16 предметов, о назначении которых современное поколение вряд ли догадается

Из нашего обихода уходят многие прелметы, которые когда-то были доступны и понятные каждому, живущему в то выремя человеку. Сегодня многие ломают голову над тем - ьчто это и для чего оно нужно. Стоит посмотреть на эти штуки. хотя бы для общего развития