны невозможно было обойти меньше чем за неделю. Почти все павильоны были из гипса и рассчитаны на непродолжительное использование, однако в двух из них до сих пор помещаются основные музеи города — художественный и исторический.
Говоря о Всемирной выставке, историки обычно подчеркивают значение тем расы и империи, а также большое влияние, которое выставка в долгосрочной перспективе оказала на интеллектуалов в таких областях, как история, история искусств, архитектура и антропология. С точки зрения посетителя выставки, она в первую очередь предлагала развлечения, товары народного потребления и продвигала массовую культуру.
Источник: — переведено специально для fishki.net
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зачем была нужна это первая мировая и ее продолжение?