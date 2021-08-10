«Будешь на кухню за тарелками ездить»: Моргенштерн подарил подростку свою инвалидную коляску

Эпатажный рэпер Моргенштерн больше известен своими неординарными выходками. Но, вместе с этим, Алишер занимается благотворительностью, не крича об этом на весь Instagram. Музыкант вместе с невестой подарили жителю Новосибирска свою инвалидную коляску.
На премии МузТВ рэпер Моргенштерн появился на инвалидной коляске, чем снова поразил публику. Многим это не понравилось, но таким образом рэпер пытался привлечь внимание людей к проблемам детей-инвалидов.
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Моргентшерн уже не первый раз помогает детям с ограниченными возможностями. На этот раз он лично вручил 15-летнему Тимуру Андрюшину своё инвалидное кресло с премии МузТВ. Тимур знаком с рэпером уже несколько лет. Алишер приглашал его на свой концерт в Новосибирске, лично общался с ним за кулисами и присылал деньги на лечение.
Кроме того, после концерта в Новосибирске, куда Тимур попал бесплатно, на мальчика обрушилась волна критики. Мать мальчика обвинили в том, что она разрешает сыну курить вейп и ходит с ним в ночные клубы, а не пропадает в больницах.
— Мы не игнорируем лечение. Вот как раз сейчас полетели в Москву, чтобы попытаться заменить терапию, которую нам назначили. Дорогостоящие уколы «Спинразы» уже ждут нас в новосибирской больнице, но у Тимура сколиоз 4-й стадии. Поэтому мы не торопимся их ставить в позвоночник, попробуем с врачом подобрать что-то другое, — рассказала КП-Новосибирск Наталья Андрюшина.
Наталья - самый близкий человек Тимура и она пытается сделать так, чтобы жизнь её сына не отличалась от жизни обычного подростка. В Москву мальчик прилетел на консультацию с врачом и встретился с Алишером.
Сначала Мошгенштерн предложил отправить кресло в Новосибирск, но когда узнал, что Тимур в Москве, встретился с ним лично.
— Такая коляска стоит недешево, мы сами не скоро смогли бы купить. Это тысяч 70 рублей. А еще Алишер отправил нам по почте домой разные брендированные вещи, аксессуары. Но самое главное — это общение. Алишер — очень добрый и понимающий человек. Хейт в его адрес не оправдан. Также мы познакомились с Диларой, его невестой. Тимур просто счастлив, — улыбается Наталья.
— Я на этой коляске ездил за тарелочкой на MTV, а ты за тарелками на кухню будешь теперь ездить, — пошутил Алишер.
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Не надо пиарить этот мусор.
1.никогда не оправдывайся
2.нельзя быть одновременно на двух фронтах: или уж черное 666, или белое. Сю сю сю...