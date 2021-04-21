Конечно, красивыми бывают не только от смешанных национальностей, однако интересная и необычная внешность зачастую получается именно от богатого генеалогического древа.

Кстати, современные ученые говорят, что наше представление о физической привлекательности связаны с генетикой и желанием воспроизведения здорового потомства. Смешанный генотип говорит о высокой способности к выживанию и поэтому метисов считают более привлекательными.