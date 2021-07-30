Жизнь СССР в картинах

703
30
По поводу того, насколько лучшим было советское образование, до сих пор ведутся научные дискуссии, а весь советский пломбир, кажется, уже растаял и сравнить с нынешним нет возможности. Но вот что точно отличало те времена от теперешних — это манера художников отображать действительность. Не верите? Сами смотрите:
×
Авторский пост
Ссылки по теме:
- Торговля в советских картинах
- Заводские зарисовки
- Советские быт и повседневность на картинах эпохи СССР
- Города и сёла в советских картинах
- Поезда в картинах СССР
28
Понравилось28
Новости партнёров