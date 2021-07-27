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Почему на «Уимблдоне» играют только в белом?&nbsp;

Почему на «Уимблдоне» играют только в белом?  (7 фото)

Автор:
27 июля 2021 08:54
Сообщество : Спорт
Метки: Белый   Уимблдоне   интересно   одежда   спорт   факты   фото   
860
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Старейший из теннисных чемпионатов, английский Уимблдон, имеет самые строгие до абсурда требования к внешнему виду спортсменов.

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Метки: Белый   Уимблдоне   интересно   одежда   спорт   факты   фото   
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4k
au3 Полчаса назад
А игроки не должны быть белыми?
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5k
Ruk 11 минут назад
а то что у некоторых цвет кожи не белый, судей не смущает? а как же традиции и всё такое?
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28k
Кот Баюн Полчаса назад
Господи, да всем насрать!
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1k
Hallo FreeSpace 58 минут назад
Ого , я не знал )))
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