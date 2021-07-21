FISHKINET
Сообщество Юмор 12604 поста • 2680 подписчиков подписаться Для добавления поста в это сообщество нужна карма 100
Главная > Сообщество Юмор 
Это палево: взрослая подборка про бабушек

Это палево: взрослая подборка про бабушек (15 фото)

Автор:
21 июля 2021 10:28
Сообщество : Юмор
Метки: Юмор   бабушки   интересное   пенсионеры   подборка   прикол   
1220
15
Открыть все картинки 18+

Есть несколько устоявшихся стереотипов о бабушках... О том, что они пытаются накормить внучат, например. И это правда... Но только частично.

×

Источник:

Ссылки по теме:
подписаться на сообщество "Юмор"
Метки: Юмор   бабушки   интересное   пенсионеры   подборка   прикол   
Понравился пост? Поддержи Фишки, нажми:
0
3
Новости партнёров
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
3  комментария
Сначала новые
Сначала лучшие Сначала старые
Лучший комментарий
Скрыть
28k
ACU900 Полчаса назад
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
6k
Татьяна Юсова Полчаса назад
Да, мы такие!

Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
6k
Татьяна Юсова Полчаса назад
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать ещё
ROC это по-нашему: русские так просто не сдаются ROC это по-нашему: русские так просто не сдаются Следственный комитет не одобрил бы: пост о взятках Следственный комитет не одобрил бы: пост о взятках У них не упадёт! Мастера баланса и равновесия У них не упадёт! Мастера баланса и равновесия Каску забыли надеть... и маску Каску забыли надеть... и маску Выглядит очень надёжно: эффектный монтаж от мастеров своего дела Выглядит очень надёжно: эффектный монтаж от мастеров своего дела Мемы про офисный планктон: самое смешное из соцсетей Мемы про офисный планктон: самое смешное из соцсетей
Никифоридис

Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

1009700



Другие посты автора
Прямые трансляции 24 часа в сутки из воронежского заповедника
Популярное в сообществах
Тургенев бы оценил: лучшие мемы о современном поколении
3
86
Тургенев бы оценил: лучшие мемы о современном поколении
Загадка истории — сооружения есть, а следов используемых инструментов нет
1
235
Загадка истории — сооружения есть, а следов используемых инструментов нет
﻿
Набирающие популярность в сообществах
История породы
0
10
История породы
В Москве впервые пройдёт Международный Курдский Кинофестиваль
0
5
В Москве впервые пройдёт Международный Курдский Кинофестиваль
ROC это по-нашему: русские так просто не сдаются
ROC это по-нашему: русские так просто не сдаются
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Лучшие демотиваторы
Лето 2021
2
4

Перейти в раздел
Популярные теги
#Юмор#факты#картинки#автомобили#люди#фотографии#история#прикольные#собаки#Разное
#фото#Россия#дтп#автомир#подборка#авто аварии#в мире#Москва#сша#собака
#интересно#животные#прикол#аварии#приколы#спорт#СССР#кино#познавательно#природа

На что жалуетесь?

Вернуться