Вся одежда спортсмена на чемпионате должна быть строго белой, причем в любом появлении на корте, даже на тренировке. И белый цвет должен быть именно белым, это оговаривается в правилах, никаких кремовых, светло-серых или голубоватых оттенков.

Белой должна быть обувь, головной убор, белые носки, банданы, повязки и напульсники. Разрешается цветная кайма по краю манжеты, носков и воротничка, но не шире сантиметра. Разрешены логотипы производителей одежды, но не слишком большие и яркие – а насколько они должны быть малы, это каждый раз решают судьи.