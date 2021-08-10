Настолько тупо, что даже немного гениально: полезные вещицы

2987
16
Парочку вещей из этой подборки неплохо было бы купить, особенно пловцам и любителям готовки.
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9.
Если это работает, то это не тупо
12.
Сделали камин? Обзаведитесь и такой штукой
13.
Владельцы оружия оценили бы
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"Моя соседка тётя Рая купила ваш Вибрационный Разглаживатель Морщин арт.С3767С. Полночи стонала за стеной, а на утро на её довольном лице ни одной морщины. ..."
Жена интересуется.
Вы и вправду думаете, что любители чипсов будут закрывать пачку "на потом"?
и кто морщины разгладил???