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Фотографии с богатым историческим прошлым со всего мира

Фотографии с богатым историческим прошлым со всего мира (19 фото)

Автор:
08 августа 2021 21:41
Метки: Россия   СССР   заграница   интересно   история   люди   прошлое   фотографии   
533
19
Предлагаем вам ознакомиться с подборкой интересных фотографий.
В подписи к фото бывают ошибки, иногда курьёзные, прошу вас не быть столь серьёзными, фотографии уже были подписаны но от этого они не перестают быть интересными!
Сайт развлекательный, улыбайтесь чаще, ищите ошибки, будем смеяться вместе :)
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Источник:

Еще крутые истории!
Метки: Россия   СССР   заграница   интересно   история   люди   прошлое   фотографии   
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3  комментария
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1k
Скальпы Гуронов 58 минут назад
"восставшие венгерские солдаты"... а на самом деле нацистские недобитки
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1k
Будьте крепенькими и здоровенькими! 2 часа назад
Хорошая подборка. Спасибо.
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4k
au3 2 часа назад
Это скорее электролошадь для кареты. А может электротягачь для роскошной фуры...
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