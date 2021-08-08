Чудесные творения из войлока от Катерины Козуненко

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Катерина Козуненко из Санкт-Петербурга - уникальная женщина, которая создаёт волшебные игрушки из войлока.
У её творений осмысленный и немного грустный взгляд, будто они прожили целую жизнь и им есть что поведать этому миру. Каждая игрушка автора неповторима и создаётся в единственном экземпляре. От поделок Катерины веет человеческим теплом и любовью.
У её творений осмысленный и немного грустный взгляд, будто они прожили целую жизнь и им есть что поведать этому миру. Каждая игрушка автора неповторима и создаётся в единственном экземпляре. От поделок Катерины веет человеческим теплом и любовью.
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