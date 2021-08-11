Дьявол дважды помог Смехову стать Атосом

К фильму «Д'Артаньян и три мушкетера» можно относиться по-разному, спорить о том, что в нём хорошо, а что плохо. В детстве, например, он был у меня одним из любимых.
И с актёрами, сыгравшими основные роли, тоже не все однозначно.
Но с тем, что Вениамин Смехов — идеальное попадание в образ Атоса, вряд ли кто-то будет спорить. Как сказал один мой знакомый: «Не так прекрасен Атос, как прекрасен Смехов в роли Атоса!»
10 августа (вчера) этому прекрасному актёру исполнился 81 год.
А ведь он мог и не стать Атосом — режиссёр Георгий Юнгвальд-Хилькевич даже не рассматривал его на эту роль. Пробовались Юрий Соломин, Василий Ливанов. Пробы Ливанова были самые лучшие, и дело шло к тому, что Атосом будет именно он.
Но потом Василий Борисович... пропал. Версии исчезновения сейчас описывают разные — как запой, так и особенности сложного характера Ливанова. Сейчас обсуждать это смысла нет, для нас важен тот итоговый факт, что Атоса он не сыграл. Зато вскоре Масленников запустил «Холмса», и Ливанов стал лучшим Шерлоком всех времён и народов. Всё, что ни делается — к лучшему.
Кого же взять на роль Атоса? В этом вопросе Юнгвальд-Хилькевичу помог... дьявол! Булгаковский — Воланд!
После проб с Ливановым режиссёр приехал в Москву и попал на знаменитый спектакль Театра на Таганке «Мастер и Маргарита». Воланда играл Вениамин Смехов, и его игра потрясла Юнгвальд-Хилькевича. Особенно момент, которого в книге не было — Воланд читает страницы рукописи «Понтия Пилата».
Юнгвальд-Хилькевич потом вспоминал:
Это был гениальный режиссерский ход, и Веня его отыграл потрясающе. Настоящий Атос! Благородный, сдержанный, бледный.
Сомнений не оставалось — лучше Атоса не найти!
Вот только загвоздка оказалась в том, что руководство объединения «Экран» не хотело утверждать актёров «с Таганки», как Смехова, так и Александра Трофимова, которого режиссёр видел в роли кардинала. Ситуацию спасло блестящее выступление Смехова на праздновании пятнадцатилетия «Экрана» в Доме кино. Директор Борис Хессин поблагодарил актёра за «шуточки» и... предложил пригласить его в театр на «Мастера и Маргариту»...
Так Воланд второй раз вмешался в судьбу экранного Атоса! Вопрос об утверждении Смехова (и Трофимова) был решён!
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