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«Будешь на кухню за тарелками ездить»: Моргенштерн подарил подростку свою инвалидную коляску

«Будешь на кухню за тарелками ездить»: Моргенштерн подарил подростку свою инвалидную коляску (3 фото + 1 видео)

Автор:
10 августа 2021 09:40
Сообщество : Звезды и знаменитости: истории, фото, сенсации
Метки: #моргенштерн   ynews   young stars   благотворительность   интересное   коляска   фото   шоу бизнес   
1966
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Эпатажный рэпер Моргенштерн больше известен своими неординарными выходками. Но, вместе с этим, Алишер занимается благотворительностью, не крича об этом на весь Instagram. Музыкант вместе с невестой подарили жителю Новосибирска свою инвалидную коляску.

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Метки: #моргенштерн   ynews   young stars   благотворительность   интересное   коляска   фото   шоу бизнес   
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14  комментариев
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403
Руслан Час назад
Не знаю, камрады...Поступок, типа, хороший. Но по мне, это всё равно, как убить 100 человек, а потом свечку в церкви поставить за упокой убиенных тобой же. Дело не в пиаре даже и не в мотивации этого утырка. Дело в том, что такие вот упыри морально разлагают целое поколение молодых, неокрепших умов. И влияние этого разложения нам всем еще аукнется. Это не морализаторство, это - суровая правда жизни.
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22k
Тигран Саркисян 2 минуты назад
Хватит уже эту падаль тут рекламировать грёбаный ибискус , от говна и то пользы больше чем от этой мрази
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4k
Дарвин и аморальная премия 3 минуты назад
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337
Константин 4 минуты назад
Пирамидка шла с креслом в комплекте?
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336
Сигизмунд Лазаревич 15 минут назад
грёбанные мутанты.
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39k
Александр 18 минут назад
Ну все, предлагаю этого уродца выдвинуть на пост президента к следующим выборам!
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11k
Элитный тигр 24 минуты назад
В статью ошибка закралась - должно быть написано "моргерштерн со своим мужем".
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48
Oleg Kapanin Полчаса назад
Добра в этом человеке нет, добро должно быть тихим, а вот последствия для немалого количества людей - проблемы с психикой и здоровьем, слёзы и горе родителей сотен тысяч неокрепших умов молодых людей - вот это реально то, что сделал этот "человек" . Колясочку подарил хахахаха животное, скольких ты в эти коляски ещё определишь, а также по тюрьмам и гробам.
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48k
parallax 56 минут назад
На тебе Боже, что нам негоже.
Не надо пиарить этот мусор.
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11k
Великий Кормчий Час назад
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38k
dima423 2 часа назад
ну дело хорошее, только думаю что если бы это был не пиар то мы бы об этом не узнали)
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11k
Meri Poppins Ufa 2 часа назад
Пиар-материал этот на этот раз сделан норма. Плюсом. Единственное замечание: фраза "хейп в его адрес не оправдан" лишняя.
1.никогда не оправдывайся
2.нельзя быть одновременно на двух фронтах: или уж черное 666, или белое. Сю сю сю...
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