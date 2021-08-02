«Лечение травами»: девушек публично выпороли крапивой в Томске

В экзекуции принимали участие несколько мужчин - одни пороли, а вторые снимали все на камеру мобильного телефона. Как сообщает очевидец, в конце женщин окатили водой из ведра и они даже смеялись.





С какой провинностью связано суровое дедовское БДСМ, к сожалению, неизвестно. Некоторые местные жители возмущены издевательствами и планируют обратиться в правоохранительные органы. Другие - не очень. По их словам, в частном доме, где проходила "фитотерапия", живут какие-то сектанты или алкоголики (а может, и те, и другие одновременно - их не разберешь).





Современные педагоги говорят, что розги и ремень уже не работают. Но будем, надеяться, что в случае с томским БДСМ-сеансом все сработало и произошло по обоюдному согласию.