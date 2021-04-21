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Звезды с интересной внешностью, в которых смешались несколько национальностей

Звезды с интересной внешностью, в которых смешались несколько национальностей (18 фото)

Автор:
21 апреля 2021 19:09
Сообщество : Факты
Метки: генетика   звезды   интересное   люди   национальность   факты   шоу бизнес   
3858
18
Известный факт, что люди со смешанной кровью зачастую кажутся более привлекательными, чем те, у кого родители одинаковой национальности.
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Метки: генетика   звезды   интересное   люди   национальность   факты   шоу бизнес   
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61k
Доктор Джонс 3 часа назад
"польская, грузинская, казачья и немецкая кровь"...
А что - "казак" это уже национальность?
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651
Oort Час назад
Про что пост ? минус
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7k
Перст Указующий 2 часа назад
в каментах, как обычно, такое сборище расоведов, что я теряюсь
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2k
Frank Borman 2 часа назад
Алексей Панин
Помесь россиияненской и россияненской крови. Отец - россиянец, мать - россияненка. Сынуля вышел изумительным.
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1k
jagyja 2 часа назад
пару человек из всех знаю, да.
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4k
Дарвин и аморальная премия 2 часа назад
У Чипа лесные корни,его папа из дупла в дубовой рощи,а мама из дуплав Северной Королине,а у Гайки
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Комментарий удален. Причина: разжигание межнациональной розни
20k
5k
workmen77 sportage030 2 часа назад
Армяне воевали со страной, с населением, вооружением и экономикой превосходящей их как минимум в 3 раза + Турция. Это все равно, как если бы Россия воевала с США, но без ядерного оружия. Так что эти сравнения здесь неуместны.
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13k
sssss3 2 часа назад
Мама украинка, папа Африка
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−2
Кукулькан 2 часа назад
Меня внесите в список! Достали нацики, насмехаются.
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5k
Olga Raudis 3 часа назад
Метисы-то где??? Ну кроме пары дам с претензией на мулаток.
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12k
Андрей Ватрушкин 3 часа назад
Папа - нигериец с исландскими и македонскими корнями (ц.).
Папа - негр, но корни у него исландские и македонские. Какие корни у негров оказывается бывают, не смотрите на них свысока.
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3k
Zhora Андрей Ватрушкин 2 часа назад
Ага, в Исландии и Македонии всегда жили негры ! Ведь в голливудских фильмах же показывают викингов и греков неграми))
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4k
Мистер Фикс Андрей Ватрушкин Час назад
Все просто - негритоску (прабабку) завезли в македонию, там она прижила байстрючку (бабку) от местного, которая потом свалялась с ирландцем, и родился ублюдок (папашка). Либо наоборот, но как-то так.
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13k
Роман 3 часа назад
Генри Йен Кьюсик - шотландско-перуанская кровь
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661
TugoUH 3 часа назад
Простите , конечно, но эти люди просто страшные, разве нет?
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661
TugoUH 3 часа назад
Чучело заботливо расправило кафтан, стряхнуло с себя соломинки и, шаркнув ножкой по земле, представилось девочке:

- Страшила!

- Что ты говоришь? - не поняла Элли.

- Я говорю: Страшила. Это так меня назвали: ведь я должен пугать ворон. А тебя как зовут?
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117
Alex Dominus 3 часа назад
Ну у Литвиновой действительно интересное смешение. То что у двух мужиков вообще дочь получилась уже само собой интересно.
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33k
minimalism Автор поста Alex Dominus 3 часа назад
))))) хах) спасибо, исправлено) к концу поста уже немного глаза устали, вот и опечатка)
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1k
Диагноз Alex Dominus 3 часа назад
а че??? у двух мужиков дочь лесбуха... закономерно
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