10 неожиданных фактов о Чарли Чаплине

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Кажется, нет в истории кино человнека более прославленного, чем Чарльз Спенсер Чаплин. Но, хотя Чарли Чаплина знает весь мир, некоторые факты из его биографии вас наверняка поразят.
У Чаплина было непростое детство
Чаплин родился в 1889 году в семье Ханы Чаплин и Чарльза Чаплина - старшего. Его родители так никогда и не оформили развод, однако они стали жить отдельно, когда Чарльзу-младшему едва исполнилось 2 года. Его мать страдала от душевного расстройства и, в конце концов, оказалась в психиатрической лиечебнице. Чарльза и его брата отправили в государственную школу-интернат, где они получили образование, постоянно страдая от телесных наказаний. Отец Чаплина умер от алкоголизма в 37 лет, так и не успев толком приложить руку к воспитанию отпрыска.
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Чаплиночень быстро разбогател
Чаплин снял свой первый фильм в 1914 году. Год спустя он подписал контракт на съемки скомпанией Essanay, по которому получал $1250 в неделю и премию в $10 000. Ещегодспустя эти цифры увеличились до $10 000 в неделю и бонуса в $150 000. К 1918 году он уже был богачом. Но уже год спустя его контракт с компанией First National Pictures предусматривал миллионные выплаты. С этой поры и до конца жизни Чаплинбуквально купался в деньгах.
Чаплин был еще и композитором
Чаплин был талантлив не только как актер и режиссер, но и как композитор. Он любил музыку с юности, умел играть на фортепьяно, скрипке и виолончели. И хотя он не имел формального музыкального образования, он был соавтором музыки к ряду своих фильмов, а за музыку к одному из них - "Огни рампы" - даже получил "Оскар".
Чаплин трижды женился на девочках-подростках
Чаплин был любимцем женщин и отвечал им взаимностью. Он был женат четырежды, при этом все жены были значительно моложе его, а на трех из них он женился, когда они были еще подростками. В 1918 году он женился на 17-летней Милдред Харрис, однако два года спустя пара развелась. В 1924-м его женой стала16-летняя ЛизаГрей, но их брак продержался лишь три года.И, наконец, после короткого брака с Полетт Годар, 54-летний Чаплин женился на 18-летней актрисе Уне О'Нил, с которой прожил остаток дней.
Чаплинбыл против использования звука в кино
Переход от немого кино к звуковому давался Чаплину непросто. Он неоднократно выступал против использования звука в кинематографе в принципе, к тому же считал, что его прославленный персонаж - Бродяга - не впишется в звуковое кино. Он окончательно сдался лишь в 1940-м, выпустив звуковой фильм "Великий диктатор".
Чаплин был перфекционистом
Чаплин был одержим совершенством. Он старался все делать сам, поскольку не доверял способности других людей все сделать как надо. Актриса Вирджиния Черрилл в фильме "Огни большого города" должна была сказать лишь два слова: "Цветы, сэр!" , но из-за перфекционизма Чаплина сцену сняли лишь с 342 дубля. Да и в других картинах Чаплин изводил километры плеоки, чтобы максимально хорошо снять сцену продожительностью меньше минуты.
Чаплина обвинили в том, что он коммунист
В 1949 году Чаплин был включен в так называемый "список Оруэлла" - список, составленный писателем Джорджем Оруэллом, в который тот внес людей, которых считал сочувствующими коммунистам и потому не имеющими права пропагандировать свои взгляды западной адитории. Это принесло Чаплину немало неприятностей.
После 1952 года Чаплин побывал в США только один раз
После включения в так называемый "список Оруэлла" Чаплин вскоре попал в еще более опасный "список Маккарти" - список американцев, обвиненных в антиправительственной и прокоммунистической деятельности. Поводами для претензий стали, в частности, фильм "Новые времена", в котором усмотрели нападки на правительственный курс, а также активная антигитлеровская и антифашистская позиция актера во время Второй мировой, его постоянные выступления за открытие "второго фронта". В 1952 году, отправившись на родину, в Британию, на премьеру своего фильма "Огни рампы", Чаплин не смог вернуться назад: въезд в США ему был запрещен. С тех пор он побывал в Штатах лишь однажды, ненадолго приехав в 1972 году, чтобы получить почетный "Оскар" завклад в развитие мирового кинематографа.
Тело Чаплина выкрали после его смерти
Чарли Чаплин умер в 1977 году, в возрасте 88 лет, в Швейцарии. Год спустя двоеграбителей украли со швейцарского кладбища гроб с останками актера и попытались получить за него выкуп с его вдовы, оценив его в 600 тысяч долларов. Однако вскоре шантажисты были пойманы, а останки вернули на кладбище. Правда, на этот раз гроб залили бетоном, чтобы не провоцировать ругих гробокопателей.
Поместье Чаплина стало музеем
В поместье Чаплина Мануар де Бан на Швейцарской Ривьере в 2016 году открылся музей великого актера и режиссера, где бережно хранят артефакты, связанные с его биографией, - с детских лет и до последних дней. Перед этим поместье было отреставрировано: реставраторы тщательно возродили его облик тех времен, когдав доме жил Чаплин с семьей.
Источник: — переведено специально для fishki.net
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