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Сообщество Треники&Вареники 3068 постов • 1071 подписчик подписаться
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Пьяный пассажир решил тайно попасть на взлетное поле, но застрял на ленте багажа

Пьяный пассажир решил тайно попасть на взлетное поле, но застрял на ленте багажа (1 фото + 1 видео)

Автор:
09 августа 2021 11:17
Сообщество : Треники&Вареники
Метки: Алкогольное опьянение   Шереметьево   аэропорт   багаж   видео   курьез   штраф   
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Спецоперация не удалась. Багажная карусель доставила россиянина прямиком в заботливые руки полицейских.

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Метки: Алкогольное опьянение   Шереметьево   аэропорт   багаж   видео   курьез   штраф   
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5  комментариев
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35k
Франц Лефорт 54 минуты назад
"Крепкий орешек" уже не тот!
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1k
Йожык Полчаса назад
Пропил все деньги на билет, заяц хренов
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34k
Alex Полчаса назад
Вот хитропопый )
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−1
гжегош цыбуля Час назад
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32k
Опаньки Час назад
Земля, как ты носишь столько дураков ?
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