Американский чиновник назвал чернокожую коллегу "домашним ниггером"

Брайант обратился с такими словами к Фримен, когда на заседании начали обсуждать его супругу, которая по словам его коллег, распространяет в соцсетях "расовую клевету". В то время как чернокожий мэр Уэйман Ньютон, напомнил республиканец уже после заседания, на глазах всего совета и городского прокурора однажды без каких-либо последствий назвал ту же Веронику Фримен тем же самым "прозвищем".





«Мэр не извинился и не признал, что был не прав, делая это. Я сделал то, что сделал, чтобы разозлить людей и разоблачить поступок мэра, который уже преследовал этого члена совета. Так что не сердитесь на меня, я всего лишь посыльный», - прокомментировал свой поступок Джон Брайант.





Не извинился и Брайант. И более того, на требование об отставке от Национальной ассоциации содействия прогрессу цветного населения заявил, что не только не уйдет с "запятнанной" им должности, но и будет баллотироваться на пост мэра Тарранта.