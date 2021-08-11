Дьявол дважды помог Смехову стать Атосом

К фильму «Д'Артаньян и три мушкетера» можно относиться по-разному, спорить о том, что в нём хорошо, а что плохо. В детстве, например, он был у меня одним из любимых.

И с актёрами, сыгравшими основные роли, тоже не все однозначно.