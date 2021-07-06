16 предметов, о назначении которых современное поколение вряд ли догадается

Из нашего обихода уходят многие прелметы, которые когда-то были доступны и понятные каждому, живущему в то выремя человеку. Сегодня многие ломают голову над тем - ьчто это и для чего оно нужно. Стоит посмотреть на эти штуки. хотя бы для общего развития
Не спеши загядывать
под котелок под картинку в поисках ответов, попробуй сам догадаться что это и для чего
Эти ложки висели на веревочках во всех советских магазинах, продающих хлеб. Так люди, нажав на булку хлеба ложкой, могли убедиться, что хлеб свежий, а не хватать каждую булку руками
Это чашка для мужчин с усами - чтобы не мочить усы в жидкости
Это советская игрушка - мозаика. Они были разные. Сегодня тоже имеются, но, на мой взгляд, не так популярны, как тогда
Старинная соска-пустышка
Это кольцо для люльки
Рожок для кормления младенцев
Квитанция за оплату бритья в вытрезвителе
Компостер из ссср билетики в общественном транспорте компостировать
Это старинный аршин. Выражение "мерять все своим аршином", т.е. судить всех по себе пошло именно оттуда
Это календарь - цветные костяшки выходные
Это старинный стереоскоп, с помощью него смотрели фотографии
Это старинные ходунки для детей
Машинка для поднятия спущенных петель на чулках
Прибор для растяжки пальцев пианистов
Это будущие розги
Тут правда не специалисту любого возраста непонятно, но уж больно смешная внешне, страшная внутри - это ядерная боеголовка СССР РДС-1 (1951)
Источник:
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Это таки соска для ребёнка , но далко не пустышка . В том месте где у неё голубая берюза она открывается и внутрь кладётся кусочек сахара . Ребёнок через дырочки смокчет это как конфету . Эта штучка относится скорее всего к 11-12вв. н. э. скорее всего из Самарканда или Индии ( но могу и ошибаться ) . И она принадлежала очень , очень богатому вельможе и не только потому , что она сделана из золота , а ешё и потому , что сахар в то время только появлялся . Его производство держалось в секрете и он стоил дороже золота .
Сразу услышал хруст суставов и пальцы ныть начали...