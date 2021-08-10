«Будешь на кухню за тарелками ездить»: Моргенштерн подарил подростку свою инвалидную коляску

Моргентшерн уже не первый раз помогает детям с ограниченными возможностями. На этот раз он лично вручил 15-летнему Тимуру Андрюшину своё инвалидное кресло с премии МузТВ. Тимур знаком с рэпером уже несколько лет. Алишер приглашал его на свой концерт в Новосибирске, лично общался с ним за кулисами и присылал деньги на лечение.

Кроме того, после концерта в Новосибирске, куда Тимур попал бесплатно, на мальчика обрушилась волна критики. Мать мальчика обвинили в том, что она разрешает сыну курить вейп и ходит с ним в ночные клубы, а не пропадает в больницах.

— Мы не игнорируем лечение. Вот как раз сейчас полетели в Москву, чтобы попытаться заменить терапию, которую нам назначили. Дорогостоящие уколы «Спинразы» уже ждут нас в новосибирской больнице, но у Тимура сколиоз 4-й стадии. Поэтому мы не торопимся их ставить в позвоночник, попробуем с врачом подобрать что-то другое, — рассказала КП-Новосибирск Наталья Андрюшина.

Наталья - самый близкий человек Тимура и она пытается сделать так, чтобы жизнь её сына не отличалась от жизни обычного подростка. В Москву мальчик прилетел на консультацию с врачом и встретился с Алишером.