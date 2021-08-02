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«Лечение травами»: девушек публично выпороли крапивой в Томске

«Лечение травами»: девушек публично выпороли крапивой в Томске (3 фото + 1 видео)

Автор:
02 августа 2021 16:28
Сообщество : Треники&Вареники
Метки: Крапива   видео   курьез   порка   томск   
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Местные жители говорят, что экзекуцию устроили то ли над сектантками, то ли алкоголичками. В общем, ничего не понятно, но очень интересно.

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Метки: Крапива   видео   курьез   порка   томск   
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19  комментариев
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10k
Мафусаил 2 часа назад
Тамада у них классный.....
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4k
Двестиграмм 16 минут назад
это всё происходит вооон на красноармейской улице
...
https://www.google.ru/maps/@56.478335,84.9658273,3a,29.2y,245.93h,83.98t/data=!3m6!1e1!3m4!1sUf3c69-JDX48HSbIntM_kg!2e0!7i13312!8i6656https://www.google.ru/maps/@56.478335,84.9658273,3a,29.2y,245.93h,83.98t/data=!3m6!1e1!3m4!1sUf3c69-JDX48HSbIntM_kg!2e0!7i13312!8i6656
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1k
rr 19 минут назад
хороший тамада, и конкурсы интересные
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0
Amely Полчаса назад
Вырожденцы.
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4k
Дарвин и аморальная премия 36 минут назад
Они просто мультяшек насмотрелись
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4k
Дарвин и аморальная премия 37 минут назад
У каждого свои прелюдии
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2k
O.Bender1 46 минут назад
Розги не работают?!
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5k
Сергей 54 минуты назад
Скоро на порнхабе...
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29k
Головасыр коричнештанник 56 минут назад
парни ещё не научились пользоваться членами?
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8k
Vacony Час назад
хороший тамада.. и конкурсы интересные !
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5k
Борис Карабанов Час назад
Какие ещё нужны доказательства преимущества старых добрых женских панталонов перед стрингами?
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17k
Dr.CrAzY Час назад
так может это просто BDSM ?
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11k
uutb Час назад
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2k
Андрей Час назад
Да может даже проспорили элементарно. Чем молодежь только не тешится
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129
⛔ Александр ⛔ Час назад
Может быть надо было вызвать полицию?
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370
Мурчелло ⛔ Александр ⛔ 15 минут назад
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