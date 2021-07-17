О том, что придумал хитрый рыжий кот и как о нём позаботились хозяева

На представителя семейства кошастых, безмятежно дрыхнущего на остановке общественного транспорта «Гвардейская, 9», жители обратили внимание несколько дней назад...
Как сообщает источник, запись об одиноко спящем на лавочке котике песочной раскраски появилась в районной группе Facebook «Планета Кунцево».
Пользователи отмечали, что кот сидит на остановке уже несколько недель и за это время обзавёлся мисками и блюдечками. «Может, его кто-то ищет?» — задавался вопросом администратор группы.
Отгадка нашлась по прошествии некоторого времени, когда один из прохожих решил пообщаться с котом поближе. Кот не убегал, но и не был особо рад знакомству. Впрочем, благодаря этому общению, в густой шерсти был нащупан ошейник, а на нём обнаружилась бирка, на которой в две строчки, корректором была выведена фраза: «Отвали, я гуляю». Вот такой вот столичный Гарфилд.
Позже, ситуация прояснилась окончательно: рыжий кот живёт в соседнем от остановки доме, а бирку с сообщением хозяева прицепили к ошейнику, чтобы его никто не умыкнул, приняв за бездомного.
Очевидно, коту было скучно и жарко дома, тогда он решил "убить двух зайцев": во-первых, выйдя в свет, покрасоваться в столичном обществе, а во-вторых, нет-нет - глядишь и кусочек лазаньи на бедность перепадёт.
Невольно вспомнилось ситуация, когда хозяева снабдили котика персональным ключом, лишь бы соседи не стучали в окно, глядя, как пушистое животное скребёт когтями фрамугу.
Бывают и ситуации, когда котиков по разным причинам не хотят пускать домой - некоторые выходят из положения мимикрируя.
А другие прочитав записку молча грустят у входа.
Похоже, здесь котику совсем не рады. Может быть, он ошибся окном? Или ошибаются хозяева, отказав в гостеприимстве?
А вот совсем вопиющий случай - официальные лица прут супротив природы, препятствуя плановому осеменению контролируемого участка.
Однако, как бы то ни было, хочется чтобы у каждой истории был свой счастливый конец.
Всем читателям доброго здравия и содержательных выходных!
Источник:
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