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16 предметов, о назначении которых современное поколение вряд ли догадается

16 предметов, о назначении которых современное поколение вряд ли догадается (20 фото)

Автор:
06 июля 2021 14:03
Сообщество : Исторические факты
Метки: Исторические факты   загадки   из прошлого   история   необычное   предметы   что это   
2421
20

Из нашего обихода уходят многие прелметы, которые когда-то были доступны и понятные каждому, живущему в то выремя человеку. Сегодня многие ломают голову над тем - ьчто это и для чего оно нужно. Стоит посмотреть на эти штуки. хотя бы для общего развития

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Метки: Исторические факты   загадки   из прошлого   история   необычное   предметы   что это   
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1k
Hunde Beißer2 Час назад
Перемешал в кучу всё...От средневековья до атомной бомбы!
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27k
MatveiVainrub Полчаса назад
Это на самом деле не соска пустышка . Это очень интересная штучка я , как историк в далёком прошлом сталкивался с такой .
Это таки соска для ребёнка , но далко не пустышка . В том месте где у неё голубая берюза она открывается и внутрь кладётся кусочек сахара . Ребёнок через дырочки смокчет это как конфету . Эта штучка относится скорее всего к 11-12вв. н. э. скорее всего из Самарканда или Индии ( но могу и ошибаться ) . И она принадлежала очень , очень богатому вельможе и не только потому , что она сделана из золота , а ешё и потому , что сахар в то время только появлялся . Его производство держалось в секрете и он стоил дороже золота .
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10k
Nikita 46 минут назад
Прибор для растяжки пальцев пианистов

Сразу услышал хруст суставов и пальцы ныть начали...
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10k
Taximaxi Час назад
Комментарий к фото
Кольцо ребёнку в нос что-ли вставляли?
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4k
Борис Карабанов Час назад
Ни разу ни в одном городе я в булочных не встречал такой ложки. Везде были двузубые вилки с черной карболитовой ручкой.
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