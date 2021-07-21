Это палево: взрослая подборка про бабушек

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Есть несколько устоявшихся стереотипов о бабушках... О том, что они пытаются накормить внучат, например. И это правда... Но только частично.
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Бабуля шарит ^_^
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Метки: Юмор бабушки интересное пенсионеры подборка прикол
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