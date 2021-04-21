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Известный факт, что люди со смешанной кровью зачастую кажутся более привлекательными, чем те, у кого родители одинаковой национальности.
Конечно, красивыми бывают не только от смешанных национальностей, однако интересная и необычная внешность зачастую получается именно от богатого генеалогического древа.
Кстати, современные ученые говорят, что наше представление о физической привлекательности связаны с генетикой и желанием воспроизведения здорового потомства. Смешанный генотип говорит о высокой способности к выживанию и поэтому метисов считают более привлекательными.
Кстати, современные ученые говорят, что наше представление о физической привлекательности связаны с генетикой и желанием воспроизведения здорового потомства. Смешанный генотип говорит о высокой способности к выживанию и поэтому метисов считают более привлекательными.
Зендая
У этой юной актрисы очень богатая генеалогия. Папа - нигериец с исландскими и македонскими корнями, а мамины родные из Шотландии и Германии.
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Нелли Уварова
А вот у звезды сериала "Не родись красивой" семья русско-армянская. Нелли говорит, что своим волевым характером она обязана именно армянской крови.
Аня Тейлор-Джой
Эта актриса просто завораживает своей игрой в сериале "Ход королевы" и во многом благодаря необычной внешности. Ее мама испано-английского происхождения, а отец - аргентинец, но с шотландскими корнями. Аня все детство провела Буэнос-Айресе и ее родной язык испанский.
Лидия Вележева
Прадедушкой актрисы был цыганский барон. Возможно именно от него ей передался этот внимательный пронзительный взгляд.
Марго Робби
Мама актрисы из общины немецких поселенцев в Австралии, с сербскими корнями, а отец девушки - шотландец.
Александр Паль
Паль как-то раз поделился, что его папа - немец и он даже какое-то время жил в Германии.
Дженнифер Энистон
Отец звезды переехал из Греции в Америку, сменил имя с Янниса Анастакиса на Джона Энистона. И маму Дженнифер он встретил тоже в Америке - шотландку с итало-албанскими корнями.
Равшана Куркова
Актриса известна своим "ведьминским" умением не стареть. Возможно секрет этого кроется в ее арабских, узбекских и татарских корнях. В свои 40 лет она выглядит просто потрясающе.
Егор Бероев
Егор наполовину осетин, чем, кстати, обусловлено его особое отношение к семье и роду.
Ханна Джон-Кеймен
Эту актрису мы -знаем по сериалам "Черное зеркало", "Игра престолов". В ней смешаны скандинавские (мама - норвежка) и африканские корни (папа - нигириец).
Юлия Пересильд
Необычной фамилией актриса обязана эстонским корням, ее родственники живут в Таллине. Но сама Юлия считает себя русской.
Тимоти Шаламе
По маминой линии у Тимоти еврейские корни, от бабушки и дедушки, которые переехали в в Нью-Йорк из Российской империи и Австро-Венгрии. А от отца у актера английские и французские корни.
София Лиллис
Пока что мы знаем юную актрису по роли Беверли в фильме "Оно". У нее очень богатый замес кровей - по маме у нее польские и ирландские корни, а по отцу - частично немецкие и швейцарские.
Иван Янковский
От отца Ивану перепали польские и русские корни, а от мамы горячая цыганская кровь и украинская с с еврейской.
Елизавета Боярская
Дочка Михаила Тысяча чертей Боярского получила в наследство от мамы эстонскую, польскую и немецкую кровь.
Антон Макарский
Актер утверждает, что он на четверть еврей, а также в его роду есть польская, грузинская, казачья и немецкая кровь.
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А что - "казак" это уже национальность?
Помесь россиияненской и россияненской крови. Отец - россиянец, мать - россияненка. Сынуля вышел изумительным.
Папа - негр, но корни у него исландские и македонские. Какие корни у негров оказывается бывают, не смотрите на них свысока.
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- Я говорю: Страшила. Это так меня назвали: ведь я должен пугать ворон. А тебя как зовут?