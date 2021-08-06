33 "альтернативных ракурса": новый взгляд на известные исторические события

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Благодаря средствам массовой информации, поп-культуре и мгновенному доступу практически к любой информации у нас сложились общепринятые взгляды на некоторые вещи, места и исторические события. Но что, если попробовать посмотреть на них чуть-чуть под другим углом? Онлайн-сообщество Alternate Angles дает такую возможность, демонстрируя новую точку зрения на известные события.
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3. Чарльз Эббетс делает знаменитый кадр "Обед на небоскребе", фотографию рабочих в Нью-Йорке, которые едят свой обед на висящей стальной балке
6. Статуя Свободы на Всемирной выставке в Париже 1878 года перед полной сборкой и отправкой в Соединенные Штаты
12. Фотография туриста, наблюдающего за извержением вулкана Сент-Хеленс с горы Адамс, примерно в 60 км к востоку
Фотография с горы Адамс, сделанная Джоном В. Кристиансеном, около 8:32 утра по местному времени 18 мая 1980 г., опубликована в журнале National Geographic за 1981 г.
15. У Ким Ир Сена была большая опухоль справа на затылке. Все фотографии северокорейских пропагандистов были сделаны с левой стороны. Это один из немногих честных снимков
17. Площадь Тяньаньмэнь перед печально известной фотографией. Тот самый парень - в верхнем левом углу, 1989 г.
21. Солдаты в английском порту ожидают отправки в Нормандию в день "Д" ("Высадка в Нормандии")
31. Ребенка, фотография которого была использована для обложки альбома Nevermind группы "Нирвана", вытаскивают из бассейна
Источник: — переведено специально для fishki.net
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