Эльдар Рязанов. Маленькие тайные роли

Великий режиссер Эльдар Рязанов не только снял широко известные и всенародно любимые фильмы. Он также сыграл в большинстве из них эпизодические роли, совершенно не афишируя это.

Это была своего была своего рода фирменная авторская подпись художника - только для посвященных. Ведь свою фамилию эпизодической роли в титрах он чаще всего не указывал.

Также мало кто знает, что многие песни, ставшие знаменитыми вместе с его фильмами, были написаны на его стихи. В титрах свое авторство песенных текстов Рязанов также не указывал.



