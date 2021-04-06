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10 неожиданных фактов о Чарли Чаплине

10 неожиданных фактов о Чарли Чаплине (11 фото)

Автор:
06 апреля 2021 08:30
Сообщество : Звезды и знаменитости: истории, фото, сенсации
Метки: биография   голливуд   звезды   знаменитости   кинематограф   факты   чарли чаплин   шоу бизнес   
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Кажется, нет в истории кино человнека более прославленного, чем Чарльз Спенсер Чаплин. Но, хотя Чарли Чаплина знает весь мир, некоторые факты из его биографии вас наверняка поразят.
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Источник:  — переведено специально для fishki.net

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Метки: биография   голливуд   звезды   знаменитости   кинематограф   факты   чарли чаплин   шоу бизнес   
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Василич 58 секунд назад
Оченьинтересно
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