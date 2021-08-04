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"Солнце, ещё рано!": Шуфутинский начал переворачивать календарь на месяц раньше

"Солнце, ещё рано!": Шуфутинский начал переворачивать календарь на месяц раньше (2 фото)

Автор:
04 августа 2021 11:53
Сообщество : Звезды и знаменитости: истории, фото, сенсации
Метки: ynews   интересное   третье сентября   фото   шоу бизнес   шуфутинский   
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Несколько лет назад песня Шуфутинского «Третье сентября» стала вновь популярной благодаря народному творчеству. Пользователи создают мемы, записывают каверы и ждут наступление того самого заветного дня. Михаил относится к своей популярности с юмором, подшучивая над поклонниками.

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Метки: ynews   интересное   третье сентября   фото   шоу бизнес   шуфутинский   
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3  комментария
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Мотыль ВС 54 минуты назад
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18k
Сергей Костюнин 22 минуты назад
И накуя его переворачивать 3 -го сентября ?
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39
SHIBAN 22 минуты назад
3 сенябряяя !
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