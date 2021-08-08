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Чудесные творения из войлока от Катерины Козуненко

Чудесные творения из войлока от Катерины Козуненко (32 фото)

Автор:
08 августа 2021 20:10
Метки: Игрушки из войлока   интересно   красиво   мастер   фотографии   
250
32
Катерина Козуненко из Санкт-Петербурга - уникальная женщина, которая создаёт волшебные игрушки из войлока.
У её творений осмысленный и немного грустный взгляд, будто они прожили целую жизнь и им есть что поведать этому миру. Каждая игрушка автора неповторима и создаётся в единственном экземпляре. От поделок Катерины веет человеческим теплом и любовью.
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Метки: Игрушки из войлока   интересно   красиво   мастер   фотографии   
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36k
Андрей 2 часа назад
Потрясающе!
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156
В пальто 16 минут назад
Красивое...
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49k
smakido 43 минуты назад
Они все живые!
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1k
AРТУР ITA 2 часа назад
Хорошего фотографа не хватает этой красоте!
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26k
Лабуда 2 часа назад
Мастерски и уникально!
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158k
☭Cheкаво☭ 2 часа назад
Комментарий к фото
Я, бы купил, на полку с книгами поставил. для антуража, милота.......
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