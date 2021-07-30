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Жизнь СССР в картинах

Жизнь СССР в картинах (30 фото)

Автор:
30 июля 2021 21:01
Сообщество : Искусство
Метки: СССР   искусство   картины   эстетика   
703
30
По поводу того, насколько лучшим было советское образование, до сих пор ведутся научные дискуссии, а весь советский пломбир, кажется, уже растаял и сравнить с нынешним нет возможности. Но вот что точно отличало те времена от теперешних — это манера художников отображать действительность. Не верите? Сами смотрите:
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Метки: СССР   искусство   картины   эстетика   
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