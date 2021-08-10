«Хорошо, что Станиславский до этого не дожил»: Безруков высказался о Бузовой в МХАТе и нарвался на критику

С дебюта Бузовой на сцене МХАТа прошло уже почти два месяца, но многие театральные деятели до сих пор негодуют. В июле Безруков произнёс речь в МХАТе, в которой мягко намекнул, что Бузовой тут не место. Спустя пару месяцев Бузова нашла, что ответить прославленному актёру.
Выйдя на сцену, 47-летний Сергей Витальевич произнес речь, которая насмешила зрителей и обидела Бузову до глубины души.
«Я хочу сказать журналистам огромное спасибо за то, что сегодня они выбрали «Фабрику Станиславского», а не МХАТ имени Горького. Хорошо, что Константин Сергеевич до этого не дожил. Хотя его присутствие с нами всегда. И он, наверное, с отчаянием смотрит на происходящее на театральной сцене сейчас. И с какой надеждой смотрит на нашу «Фабрику». Наверное, говорит: «Хоть эти не подкачали», — иронизировал актер.
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Спустя два месяца Ольга Бузова нашла, что ответить Безрукову.
«Знаю, что любимый мною актер Сергей Безруков высказался, мол, хорошо, что Станиславский до этого не дожил. Но ведь Сергей даже не видел меня на сцене! Если бы он пришел, посмотрел и дал мне свои профессиональные советы, я внимательно бы выслушала и была бы за них благодарна!» — отметила экс-ведущая «ДОМа-2».
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это был