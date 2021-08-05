35 блестящих дизайнерских решений, от которых захватывает дух

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Рассматривать примеры убогого дизайна бывает смешно и, не будем этого скрывать, даже приятно, но для равновесия давайте взглянем на действительно интересные идеи и качественные решения. В этом нам поможет онлайн-сообщество DesignPorn - в нем собрано огромное количество такого материала.
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9. Гигантское железное дерево, украшающее здание министерства сельского хозяйства Татарстана, Казань
12. Очаровательный готический викторианский дом, построенный в 1888 году в Аркате, Калифорния
19. Три года назад в Саудовской Аравии женщинам разрешили водить машину. Это была рекламная кампания Ford
31. "It’s The Hat" - умная реклама немецкой шляпной компании Hut Weber. Действительно, все дело в шляпе
Источник: — переведено специально для fishki.net
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