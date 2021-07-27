Старейший из теннисных чемпионатов, английский Уимблдон, имеет самые строгие до абсурда требования к внешнему виду спортсменов.
И редкий из чемпионов не был хоть раз предупрежден за неподобающий вид – кстати, креативное нарушение правил Уимблдона давно уже стало отдельным видом спорта, спортсмены и дизайнеры против судей.
Вся одежда спортсмена на чемпионате должна быть строго белой, причем в любом появлении на корте, даже на тренировке. И белый цвет должен быть именно белым, это оговаривается в правилах, никаких кремовых, светло-серых или голубоватых оттенков.
Белой должна быть обувь, головной убор, белые носки, банданы, повязки и напульсники. Разрешается цветная кайма по краю манжеты, носков и воротничка, но не шире сантиметра. Разрешены логотипы производителей одежды, но не слишком большие и яркие – а насколько они должны быть малы, это каждый раз решают судьи.
Энн Уайт, появившаяся на Уимблдоне в 1985 году, стала знаменитой только благодаря своему креативному костюму.
Все, что раздражает судью – не разрешено! Кстати, и сам спортсмен может пожаловаться, если наряд противника кажется ему вызывающим, случаи удовлетворенных таких жалоб тоже бывали. Например, американка Энн Уайт смутила соперницу несколько футуристическим облегающим костюмом с гетрами, больше подходящим для модной в 1980-х аэробики, и судья отправил девушку переодеваться.
После того, как отдельные смелые чемпионки специально светили на чемпионате цветным кружевным бельем, в правила Уимблдона внесли изменения, что и явившееся из-под одежды белье обязано быть белым. И нарушителей регулярно наказывают, до смешного – канадку несколько лет назад оштрафовали за вылезшую из под майки черную лямочку спортивного топа, не понравилась она судье.
Американская чемпионка Гертруда (Гасси) Моран была первой, кто придумал "невинно" нарушить правила Уимблдона цветным бельем (1949 год).
Конечно, топовые спортсмены специально надевают чуть-чуть провокационным костюмы – пусть штраф, зато обеспечено обсуждение в газетах. Чаще всего нарушают будто бы нечаянно надетыми аксессуарами, напульсниками или повязками на волосы.
Сестры Вильямс в начале своей карьеры привлекали внимание тем, что одеты были безупречно бело, но зато цвета маникюра были видны на задних рядах. Правда, насчет цвета ногтей нового пункта правил не появилось. А многократного чемпиона Роджера Федерера оштрафовали за оранжевую подошву кроссовок (и внесли на следующий год соответствующие поправки в дресс-код).
Цветные подошвы Федерера в 2013-м году заставили внести отдельное упоминание в дресс-код
Вся эта суета вокруг белой одежды вызвана очень старым и неписанным правилом английской аристократии – в спорте должна быть светлая одежда, чтобы на ней вдруг не появились пятна от пота. Ведь это поставит в неловкое положение и самого вспотевшего спортсмена и окружающих, которым будет неловко от того, что ему неловко!
Но, поскольку на Уимблдон приезжали соревнующиеся из разных стран, и даже совсем не аристократы, пункт о светлой одежде был вписан в правила. Уже даже не столько ради приличий, а исключительно ради традиций, а уважать свои традиции для англичан – первейшее дело.
За почти полтора века Уимблдона поменялось примерно все – стиль одежды, материалы, оснащение, техника. Но в плане цвета англичане стоят насмерть – традиции важны, с 1980-х, когда игроки стали слишком часто нарушать дресс-код, соблюдение правил сделали даже более строгим.
Наказания за нарушения дресс-кода полностью в руках судей, в зависимости от настроения судьи слишком цветного спортсмена могут заставить переодеться (или дисквалифицировать, если он отказывается), могут оштрафовать, а могут просто пожурить. Так, например, та же Серена Вильямс дважды выигрывала Уимблдон в цветных трусах под белым платьем, похоже, это приносило ей удачу.
Судьи замечали нарушение, но переодеваться не заставляли – к чемпионам быть лояльным, видно, проще.
Есть и требования к зрителям. На трибуны могут не пустить в рваных джинсах или грязной обуви, большие шляпы и слишком яркие и крупные лейблы тоже не приветствуются.
Источник:
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