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Всемирная выставка в Сент-Луисе 1904 года в чудесных исторических снимках

Всемирная выставка в Сент-Луисе 1904 года в чудесных исторических снимках (31 фото)

Автор:
24 мая 2021 18:41
Сообщество : ФотоМир
Метки: Всемирная выставка   Сент Луис   исторические фотографии   история   сша   
85
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Выставка в честь Луизианской покупки, в народе известная просто как Всемирная выставка – международное мероприятие, которое проходило в американском городе Сент-Луисе, штат Миссури, с 30 апреля по 1 декабря 1904 года. Более 60 стран и 43 из 45 американских штатов поучаствовали в выставке, которую посетили почти 19,7 миллиона человек.

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Источник:  — переведено специально для fishki.net

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Метки: Всемирная выставка   Сент Луис   исторические фотографии   история   сша   
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Владимир Полчаса назад
вот почему бы спокойно и дальше не жить?
зачем была нужна это первая мировая и ее продолжение?
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19k
Слепой Пью 55 минут назад
И что характерно - ни одной блмовской морды! Ведь нормально жили когда-то в Америке. Но потом что-то пошло не так...
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