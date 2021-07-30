Жизнь СССР в картинах

По поводу того, насколько лучшим было советское образование, до сих пор ведутся научные дискуссии, а весь советский пломбир, кажется, уже растаял и сравнить с нынешним нет возможности. Но вот что точно отличало те времена от теперешних — это манера художников отображать действительность. Не верите? Сами смотрите:

Праздник кооперации в деревне 0 Юон Константин Федорович, 1928

Самотлор 0 Источник: Снегур Игорь Григорьевич, 1976

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Молодёжная бригада 0 Источник: Ломакин Николай Григорьевич, 1951

На стройку 0 Источник: Мамаев Иван Иванович, 1957

Июльский вечер 0 Источник: Соломин Николай Константинович, 1966

В село 0 Источник: Лавренко Борис Михайлович, 1958

Сенокос 0 Источник: Комендант Юрий Сергеевич, 1965

Нефтеналив 0 Источник: Бабаев Расим Ганифа-оглы, 1963

Интерьер 0 Источник: Харкевич-Храповицкий Иван Иванович, 1970

Скоро холода 0 Источник: Калашникова Ольга Викторовна, 1986

На стройку 0 Источник: Усикова Евдокия Григорьевна, 1960

Ударная бригада 0 Источник: Лысенко Сергей Николаевич, 1975

Письмо домой 0 Источник: Кузнецова Татьяна Яковлевна, 1985

Волжанка 0 Источник: Мазитов Амир Нуриахметович, 1960

Разговор о футболе 0 Источник: Бабицын Виктор Алексеевич, 1975

Причал 0 Источник: Ульянов Владимир Александрович, 1982

Уралмаш. Горячий цех, на кране Людмила Окунева 0 Источник: Семенов Борис Александрович, 1975

Птичницы 0 Источник: Герасимов Михаил Михайлович, 1985

Моя улица 0 Источник: Коровяков Иван Павлович, 1970-е

В луга, за Волгу! 0 Источник: Суздальцев Михаил Аркадьевич, 1958

В кухне 0 Источник: Калмахелидзе Гиви Дмитриевич, 1977

Львов. У трамвайной остановки 0 Источник: Никиреев Станислав Михайлович, 1965

Пригородные маршруты 0 Источник: Ряузов Борис Яковлевич, 1971

Поселок подмосковных коксохимиков 0 Источник: Ткачев Алексей Петрович, 1959

Город. Час пик 0 Источник: Дрезнина Мария Григорьевна, 1982

Окно 0 Источник: Пименов Юрий (Георгий) Иванович, 1977

На старом канале 0 Источник: Ануркин Александр Александрович, 1988

Пейзаж с бакенами 0 Источник: Юнтунен Суло Хейккиевич, 1977

Ночная смена 0 Источник: Краснов Сергей Борисович, 1983