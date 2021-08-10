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«Хорошо, что Станиславский до этого не дожил»: Безруков высказался о Бузовой в МХАТе и нарвался на критику

«Хорошо, что Станиславский до этого не дожил»: Безруков высказался о Бузовой в МХАТе и нарвался на критику (1 фото + 1 видео)

Автор:
10 августа 2021 10:16
Сообщество : Звезды и знаменитости: истории, фото, сенсации
Метки: ynews   актёры   безруков   бузова   интересное   мхат   фото   шоу бизнес   
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С дебюта Бузовой на сцене МХАТа прошло уже почти два месяца, но многие театральные деятели до сих пор негодуют. В июле Безруков произнёс речь в МХАТе, в которой мягко намекнул, что Бузовой тут не место. Спустя пару месяцев Бузова нашла, что ответить прославленному актёру.

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Метки: ynews   актёры   безруков   бузова   интересное   мхат   фото   шоу бизнес   
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25  комментариев
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373k
Алексей 58 минут назад
сукаааааааа. 2 месяца!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! она думала что ответить
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4k
Дарвин и аморальная премия 8 минут назад
Саня Белый дело говорит и за свой базар всегда отвечает
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336
Сигизмунд Лазаревич 12 минут назад
у Безрукова основная проблема в том, что он себя артистом считает...
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3k
Protivogaz 22 минуты назад
Это вот этот продажный ипотечный петух что-то вякает на Бузову?
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1k
Hallo FreeSpace 24 минуты назад
Как она туда вообще попала ???
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61
SHIBAN Полчаса назад
не видел как она на сцене, скинте видос я заценю
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11k
Великий Кормчий Полчаса назад
Всегда думал, для того что бы стать артистом, нужно иметь профильное образование. С Безруковым всё давно ясно, он уже заслуженый... а к педобузовой большие вопросы даже по школьной программе. Нормальные люди в дом2 не ходят....
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1k
Гарик 37 минут назад
Ещё её на сцене ходить смотреть, что кровь из глаз и ушей давно не шла? И так не балуют нормальным искусством, дак ещё это.
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3k
aleksander 39 минут назад
Зато благодаря Бузовой молодое поколение услышало про МХАТ. Кто-то возможно даже погуглил кто такой Станиславский. Бузова - молодец
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14k
Hairy. 40 минут назад
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189
Nane First NameLast Hairy. 4 минуты назад
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−3
Thomsen 43 минуты назад
Я, честно гря, думаю, что всех актёрских дарований этой курицы хватило бы только на одну сцену - в фильме Михалкова...там где "Сиськи покажи..."
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642
Электрик 43 минуты назад
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277
Артур Миниахметов 53 минуты назад
Пернула в лужу, как обычно.
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805
анатолий горленко 55 минут назад
Ну так и Безруков - не Станиславский.
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3
Павел анатолий горленко 38 минут назад
Да он не Станиславский, но играет нормально (хоть и переигрыват частенько). Если сравнить с тем большинством так называемых актеров, что сейчас видно по телевидению, то он просто гений.
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−3
Thomsen Час назад
Станиславский и до Безрукова не дожил, что тоже хорошо.
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