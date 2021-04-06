10 неожиданных фактов о Чарли Чаплине

После включения в так называемый "список Оруэлла" Чаплин вскоре попал в еще более опасный "список Маккарти" - список американцев, обвиненных в антиправительственной и прокоммунистической деятельности. Поводами для претензий стали, в частности, фильм "Новые времена", в котором усмотрели нападки на правительственный курс, а также активная антигитлеровская и антифашистская позиция актера во время Второй мировой, его постоянные выступления за открытие "второго фронта". В 1952 году, отправившись на родину, в Британию, на премьеру своего фильма "Огни рампы", Чаплин не смог вернуться назад: въезд в США ему был запрещен. С тех пор он побывал в Штатах лишь однажды, ненадолго приехав в 1972 году, чтобы получить почетный "Оскар" завклад в развитие мирового кинематографа.