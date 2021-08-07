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18 метких и забавных определений из честного словаря

18 метких и забавных определений из честного словаря (20 фото)

Автор:
07 августа 2021 09:24
Сообщество : Юмор
Метки: Юмор   значение   подборка   прикол   слова   фото   честный словарь   
192
20

Надеюсь, эта подборка поможет вам пополнить словарный запас и зарядить хорошим настроением на весь день!

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Метки: Юмор   значение   подборка   прикол   слова   фото   честный словарь   
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44k
doker 21 минуту назад
Фраза "всё будет хорошо" сильно напрягает.

Это значит - сейчас очень хреново, но в неопределённом будущем что-то изменится.
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28k
ACU900 8 секунд назад
Тут я поспорю. "Здоровье" - бесценная вещь, а "лечение" - дорогостоящая услуга для ремонта и поддержания бесценной вещи в случае неправильного хранения...

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