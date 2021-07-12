18+: порция убойных шуток о взрослой жизни

788
18
В детстве кажется, что быть взрослым – это здорово. Но по факту оказывается, что помимо работы, катастрофической нехватки времени и сна не остаётся практически ничего. Нет, есть и другие развлечения, но они либо караются по всей строгости уголовного кодекса, либо требуются слишком много денег.
×
Источник:
Ссылки по теме:
- Мемы про офисный планктон: самое смешное из соцсетей
- Каску забыли надеть... и маску
- Следственный комитет не одобрил бы: пост о взятках
- Когда мозг работает на 100%. Но это не точно
- Толерантность: слишком жёстко, но зато правда
18
Понравилось18
Новости партнёров