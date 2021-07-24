Американский чиновник назвал чернокожую коллегу "домашним ниггером"

Республиканец отказался извиняться и тем более подавать в отставку, сообщив, что намерен избираться на пост мэра.
Член совета города Таррант Джон Томми Брайант в южном штате Алабама во время заседания произнес в адрес своей чернокожей коллеги Вероники Фримен одно из самых унизительных в США оскорблений, назвав ее "домашним ниггером" (house nigger). И поверг в шок не только находившихся в зале людей, но и половину Америки.
«Слово на букву "н". Давайте перейдем к слову на "н". Привет. У нас здесь есть домашние ниггеры? Да? Привет. Не могла бы она встать?», - обратился Брайант к Фримен, после гула негодования, прокатившемуся по залу, закрыла лицо руками и выбежала в коридор.
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Брайант обратился с такими словами к Фримен, когда на заседании начали обсуждать его супругу, которая по словам его коллег, распространяет в соцсетях "расовую клевету". В то время как чернокожий мэр Уэйман Ньютон, напомнил республиканец уже после заседания, на глазах всего совета и городского прокурора однажды без каких-либо последствий назвал ту же Веронику Фримен тем же самым "прозвищем".
«Мэр не извинился и не признал, что был не прав, делая это. Я сделал то, что сделал, чтобы разозлить людей и разоблачить поступок мэра, который уже преследовал этого члена совета. Так что не сердитесь на меня, я всего лишь посыльный», - прокомментировал свой поступок Джон Брайант.
Не извинился и Брайант. И более того, на требование об отставке от Национальной ассоциации содействия прогрессу цветного населения заявил, что не только не уйдет с "запятнанной" им должности, но и будет баллотироваться на пост мэра Тарранта.
«Многие люди считают меня расистом. Но согласно тому, что является истинным определением расиста, абсолютно нет», - ответил журналистам Брайант о том, является ли он расистом.
Сейчас отставки чиновника требуют не только представители Демпартии США, но и однопартийцы-республиканцы. Последние, правда, с оговоркой - если «эти комментарии действительно отражают мнение Брайанта».
Термин "house nigger" в Америке считается самым оскорбительным для чернокожего населения, поскольку "домашние ниггеры" в отличии от рабов, которые работали на поле, по собственному желанию и самоотверженно служили белому господину, часто в ущерб своим собратьям по неволе.
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