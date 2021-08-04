Капитан очевидность в деле. Опять? Снова

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15
Чтобы мы делали без людей, объясняющих очевидные вещи. Вероятно, всё то же самое, но только было бы очень скучно.
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7.
9.
14.
Хорошо, что стрелку не забыли сделать
15.
Мышь мышь? Ну Ok
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