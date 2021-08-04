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Капитан очевидность в деле. Опять? Снова

Капитан очевидность в деле. Опять? Снова (15 фото)

Автор:
04 августа 2021 09:24
Сообщество : Юмор
Метки: Очевидные вещи   Юмор   капитан очевидность   подборка   прикол   шутники   
1129
15

Чтобы мы делали без людей, объясняющих очевидные вещи. Вероятно, всё то же самое, но только было бы очень скучно.

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Метки: Очевидные вещи   Юмор   капитан очевидность   подборка   прикол   шутники   
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80
Thomsen Полчаса назад
объясняющий не менее тупой, чем вопрошающий.
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dima423 23 минуты назад
Комментарий к фото
ну один раз и без кошелька решить можно, но потом долго на зоне отдыхать) ...ну ничего будет своему "сексу" передачки носить...тоже интересно)
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