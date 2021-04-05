Президент московского фестиваля авторского документального кино, режиссер Виталий Манский, уточнил, что люди обычно покупают билеты непосредственно перед началом сеанса и он предполагал, что "не очень желательные" зрители могут явиться на этот сеанс.



Показ фильма был назначен на 5 и 6 апреля в 17:00 и в 19:00. Организаторы были готовы к провокациям, а Манского накануне попросили подойти "к представителю чеченской диаспоры, или кто он был, точно не определить", который очень просил снять фильм с показа, обосновывая это тем, что чеченец геем быть никак не может и что фильм "Тихий голос" в целом оскорбляет их народ. Виталий снимать фильм с показа не соглашался до последнего (после чего билеты были выкуплены разом и с одной карты), однако это пришлось сделать под давлением обстоятельств.