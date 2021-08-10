Угадай знакомое значение незнакомого слова

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Десять слов, о которых пойдёт речь в посте, вы, может, и не знаете, но значение их знаете наверняка. Вы видели это, щупали и испытывали на себе. Значение этих слов знать совсем не нужно, в жизни они нам вряд ли пригодятся, но проверить свою интуицию, думаю, вам будет любопытно.А ещё этот пост может быть полезен любителям кроссвордов.
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Аффтор, отгадай, что я называю "}{уета"???
как-то всё не очень сложно...
Правда без гуглов и поисков, но всё-же.