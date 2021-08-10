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Угадай знакомое значение незнакомого слова

Угадай знакомое значение незнакомого слова

Автор:
10 августа 2021 10:00
Сообщество : Что? Где? Когда?
Метки: вопрос   загадки   ответ   понятия   слова   термины   тест   язык   
1480
1
Десять слов, о которых пойдёт речь в посте, вы, может, и не знаете, но значение их знаете наверняка. Вы видели это, щупали и испытывали на себе. Значение этих слов знать совсем не нужно, в жизни они нам вряд ли пригодятся, но проверить свою интуицию, думаю, вам будет любопытно.А ещё этот пост может быть полезен любителям кроссвордов.
1.
1.
Аэрозольный баллончик с краской
Этикетка на бутылке, приклеенная у горлышка
Сорт капусты с утолщённым съедобным стеблем
2.
2.
Ленточка-закладка в книге
Головной убор жокея
Кофейный напиток
3.
3.
Чувство покалывания, онемения и мурашек в конечностях
Когда резко встаёшь и темнеет в глазах
Противоположное дежавю состояние
4.
4.
Пластиковая застёжка у бейсболки
Узкая дорожка из гравия в парке
Петля на поясе, через которую продевается ремень
5.
5.
Белый полукруг у основания ногтя
Образование залысин по линии роста волос
Урчание в животе от голода
6.
6.
Фольга, которой оборачивают плитки шоколада
Выдвижной ящик стола
Наконечник шнурка для обуви
7.
7.
Пятна, которые вы видите, если закрыть глаза и надавить на глазные яблоки
Солнечные зайчики
Светоотражатели на одежде
8.
8.
Переосмысление неверно разобранных со слуха слов (ослышка)
Стихотворение, посвящённое возлюбленной и восхваляющее её
Шапка с двумя козырьками и двумя отложными "ушами" (как у Холмса)
9.
9.
Тугоухость
Звон в ушах
Непереносимость определённых звуков (когда кто-то рядом чавкает, грызёт ногти, сморкается и даже просто громко дышит)
10.
10.
Маленький кармашек на джинсах
Вогнутое дно бутылки
Бумажный ярлычок на чайном пакетике

Вы правильно ответили на 0 вопросов из 10, осталось 10 вопросов.

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Метки: вопрос   загадки   ответ   понятия   слова   термины   тест   язык   
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25k
Е-Лена Час назад
Угадала три - "пунт", "мондегрин" и "кольеретка" (первое мне, как женщине, угадать было легко). Остальные - просто знаю... Но - говорить, что тест легкий, для первоклашек и тому подобное - не стану. Тест понравился.
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11k
Элитный тигр 7 минут назад
Очень интересно, американская писательница придумала слово, а я должен угадать что оно обозначает???
Аффтор, отгадай, что я называю "}{уета"???
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865
qwer 13 минут назад
Кроме шуфлядки просто тыкал как попало. Натыкал 6.
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204k
Барон Мюнхгаузен 15 минут назад
7/10
как-то всё не очень сложно...
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1k
Sergey Pankratov 18 минут назад
Если у вас случился приступ мисофонии на колливубл в собственном животе, не паникуйте! Ослабьте ремень в шлёвках, вытяните ноги во избежание парестезии и достаньте из шуфлядки бутылочку коньяка с пунтом и кольереткой. Расслабьтесь и пейте, думая о чём-нибудь отвлечённом, например о фосфенах, мондегринах и ляссе. Через пять минут вам станет намного лучше.
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5k
Nikolay 24 минуты назад
Нашел несколько слов, что бы ругаться в обществе. Особенно шуфлядка понравилось
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17k
babuby Час назад
Всего 7.

Правда без гуглов и поисков, но всё-же.
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