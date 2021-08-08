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История Берты Бородкиной: как "королева" Геленджика стала одной из женщин, которых расстреляли в СССР

История Берты Бородкиной: как "королева" Геленджика стала одной из женщин, которых расстреляли в СССР (8 фото)

Автор:
08 августа 2021 17:08
Метки: СССР   коррупция   общепит   
934
8

Берта Бородкина, или Железная Белла, была повелительницей рюмок и поварешек в курортном Геленджике. В ее рестораны за вкусной едой, алкоголем и развлечениями приезжали все высшие чины СССР. К сожалению, именно дружба с власть имущими и сгубила эффектную молодую женщину.

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Метки: СССР   коррупция   общепит   
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11  комментариев
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26k
Лабуда 2 часа назад
Не мешает вернуть практику СССР к таким спекулянтам, уверен и рост цен можно остановить и коррупцию!
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14k
Игорь Хомченко Час назад
"История СССР знает всего три случая, когда женщин приговаривали к высшей мере наказания смертной казни." (с)

Да что ты....В 1937-38 гг., в нашей стране было расстреляно 724 тысячи человек. Из этого числа казненных советских граждан - 8% составляли женщины. Это порядка 58 тысяч.
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13k
куджо Час назад
Сурово, но показательно...
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13k
куджо Час назад
Фига её жертва...
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92
Thomsen Час назад
На Сигурни Уивер похожа дама.
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