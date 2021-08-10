«Хорошо, что Станиславский до этого не дожил»: Безруков высказался о Бузовой в МХАТе и нарвался на критику

Выйдя на сцену, 47-летний Сергей Витальевич произнес речь, которая насмешила зрителей и обидела Бузову до глубины души.

«Я хочу сказать журналистам огромное спасибо за то, что сегодня они выбрали «Фабрику Станиславского», а не МХАТ имени Горького. Хорошо, что Константин Сергеевич до этого не дожил. Хотя его присутствие с нами всегда. И он, наверное, с отчаянием смотрит на происходящее на театральной сцене сейчас. И с какой надеждой смотрит на нашу «Фабрику». Наверное, говорит: «Хоть эти не подкачали», — иронизировал актер.