«Лечение травами»: девушек публично выпороли крапивой в Томске

Местные жители говорят, что экзекуцию устроили то ли над сектантками, то ли алкоголичками. В общем, ничего не понятно, но очень интересно.
Похоже, в Томск возвращаются старые добрые методы воспитания. Вот только понравились они не всем.
Жители многоэтажки на улице Красноармейской запечатлели на камеру, как мужчины порят привязанных девушек крапивным веником. В ролике видно, что женщины сопротивляются, но если и протестуют против порки, то совсем негромко - полицию никто не вызывал.
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В экзекуции принимали участие несколько мужчин - одни пороли, а вторые снимали все на камеру мобильного телефона. Как сообщает очевидец, в конце женщин окатили водой из ведра и они даже смеялись.
С какой провинностью связано суровое дедовское БДСМ, к сожалению, неизвестно. Некоторые местные жители возмущены издевательствами и планируют обратиться в правоохранительные органы. Другие - не очень. По их словам, в частном доме, где проходила "фитотерапия", живут какие-то сектанты или алкоголики (а может, и те, и другие одновременно - их не разберешь).
Современные педагоги говорят, что розги и ремень уже не работают. Но будем, надеяться, что в случае с томским БДСМ-сеансом все сработало и произошло по обоюдному согласию.
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