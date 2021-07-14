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Толерантность сломала здравый смысл: пост о трансах

Толерантность сломала здравый смысл: пост о трансах (14 фото)

Автор:
14 июля 2021 11:52
Сообщество : Юмор
Метки: Юмор   интересное   подборка   прикол   трансгендеры   шутки за 300   
1683
14

Удивительные вещи происходят... Но женщинам эти вещи понравятся ещё меньше, чем мужчинам. Особенно, женщинам-спортсменкам.

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Метки: Юмор   интересное   подборка   прикол   трансгендеры   шутки за 300   
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10  комментариев
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Комментарий удален. Причина: мат на картинке
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8k
Andrei 10 минут назад
Удивительное дело, а ведь толерантность, по определению, положительное качество. Это ж каким надо быть извращенцем, чтобы так извратить это понятие.
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18k
Ego sum qui sum 23 минуты назад
о дивный новый мир
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10
Александр Ego sum qui sum 3 минуты назад
О уродливый новый мир
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2k
Hunde Beißer2 Час назад
Это каким нужно быть извращенцем,что бы нарыть столько говна в интернете!
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6k
insaider Час назад
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