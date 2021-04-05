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Накануне показа фильма на площадку пришел некий мужчина и попросил снять фильм "Тихий голос" с показа. Организаторы отказывались это делать до последнего.
Президент московского фестиваля авторского документального кино, режиссер Виталий Манский, уточнил, что люди обычно покупают билеты непосредственно перед началом сеанса и он предполагал, что "не очень желательные" зрители могут явиться на этот сеанс.
Показ фильма был назначен на 5 и 6 апреля в 17:00 и в 19:00. Организаторы были готовы к провокациям, а Манского накануне попросили подойти "к представителю чеченской диаспоры, или кто он был, точно не определить", который очень просил снять фильм с показа, обосновывая это тем, что чеченец геем быть никак не может и что фильм "Тихий голос" в целом оскорбляет их народ. Виталий снимать фильм с показа не соглашался до последнего (после чего билеты были выкуплены разом и с одной карты), однако это пришлось сделать под давлением обстоятельств.
Показ фильма был назначен на 5 и 6 апреля в 17:00 и в 19:00. Организаторы были готовы к провокациям, а Манского накануне попросили подойти "к представителю чеченской диаспоры, или кто он был, точно не определить", который очень просил снять фильм с показа, обосновывая это тем, что чеченец геем быть никак не может и что фильм "Тихий голос" в целом оскорбляет их народ. Виталий снимать фильм с показа не соглашался до последнего (после чего билеты были выкуплены разом и с одной карты), однако это пришлось сделать под давлением обстоятельств.
Как утверждают СМИ, мужчина угрожавший организаторам показа был очень похож на Сулимана Шамаева, который называл сам себя помощником депутата Госдумы и бывшего министра печати Чечни Шамсаила Саралиева. Причем фильм был одобрен Минкультом, но этот человек обещал решить все вопросы.
Фильм Река Валерика "Тихий голос" повествует о гее из Чечни, очень успешном бойце ММА, который был вынужден сбежать из республики в Европу. Угрозы сыпались также режиссеру фильма. В социальных сетях его предупреждали, что могут "лишить голоса", как главного героя снятой им картины.
Фильм Река Валерика "Тихий голос" повествует о гее из Чечни, очень успешном бойце ММА, который был вынужден сбежать из республики в Европу. Угрозы сыпались также режиссеру фильма. В социальных сетях его предупреждали, что могут "лишить голоса", как главного героя снятой им картины.
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почему нет ?
это же природа . если он родился геем , то какая разница где родился .
Мля, доколе эти несчастные 0,02% населения будут указывать всем остальным как жить, кого любить, а кого ненавидеть?! Спорим, что если собрать всех извращенцев (пи...ров, лесбиянок, педофилов, зоофилов и прочих), выселить в какой-нибудь специально построенный "Озёрск-381" (с нормальным климатом, в средних широтах), оцепить наглухо и запретить любые связи с внешним миром, изъять из обращения любые произведения искусства, пропагандирующие извращения, то через 20 лет в мире не останется ни одного извращенца. Просто потому что они размножаются ТОЛЬКО агитацией.
не зря в СССР за мужеложство была статья!
З.Ы. А если без шуток некоторые действительно рождаются с этим отклонением и лечению это не поддаётся, возможно только принуждение с применением религии или культуры. Ярким примером тому служат мусульманские страны, где геев буквально вешают до сих пор, но они там всё равно есть.
Если без оскорблений, то и комментариев у меня нет.
2) проблема травли и убийств гомосексуалистов в Чеченской республике стоит очень остро и этот фильм - это не "вынос на публику", а разговор о страшных вещах, потому что молчать - это делать вид, что этого нет. Ну это как молчать о всевозможном насилии в детских домах, или же домашнем насилии, например. Оно тогда мало того, что никуда не денется, а будет еще и прогрессировать.
3) от того, что этот фильм увидят, никто насильно не станет гомосексуалистом)
4) в радуге-символе ЛГБТК+ нет голубого цвета, это не полноценная радуга))))
Все мной вышесказанное не является пропагандой, это дискуссия на тему (эт я на всякий случай))) ).
Короче, аффтар, не передергивай.
Ну и создатели фильма и организаторы фестиваля своих целей достигли. Насрать им на чьи-то там попранные права. Им надо хайпануть на резонансной теме.