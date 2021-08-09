Пьяный пассажир решил тайно попасть на взлетное поле, но застрял на ленте багажа

В столичном аэропорту Шереметьево пассажир без билета решил проникнуть на взлетное поле через отсек досмотра багажа. Судя по видео, мужчина находился в крайне нетрезвом состоянии, которое и подтолкнуло его к такому "гениальному" решению. Вот только с реализацией возникли небольшие проблемы.

В ролике видно, как появившийся из технологического окна мужчина, комично пытается преодолеть ленту, но в тщетной попытке устоять, падает на "карусель, едва не теряет рюкзак с ботинком, и смирившись со своей участью катится по транспортеру в качестве багажа. В итоге он застревает в сканирующем устройстве, откуда его пришлось выковыривать полицейским.