Эльдар Рязанов. Маленькие тайные роли

Сам себе режиссер своего эпизода. Это был фирменный прикол ироничного мастера грустной комедии
Великий режиссер Эльдар Рязанов не только снял широко известные и всенародно любимые фильмы. Он также сыграл в большинстве из них эпизодические роли, совершенно не афишируя это.
Это была своего была своего рода фирменная авторская подпись художника - только для посвященных. Ведь свою фамилию эпизодической роли в титрах он чаще всего не указывал.
Также мало кто знает, что многие песни, ставшие знаменитыми вместе с его фильмами, были написаны на его стихи. В титрах свое авторство песенных текстов Рязанов также не указывал.
«Дайте жалобную книгу» 1965. В этом фильме Эльдар Александрович сыграл роль главного редактора газеты «Юность», который пропустил в печать публикацию о плохом обслуживании посетителей в ресторане «Одуванчик».
Старики-разбойники» 1971. В приключениях стариков, решившихся на дерзкое ограбление ради доказательства профессиональной пригодности товарища, Эльдар Рязанов появляется буквально на несколько секунд в роли прохожего за окном тюрьмы, заглядывающего в камеру к следователю прокуратуры Николаю Сергеевичу Мячикову, которого сыграл Юрий Никулин.
«Невероятные приключения итальянцев в России» 1973. Оставить этот фильм без своего авторского эпизода не смог и появился на экране в образе доктора, который отбивал лёд с заледеневшего мафиозо после посадки самолёта.
Пожалуй, самый общеизвестный эпизод в картине «Ирония судьбы». 1975. Женя Лукашин в самолете спит его на плече.
Фильм «Служебный роман» 1977. Режиссёра можно увидеть и в одной из сцен в автобусе, где он сыграл случайного пассажира.
В фильме «Гараж» (1979) он предстал образе спящего заведующего отдела насекомых. Зрители запомнили обращённую к нему фразу: «Вытащите вы эту бумажку, счастливый вы наш!».
В фильме «О бедном гусаре замолвите слово» (1980) режиссер сыграл добродушного кондитера, предлагавшего графу Мерзляеву сделать амурную надпись на торте, предназначенном для задабривания юной Настеньки Бубенцовой. Именно он не пропитал, как обещал, торт ромом.
В фильме «Вокзал для двоих» (1982) Эльдар Рязанов выступил в роли Ивана Кузьмича, заместителя начальника станции.
Фильм «Забытая мелодия для флейты» (1987) Рязанов снимал после инсульта, не слышал на одно ухо. Не узнать его в человеке с подзорной трубой просто невозможно.
«Дорогая Елена Сергеевна» (1988) - этот остросоциальный фильм Эльдара Рязанов о проблемах молодёжи является, наверное, одним из самых недооценённых в его творчестве, хотя многие зрители считают его одним из лучших произведений режиссёра. Он появился здесь в роли соседа главной героини-учительницы.
«Небеса обетованные». 1991. В роли случайного человека в кафе, сосредоточенно жующего сосиску, снялся Эльдар Александрович.
«Привет, дуралеи!». 1996. В картине режиссёр появился в образе директора книжного магазина Николая Трифоновича. Он увольняет с работы Ксению Засыпкину, которую сыграла Татьяна Друбич.
73-летний Эльдар Рязанов предстал в фильме «Старые клячи» (2000) в образе судьи. Конечно, не узнать его даже в судейской мантии просто невозможно.
В фильме «Тихие омуты» (2001) он сыграл пожилого врача-рентгенолога.
В 76 лет Эльдар Рязанов сыграл роль полицмейстера в собственной кинокомедии «Ключ от спальни». 2003. Её он не только поставил, но и стал автором сценария, написанного по фарсу Жоржа Фейдо.
2006 год. «Андерсен. Жизнь без любви». Как символично, - в стиле великого мастера трагикомедии. Это был последний авторский фильм великого режиссёра, здесь он был режиссёром, соавтором сценария , а также исполнителем роли хозяина гробовой мастерской.
Авторский пост
- Они покинули нас: 25 знаменитых актеров-детей из советских фильмов
- 20 историй об актерах, которые были не в восторге от своего персонажа
- Отличные камео в известных фильмах, на которые вы, возможно, не обратили внимания
- 30 актеров и их знаковых ролей, в которых теперь невозможно представить кого-то другого
- Режиссёры, которые с первого раза сняли крутой фильм
Понравилось23
Молитва
Господи, ни охнуть, ни вздохнуть,
дни летят в метели круговерти.
Жизнь - тропинка от рожденья к смерти,
смутный, скрытный, одинокий путь.
Господи, ни охнуть, ни вздохнуть!
Снег. И мы беседуем вдвоем,
как нам одолеть большую зиму.
Одолеть ее необходимо,
чтобы вновь весной услышать гром.
Господи, спасибо, что живем!
Мы выходим вместе в снегопад.
И четыре оттиска за нами,
отпечатанные башмаками,
неотвязно следуя, следят.
Господи, как я метели рад!
Где же мои первые следы?
Занесло начальную дорогу,
заметет остаток понемногу
милостью отзывчивой судьбы...
Господи, спасибо за подмогу!
https://rg.ru/2015/02/05/stihi.htmlhttps://rg.ru/2015/02/05/stihi.html