Лучшие фотографии из олимпийского Токио

934
22
Олимпиада - событие, наполненноеэмоциями. Радость победы и горечь поражения, силу и красоту спортсменов, их досадные неудачи и выдающиеся успехи день за днем фиксировали на своих снимках спортивные фотографы, работавшие в олимпийском Токио. Предлагаем вам подборку их лучших работ.
Том Дейли (Великобритания) получает свою первую за четыре Олимпиады золотую медаль в синхронных прыжках с 10-метровой вышки, завоеванную вместе с партнером Мэтти Ли
×
Итало Феррейра из Бразилии побеждает австралийца Оуэна Райта в полуфинале соревнований по серфингу
Мутаз Эсса Баршим из Катара и Джанмарко Тамбери из Италии отказались от финальной серии прыжков на выбывание и согласились разделить золотые награды в финале прыжков в высоту у мужчин
Эрин Штеркенбург из ЮАР и Чанхун Сео из Южной Кореи соревнуются в скоростном подъеме на отборочных соревнованиях по скалолазанию среди женщин
Ассистентка команды несет на руках велосипедистку Бетани Шривер из сборной Британии после того, как та выиграла золоту. медаль
жеймс Гай, Адам Пити и Кэтлин Доусон только что узнали, что они - чемпионы в смешанной эстафете 4х100 метров
Карстен Вархольм из Норвегии после победы в беге на 400 метров с барьерами с установлением нового мирового рекорда
Линой Ашрам из Израиля, победительница в индивидуальном многоборье по художественной гимнастике. Упражнение с мячом
13-летняя Скай Браун завоевывает бронзу в скейтбординге, став самой юной британкой - медалисткой Олимпиады
Кэтрин Ибрагуэн из Колумбии завершает квалификационные соревнования втройном прыжке у женщин
Лидер сборной США по спортивной гимнастике Симона Байлз и ее тренер после завоевания третьего места в упражнениях на бревне
Японка Хитоми Такахеда во время разминки перед женскими соревнованиями в спортивной гимнастике на брусьях
Британец Томас Пидкок обходит швейцарца Матиаса Флюкигера во время велосипедной гонки по пересеченной местности
Источник: — переведено специально для fishki.net
Ссылки по теме:
- Чем питались спартанцы, чтобы поддерживать свою физическую форму
- Почему на «Уимблдоне» играют только в белом?
- 10 видов спорта, которые выбыли из Олимпиады навсегда
- Сколько весил олимпийский Мишка?
- 5 пар близняшек, которые прямо сейчас блистают на Олимпиаде в Токио
9
Понравилось9
Новости партнёров
И да впервые увидел хоккей на траве. Но вопрос. Где трава?