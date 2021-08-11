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Дьявол дважды помог Смехову стать Атосом

Дьявол дважды помог Смехову стать Атосом (6 фото + 1 видео)

Автор:
11 августа 2021 13:59
Метки: актеры   интересно   история фильма   кино   
980
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К фильму «Д'Артаньян и три мушкетера» можно относиться по-разному, спорить о том, что в нём хорошо, а что плохо. В детстве, например, он был у меня одним из любимых.

И с актёрами, сыгравшими основные роли, тоже не все однозначно.

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Метки: актеры   интересно   история фильма   кино   
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10k
Василенко Татьяна 3 часа назад
Для меня - лучший из мушкетеров!
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2k
Trilik 2 часа назад
"...Это элементарно, д'Артаньян!..." У Ливанова был очень специфический голос, пришлось бы озвучивать другому актеру, это несовпадение голоса и картинки "порвет" шаблон любому зрителю.
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8k
MUZSER 3 часа назад
Для Атоса это слишком много... А для графа Де ла Фер слишком мало...
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