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На "Артдокфесте" все проданные билеты на фильм о "чеченском гее" были оплачены одной картой

На "Артдокфесте" все проданные билеты на фильм о "чеченском гее" были оплачены одной картой (3 фото)

Автор:
05 апреля 2021 16:09
Сообщество : Жить в России
Метки: гомофобия   искусство   кино   новости   режиссер   фестиваль   чеченская республика   
4185
3
Накануне показа фильма на площадку пришел некий мужчина и попросил снять фильм "Тихий голос" с показа. Организаторы отказывались это делать до последнего.

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Метки: гомофобия   искусство   кино   новости   режиссер   фестиваль   чеченская республика   
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67  комментариев
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9k
ГородДомов 3 часа назад
Чеченец может быть геем .
почему нет ?
это же природа . если он родился геем , то какая разница где родился .
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12k
Пук 7 секунд назад
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10k
Великий Кормчий 11 минут назад
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2k
владимир 18 минут назад
Да по мне лучше гей чем муслим. Эти хоть дома не взрывают и головы людям не режут.
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15k
Пумба 36 минут назад
Корректны - давайте. Педики - больные психически люди. Их нужно лечить. Электрошоком, лоботомией и кастрацией.
Мля, доколе эти несчастные 0,02% населения будут указывать всем остальным как жить, кого любить, а кого ненавидеть?! Спорим, что если собрать всех извращенцев (пи...ров, лесбиянок, педофилов, зоофилов и прочих), выселить в какой-нибудь специально построенный "Озёрск-381" (с нормальным климатом, в средних широтах), оцепить наглухо и запретить любые связи с внешним миром, изъять из обращения любые произведения искусства, пропагандирующие извращения, то через 20 лет в мире не останется ни одного извращенца. Просто потому что они размножаются ТОЛЬКО агитацией.
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152
Roman Sh Пумба 15 минут назад
аплодирую стоя!!!
не зря в СССР за мужеложство была статья!
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520
Антон Полоскун Пумба 9 минут назад
Был уже в истории один... "лечитель", лечил и этих и тех и так и радикальней. По итогу "пациенты" всё равно продолжали рождаться, а "лечитель" самовыпилился.
З.Ы. А если без шуток некоторые действительно рождаются с этим отклонением и лечению это не поддаётся, возможно только принуждение с применением религии или культуры. Ярким примером тому служат мусульманские страны, где геев буквально вешают до сих пор, но они там всё равно есть.
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363
Bonefacius 56 минут назад
Как это"чеченец геем быть никак не может"? Очень даже может и не стесняется об этом всем громко заявлять, летая на своем авто по встречке и паля в воздух из автомата.
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9k
Бендер Родригес Час назад
Пи.да.ры! Верните детям радугу!!
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151
pomoxa Бендер Родригес 13 минут назад
Радуга никогда им (пи.до.рам) и не принадлежала.
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200k
Карл Фридрих фон Мюнхгаузен Час назад
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3k
Макс Час назад
Вангую: сделано исключительно для хайпа, типа реклама. Сейчас многие захотят посмотреть, что же такого про чеченских геев.
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9k
Бендер Родригес Макс Час назад
Неа, не многие, мне вот например, не интересно ни про каких геев смотреть. А тем, кому интересно - те и так, каждого в жо.. Ой извините, лицо, знают.
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17k
anpetrof Макс 5 минут назад
Не хочу ни про каких геев смотреть. Абсолютно фиолетово...
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Комментарий удален
0
276
Сергей 2 часа назад
"В комментариях большая просьба воздержаться от оскорбления людей любой сексуальной ориентации, давайте будем корректны."

Если без оскорблений, то и комментариев у меня нет.
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70k
Татьянин день Сергей 17 минут назад
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276
Сергей Татьянин день 13 минут назад
чет под конец рабочего дня ребусы плохо разгадываю
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276
Сергей Татьянин день 13 минут назад
аааа, так это те маты, на которые нужно заменить оскорбления!
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154
Chaim Kushnir 2 часа назад
таки не пойму, в чем проблема? Нравится ребятам драть друг другу сраки - пожалуйста. Но, пожалуйста, не надо это выносить на публику и делать ваши ранимые души достоянием общественности. Делайте это тихо, не стараясь собрать под свои знамена как можно больше публики. Радугу украли у нас, гады... это вообще вам не простится никогда)))
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29k
minimalism Автор поста Chaim Kushnir Час назад
1) в Чеченской республике нельзя это делать даже тихо - убьют и повезет, если только его самого, а не всю его семью вырежут.
2) проблема травли и убийств гомосексуалистов в Чеченской республике стоит очень остро и этот фильм - это не "вынос на публику", а разговор о страшных вещах, потому что молчать - это делать вид, что этого нет. Ну это как молчать о всевозможном насилии в детских домах, или же домашнем насилии, например. Оно тогда мало того, что никуда не денется, а будет еще и прогрессировать.
3) от того, что этот фильм увидят, никто насильно не станет гомосексуалистом)
4) в радуге-символе ЛГБТК+ нет голубого цвета, это не полноценная радуга))))

Все мной вышесказанное не является пропагандой, это дискуссия на тему (эт я на всякий случай))) ).
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454
Alex Zx Chaim Kushnir Час назад
а по тихому и не привлекая внимания им не интересно, им надо всеми возможными способами показать свою исключительность. По этому используются флажки, значки, наклейки, брелки, манерное поведение.... и фиг знает что ещё.
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154
Chaim Kushnir minimalism 53 минуты назад
ну значит, когда принимается решение "быть или не быть" , надо учитывать культуру того народа , в котором ты собираешься заниматься своимии делишками. И, если делать все , не вынося на публику, то никто ничего и не скажет. А так да, в регионах, подобных Чечне исторически этого не приемлют. Что ж теперь... И, увеврен, это не только в Чечне. Поэтому не надо делать из своих отношений трагедию - нравится - кайфуйте, как считаете нужным, но не надо выносить на публику и пытаться добиться какого то понимания от окружающих. Всем насрать, чем вы там занимаетесь.
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20k
pssst minimalism 38 минут назад
В [мат] нет голубого цвета просто потому, что на Западе голубой цвет в радуге и не использовался никогда.
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15k
Пумба minimalism Полчаса назад
П. 3 - самая наглая ложь, к которой наиболее активно обращаются все пид...рские активисты. Именно пропаганда и вовлекает неокрепшую молодежь в пучину извращений. Если 14-летний сопляк в общем чате пишет "Я - гей", то откуда он это взял?! У него еще никакого сексуального опыта с женщиной не было, его "уговорил" дяденька-провокатор, промассировал простату пацану, тот кончил и решил, что вот оно - его призвание! А чё, не нужно уламывать деваху, на свидания ходить, сказки рассказывать... Наоборот - взрослые дяденьки при деньгах дарят блютуз-колонку и наушники, кормят в кафешках...
Короче, аффтар, не передергивай.
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791
buba 2 часа назад
ага...воздержаться!!... да п.и.д.а.р.ы они все !!!)) во всех смыслах..... а агрессивные они в России потому что не любят у нас ни хачей , ни педерастов!!! тем более в одном лице!) вот они от недотраха и бесятся)
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89
Bhaal buba 2 часа назад
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1k
Maxim 2 часа назад
Зато теперь этой "картине" гарантированы все возможные премии и награды всех возможных западных конкурсов и кинофестивалей.
Ну и создатели фильма и организаторы фестиваля своих целей достигли. Насрать им на чьи-то там попранные права. Им надо хайпануть на резонансной теме.
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5k
Сергей Maxim 2 часа назад
И чьи права нарушены? Несчастных бородатых боевиков-террористов? Оголтелых фанатиков-исламистов? Не бойся, они взорвут опять что-нибудь и о своих правах напомнят.
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1k
Maxim Сергей Час назад
Перечитай ещё раз моё сообщение, ибо твой ответ с ним не сочетается. Я пишу про права чеченских гомосеков, о которых якобы пекутся деятели, которые склепали упомянутый фильмец и другие деятели, которые напаривают его публике.
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10k
VM Varga 3 часа назад
А если я скажу, что подавляющее число чеченцев и так уже педерасты, это будет оскорблением людей любой сексуальной ориентации?
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292
cana61s 3 часа назад
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19k
Добрый Алабай 3 часа назад
Год назад лично видел чеченских геев. Они ехали на лексусе седане по трассе Дон в сторону Москвы. Как я определил, что это геи? Поворотники не включали перед перестроением из полосы в полосу. И 95 регион на номере.
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1k
Maxim Добрый Алабай 3 часа назад
Это были не геи, а пи#орасы :-)
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402
Юрий 3 часа назад
Какой смысл обсуждать тему, которая в Чечне под запретом, да и в России, не приведи Господи сказать что не так... Просто тем, кого в нет, я бы очень рекомендовал сменить страну ПМЖ.
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8k
Ден 3 часа назад
Кто-то очень настойчиво, заводит тему [мат] в России
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16k
Flying Dutchmen. 3 часа назад
Одобрен Минкультом... Они и "Зою" одобрили. И памятник Маннергейму...
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8k
kaboza 3 часа назад
чеченская гора, овцестадо едишн, режесерская версия
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