18 метких и забавных определений из честного словаря

Надеюсь, эта подборка поможет вам пополнить словарный запас и зарядить хорошим настроением на весь день!
Словарь — ценный источник, который поможет вам дать определение самых разных слов, но далеко не каждый из них способен раскрыть истинное значение некоторых понятий и выражений. Именно этот пробел в человеческом познании решил восполнить дизайнер и криэйтор Кирилл Караваев, став создателем честного словаря «SlovoDna». В своём Инстаграме он даёт шутливые и точные определения различных слов, которые радостно принимаются его аудиторией, ведь они знакомы и понятны каждому читателю!
Сегодня мы собрали для вас 15 метких и забавных определений из честного словаря, чтобы вы смогли ещё больше полюбить наш великий и могучий русский язык.
Самый долгожданный человек
Клиенты, они такие
Когда-нибудь обязательно!
А вы высыпаетесь?
Дедлайны горят, сроки поджимают
Вашей маме зять не нужен?
Как продлить любой диалог (нет)
На случай, если хочешь поддержать человека
Игра, которая не стоила свеч
Самая ценная вещь в мире
Здоровый образ жизни
Определение, которое мы заслужили
Горечь предательства и обиды
Любой ужин в кругу семьи
Раз в месяц случается с каждым
Источник:
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Это значит - сейчас очень хреново, но в неопределённом будущем что-то изменится.