История Берты Бородкиной: как "королева" Геленджика стала одной из женщин, которых расстреляли в СССР

Сергей Медунов

В общем-то, именно Медунов и Погодин сделали Берте головокружительную карьеру — они постоянно заглядывали в столовую, где она работала директором, впечатлились уровнем обслуживания и продвинули Бородкину по карьерной лестнице. Сергей Федорович неспроста назначил Железную Беллу начальником треста ресторанов и столовых Геленджика — ему нужен был человек, который всю партийную номенклатуру накормит, напоит и спать с красивыми женщинами уложит. Тогда и дела государственные пойдут быстрее и эффективнее. А о методах работы Берты он предпочитал не интересоваться.

Самого Сергея Медунова к ответственности в итоге не привлекли, хотя и сняли его с поста. Зато по его делу были уволены и исключены из КПСС более 5 000 чиновников, а 1 500 из них получили реальные сроки.



Когда Бородкину везли в следственный изолятор, она была уверена — ее сию же секунду освободят. Однако влиятельные приятели не спешили спасать королеву Геленджика из лап правосудия. Женщина начала жаловаться на пытки — говорила, что ее избивали каждый вечер, а также заставляли принимать психотропные препараты, под действием которых она начала давать показания. Ее уголовное дело насчитывает 20 томов, а по итогам чистосердечного признания возбудили еще 30 дел — по ним проходили более 70 чиновников.

Железная Белла поняла: помощи ждать неоткуда. Тогда она попыталась имитировать шизофрению и даже была достаточно убедительна, но обмануть медицинскую экспертизу все равно не смогла.

Бородкина не сразу, но осознала, что выйти сухой из воды у нее не получится. Однако каким будет наказание, она и представить не могла. Железную Беллу приговорили к высшей мере — смертной казни. В шоке была и сама Берта, и все, кто следил за этим скандальным делом. Такого поворота событий не ожидал никто — Железной Белле, как женщине, светило 15 лет (максимум 20) с конфискацией имущества.

Чтобы вы понимали, в СССР к расстрелу приговаривали особо опасных преступников: шпионов, диверсантов, бандитов и убийц, совершивших преступление умышленно и с отягчающими обстоятельствами.

Отметим, что в Сочи была такая же ситуация — ресторанами в курортном городе заправляла Валентина Мерзлая. И она пользовалась теми же методами, что и ее геленджикская «коллега». Правда, было одно существенное различие — у нее был влиятельный муж, секретарь сочинского горкома партии Александр Мерзлый. Парочка по тем же самым обвинениям получила всего лишь 15 лет (он через семь лет вышел по амнистии, а она отсидела весь срок).

Королева Геленджика была просто уничтожена. Она вернулась в свою камеру и стала ждать свершения приговора, а по ночам жутко выла. Смертницу пыталась спасти ее единственная дочь, она писала прошения во все возможные инстанции, однако никакого результата не было.

Смертный приговор привели в исполнение в августе 1983-го — Бородкиной было 56 лет. После этого дочь Железной Беллы получила отказ в самом последнем прошении — девушке даже не дали забрать тело матери. Берту Бородкину похоронили в безымянной могиле.

Вот так Берта-Белла стала главной жертвой и козлом отпущения в закулисных политических войнах. По словам кубанского историка Владимира Рунова, Железную Беллу подвело то, чем она всегда так гордилась, — связи в правительстве. Высшие чины не захотели помогать Берте избежать наказания — они предпочли, чтобы Бородкина больше никогда не могла говорить, ведь знала она действительно слишком много.

Фото: Лисенкин П., Метелица Сергей, Дик Рудольф, Черединцев Валентин, Савостьянов Владимир, Сизов Олег, Трепетов Борис/ТАСС, TVC

(с) Анна Балоян