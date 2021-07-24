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Американский чиновник назвал чернокожую коллегу "домашним ниггером"

Американский чиновник назвал чернокожую коллегу "домашним ниггером" (3 фото + 1 видео)

Автор:
24 июля 2021 19:35
Сообщество : Жизнь в США
Метки: Таррант   алабама   видео   домашний ниггер   курьез   скандал   
2258
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Республиканец отказался извиняться и тем более подавать в отставку, сообщив, что намерен избираться на пост мэра.

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Метки: Таррант   алабама   видео   домашний ниггер   курьез   скандал   
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22  комментария
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260
Nаnе First NameLаst 2 часа назад
Нормальдос! Хоть у кого-то есть яйца чтобы сказать толерастам то, кем они на самом деле являются!
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1k
integral11 12 минут назад
Ооооооооооооооооооооооооооооооо, стало доходить до дебилов!
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1k
zu4ara 15 минут назад
//fishki.net/upload/users/2021/07/24/277603/249613c5ac7cb35e17a62c96a4ecb590.mp4//fishki.net/upload/users/2021/07/24/277603/249613c5ac7cb35e17a62c96a4ecb590.mp4
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3k
Юра Гагарин 23 минуты назад
ну правильно же, домашний нигер, не на плантации она вкалывает
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843
Гремлин Час назад
Чёт какие то нетолерантные люди здесь собираются. Негров неграми называют, передастов - передастами.
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17k
Robin Hood Час назад
Это хорошо когда вещи называют своими именами.
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1
Den Li 2 часа назад
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253
Руслан 2 часа назад
Всё правильно мужик сказал
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101
Александр Поляков 2 часа назад
если негра перестать называть негром белым от этого он не станет. родился негром лезь на дерево ешь бананы
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418
_♛_ 2 часа назад
Скоро чиновники в России вернут крепостное право, и заведут себе "house nigger" белого цвета из местных... Оне ж теперь элита!!!
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418
_♛_ Toxictofa Час назад
да какая разница...?
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