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Эльдар Рязанов. Маленькие тайные роли

Эльдар Рязанов. Маленькие тайные роли (17 фото)

Автор:
08 августа 2021 11:27
Метки: кино   режиссер   роли   эпизод   
307
17

Сам себе режиссер своего эпизода. Это был фирменный прикол ироничного мастера грустной комедии

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Метки: кино   режиссер   роли   эпизод   
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4  комментария
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49k
smakido 2 часа назад
Эльдар Александрович Рязанов - многогранный Вы наш!!!
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Taras Kozalupko Час назад
А меркантильную версию не рассматривали?
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1k
Будьте крепенькими и здоровенькими! Час назад
Из стихов Эльдара Рязанова

Молитва

Господи, ни охнуть, ни вздохнуть,
дни летят в метели круговерти.
Жизнь - тропинка от рожденья к смерти,
смутный, скрытный, одинокий путь.
Господи, ни охнуть, ни вздохнуть!
Снег. И мы беседуем вдвоем,
как нам одолеть большую зиму.
Одолеть ее необходимо,
чтобы вновь весной услышать гром.
Господи, спасибо, что живем!
Мы выходим вместе в снегопад.
И четыре оттиска за нами,
отпечатанные башмаками,
неотвязно следуя, следят.
Господи, как я метели рад!
Где же мои первые следы?
Занесло начальную дорогу,
заметет остаток понемногу
милостью отзывчивой судьбы...
Господи, спасибо за подмогу!

https://rg.ru/2015/02/05/stihi.htmlhttps://rg.ru/2015/02/05/stihi.html
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6k
klop 2 часа назад
После распада союза Рязанову можно было бы уже ничего не снимать.
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