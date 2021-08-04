"Солнце, ещё рано!": Шуфутинский начал переворачивать календарь на месяц раньше

Несколько лет назад песня Шуфутинского «Третье сентября» стала вновь популярной благодаря народному творчеству. Пользователи создают мемы, записывают каверы и ждут наступление того самого заветного дня. Михаил относится к своей популярности с юмором, подшучивая над поклонниками.
В своём Instagram 3 августа Михаил опубликовал шуточное видео, где он начинает петь песню «Третье сентября»: «Я календарь переверну — и снова третье сентября». За кадром жена ему говорит: «Солнце, еще рано!», на что Михаил ответил: «Ну ладно».
73-летний Михаил Шуфутинский стал кумиром молодёжи и с юмором относится к популярности своего хита. Он рассказывал, что перед 3 сентября у концертных директоров он нарасхват. Они предлагают ему выступления по завышенной цене.
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