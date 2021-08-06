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33 "альтернативных ракурса": новый взгляд на известные исторические события

33 "альтернативных ракурса": новый взгляд на известные исторические события (34 фото)

Автор:
06 августа 2021 14:16
Сообщество : Исторические факты
Метки: другой ракурс   интересно   исторические кадры   исторические события   мир под другим углом   под другим углом   познавательно   с другого ракурса   
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Благодаря средствам массовой информации, поп-культуре и мгновенному доступу практически к любой информации у нас сложились общепринятые взгляды на некоторые вещи, места и исторические события. Но что, если попробовать посмотреть на них чуть-чуть под другим углом? Онлайн-сообщество Alternate Angles дает такую возможность, демонстрируя новую точку зрения на известные события.
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Источник:  — переведено специально для fishki.net

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Метки: другой ракурс   интересно   исторические кадры   исторические события   мир под другим углом   под другим углом   познавательно   с другого ракурса   
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13k
куджо 10 минут назад
Зачёт, но, имхо события на площади не печальные.. Эт на майдане печальные.
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5k
evenSeven 12 минут назад
Вот другой ракурс Рашмора
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