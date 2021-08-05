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35 блестящих дизайнерских решений, от которых захватывает дух

35 блестящих дизайнерских решений, от которых захватывает дух (36 фото)

Автор:
05 августа 2021 13:17
Сообщество : Фабрика идей
Метки: дизайн   дизайнерские идеи   дизайнерские решения   интересно   красиво   познавательно   хороший дизайн   
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Рассматривать примеры убогого дизайна бывает смешно и, не будем этого скрывать, даже приятно, но для равновесия давайте взглянем на действительно интересные идеи и качественные решения. В этом нам поможет онлайн-сообщество DesignPorn - в нем собрано огромное количество такого материала.
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Источник:  — переведено специально для fishki.net

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Метки: дизайн   дизайнерские идеи   дизайнерские решения   интересно   красиво   познавательно   хороший дизайн   
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