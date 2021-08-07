18 метких и забавных определений из честного словаря

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Сегодня мы собрали для вас 15 метких и забавных определений из честного словаря, чтобы вы смогли ещё больше полюбить наш великий и могучий русский язык.





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