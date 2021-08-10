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Настолько тупо, что даже немного гениально: полезные вещицы

Настолько тупо, что даже немного гениально: полезные вещицы (14 фото + 2 гиф)

Автор:
10 августа 2021 13:11
Сообщество : Юмор
Метки: вещи   интересное   кухонная утварь   подборка   приблуды   прикол   
2987
16
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Парочку вещей из этой подборки неплохо было бы купить, особенно пловцам и любителям готовки.

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Метки: вещи   интересное   кухонная утварь   подборка   приблуды   прикол   
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22  комментария
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5k
Борис Карабанов Час назад
А нитковдеватель-то, проверенный десятилетиями, чем не угодил?
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775
Тарас Карпенко 10 минут назад
Перчатками для плавания пользуюсь регулярно, реально добавляют скорости, правда руки устают намного быстрее
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0
Thomsen 19 минут назад
Из отзывов покупателей на сайте вибратор.рф:
"Моя соседка тётя Рая купила ваш Вибрационный Разглаживатель Морщин арт.С3767С. Полночи стонала за стеной, а на утро на её довольном лице ни одной морщины. ..."
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405
Lexx Cocles 23 минуты назад
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8k
Alexander Полчаса назад
Морщины разглаживать в каком месте?
Жена интересуется.
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−48
Zlaja ptica 44 минуты назад
Милениалы впервые увидели нитковдеватель?
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6k
Мистер Фикс 48 минут назад
Любителям чипсов понравится...
Вы и вправду думаете, что любители чипсов будут закрывать пачку "на потом"?
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3k
barracuda 48 минут назад
"Предмет двойного назначения" ??
и кто морщины разгладил???
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9k
Lev Asriev 58 минут назад
Нитковдеватель этот помню еще из СССР. в каждом наборе игл был прикреплен.
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28k
Антон Час назад
Последняя картинка: Видел такую в детстве в детской книжке 50-х годов выпуска (по сути, книги моей мамы). Только там она из велосипедной шины сделана. Сделал себе такую же, и на речке потом обгонял друзей.
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