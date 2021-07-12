18+: порция убойных шуток о взрослой жизни

В детстве кажется, что быть взрослым – это здорово. Но по факту оказывается, что помимо работы, катастрофической нехватки времени и сна не остаётся практически ничего. Нет, есть и другие развлечения, но они либо караются по всей строгости уголовного кодекса, либо требуются слишком много денег.