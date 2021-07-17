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О том, что придумал хитрый рыжий кот и как о нём позаботились хозяева

О том, что придумал хитрый рыжий кот и как о нём позаботились хозяева (8 фото)

Автор:
17 июля 2021 01:31
Сообщество : Без кота и жизнь не та
Метки: ynews   Москва   бирка   кот   надпись   ответ   рыжий   хитрый   
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8

На представителя семейства кошастых, безмятежно дрыхнущего на остановке общественного транспорта «Гвардейская, 9», жители обратили внимание несколько дней назад...

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Метки: ynews   Москва   бирка   кот   надпись   ответ   рыжий   хитрый   
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1  комментарий
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Дарвин и аморальная премия 2 часа назад
Удав тоже может позаботиться о котике
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