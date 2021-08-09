Пьяный пассажир решил тайно попасть на взлетное поле, но застрял на ленте багажа

Спецоперация не удалась. Багажная карусель доставила россиянина прямиком в заботливые руки полицейских.
В столичном аэропорту Шереметьево пассажир без билета решил проникнуть на взлетное поле через отсек досмотра багажа. Судя по видео, мужчина находился в крайне нетрезвом состоянии, которое и подтолкнуло его к такому "гениальному" решению. Вот только с реализацией возникли небольшие проблемы.
В ролике видно, как появившийся из технологического окна мужчина, комично пытается преодолеть ленту, но в тщетной попытке устоять, падает на "карусель, едва не теряет рюкзак с ботинком, и смирившись со своей участью катится по транспортеру в качестве багажа. В итоге он застревает в сканирующем устройстве, откуда его пришлось выковыривать полицейским.
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Инцидент произошел еще 28 июля, но о нем стало известно только сейчас. Любителя аттракционов уже оштрафовали (ч. 1 ст. 11.15.1 КоАП). Но поскольку он проник в комплектовочное помещение, которое считается режимным, сейчас решается вопрос о возбуждении уголовного дела. Имени нетрезвого пассажира в правоохранительных органах не назвали, но сообщили, что нарушитель 1994 года рождения проживает в Ялте.
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