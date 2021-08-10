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Лучшие фотографии из олимпийского Токио

Лучшие фотографии из олимпийского Токио (22 фото)

Автор:
10 августа 2021 08:30
Сообщество : Спорт
Метки: Фотоподборка   интересно   олимпиада   сильные кадры   спорт   токио   фото   фотографии   
934
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Олимпиада - событие, наполненноеэмоциями. Радость победы и горечь поражения, силу и красоту спортсменов, их досадные неудачи и выдающиеся успехи день за днем фиксировали на своих снимках спортивные фотографы, работавшие в олимпийском Токио. Предлагаем вам подборку их лучших работ.
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Источник:  — переведено специально для fishki.net

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Метки: Фотоподборка   интересно   олимпиада   сильные кадры   спорт   токио   фото   фотографии   
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7  комментариев
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20k
Добрый Алабай Час назад
Искал российских спортсменов на фотках. Потом увидел источник - ВВС.
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14k
Alex ASK 20 минут назад
Ссылка coub.com
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669
Анисимов Вадим 21 минуту назад
Где российские спортсмены?!
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379
Евгений 45 минут назад
Овно подборка от бибиси. Нафига сюда это?
И да впервые увидел хоккей на траве. Но вопрос. Где трава?
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