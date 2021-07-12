FISHKINET
Сообщество Юмор 12548 постов • 2673 подписчика подписаться Для добавления поста в это сообщество нужна карма 100
Главная > Сообщество Юмор 
18+: порция убойных шуток о взрослой жизни

18+: порция убойных шуток о взрослой жизни (18 фото)

Автор:
12 июля 2021 10:05
Сообщество : Юмор
Метки: Юмор   взрослая жизнь   интересное   ожидание и реальность   подборка   прикол   
788
18

В детстве кажется, что быть взрослым – это здорово. Но по факту оказывается, что помимо работы, катастрофической нехватки времени и сна не остаётся практически ничего. Нет, есть и другие развлечения, но они либо караются по всей строгости уголовного кодекса, либо требуются слишком много денег.

×

Источник:

Ссылки по теме:
подписаться на сообщество "Юмор"
Метки: Юмор   взрослая жизнь   интересное   ожидание и реальность   подборка   прикол   
Понравился пост? Поддержи Фишки, нажми:
0
1
Новости партнёров
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
1  комментарий
Сначала новые
Сначала лучшие Сначала старые
Лучший комментарий
Скрыть
18k
Ego sum qui sum 8 минут назад
нытики
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать ещё
Страшные заболевания, которые победили лишь благодаря вакцине Страшные заболевания, которые победили лишь благодаря вакцине Следственный комитет не одобрил бы: пост о взятках Следственный комитет не одобрил бы: пост о взятках Мемы про офисный планктон: самое смешное из соцсетей Мемы про офисный планктон: самое смешное из соцсетей Каску забыли надеть... и маску Каску забыли надеть... и маску Толерантность: слишком жёстко, но зато правда Толерантность: слишком жёстко, но зато правда Когда мозг работает на 100%. Но это не точно Когда мозг работает на 100%. Но это не точно
Никифоридис

Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

1006070



Другие посты автора
Прямые трансляции 24 часа в сутки из воронежского заповедника
Популярное в сообществах
20+ любопытных ретро вещиц, которые хранят кусочек истории
3
51
20+ любопытных ретро вещиц, которые хранят кусочек истории
Россияне собрали деньги глухонемому таксисту, избитому пассажиркой
1
174
Россияне собрали деньги глухонемому таксисту, избитому пассажиркой
﻿
Страшные заболевания, которые победили лишь благодаря вакцине
Страшные заболевания, которые победили лишь благодаря вакцине
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Лучшие демотиваторы
Просто наверни и прокрути!
0
3

Перейти в раздел
Популярные теги
#фото#люди#факты#животные#позитив#прикольные#собака#дтп#сша#жизнь
#Юмор#история#в мире#кино#фотографии#ynews#Россия#комментарии#удивительно#природа
#интересно#СССР#картинки#актеры#приколы#подборка#gif#прошлое#память#пожар

На что жалуетесь?

Вернуться