Капитан очевидность в деле. Опять? Снова

50 медалей за 10 дней: кто и как постарался

Нет зрелища печальнее на свете, чем трудоголик без работы

А у вас буква отвалилась! Пост о тотальной безграмотности

От 13 и старше: пост о подростках и тех, кто активно симулирует подростковую деятельность

Вы продоёте рыбов?»: что за мем с котами и рыбой, на котором все разговаривают с ошибками

Вечно актуальный и улыбательный пост о родственниках