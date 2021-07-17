О том, что придумал хитрый рыжий кот и как о нём позаботились хозяева

Как сообщает источник, запись об одиноко спящем на лавочке котике песочной раскраски появилась в районной группе Facebook «Планета Кунцево».

Пользователи отмечали, что кот сидит на остановке уже несколько недель и за это время обзавёлся мисками и блюдечками. «Может, его кто-то ищет?» — задавался вопросом администратор группы.

Отгадка нашлась по прошествии некоторого времени, когда один из прохожих решил пообщаться с котом поближе. Кот не убегал, но и не был особо рад знакомству. Впрочем, благодаря этому общению, в густой шерсти был нащупан ошейник, а на нём обнаружилась бирка, на которой в две строчки, корректором была выведена фраза: «Отвали, я гуляю». Вот такой вот столичный Гарфилд.

Позже, ситуация прояснилась окончательно: рыжий кот живёт в соседнем от остановки доме, а бирку с сообщением хозяева прицепили к ошейнику, чтобы его никто не умыкнул, приняв за бездомного.

Очевидно, коту было скучно и жарко дома, тогда он решил "убить двух зайцев": во-первых, выйдя в свет, покрасоваться в столичном обществе, а во-вторых, нет-нет - глядишь и кусочек лазаньи на бедность перепадёт.