FISHKINET
добавить
пост
Сообщество Факты 5090 постов • 1073 подписчика подписаться
Главная > Сообщество Факты
27 фотографий, показывающих привычные вещи с непривычного ракурса

27 фотографий, показывающих привычные вещи с непривычного ракурса

Автор:
03 августа 2023 15:10
Сообщество : Факты
Метки: другой ракурс   непривычный взгляд   новый взгляд   новый ракурс   ракурс   ракурсы   с другого ракурса   с другого угла   
1029
28

Эти снимки — часть огромной коллекции сабреддита Alternate Angles, который предлагает взглянуть по-новому на известные вещи, места и события. Если вы когда-нибудь задумывались о том, как выглядит Пизанская башня внутри или что наблюдала съёмочная группа «Телепузиков» в минуту передышки, вам точно сюда.

×
×

Если бы статуя была установлена, то её высота составила бы 22 метра (самая высокая из стоящих — 10 м), а вес — приблизительно 65-70 тонн.


Источник:  — переведено специально для fishki.net

Ссылки по теме:
подписаться на сообщество "Факты"
Метки: другой ракурс   непривычный взгляд   новый взгляд   новый ракурс   ракурс   ракурсы   с другого ракурса   с другого угла   
Новости партнёров
реклама
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.
Показать ещё
Мультголова

Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

105480



Другие посты автора
Популярное в сообществах
Администратор приюта для бездомных кошек схитрила и всего за несколько дней удвоила число тех, кому нужен питомец
Администратор приюта для бездомных кошек схитрила и всего за несколько дней удвоила...
В Госдуме приняли в первом чтении законопроект, который разрешит усыплять бездомных животных
В Госдуме приняли в первом чтении законопроект, который разрешит усыплять бездомных...
Набирающие популярность в сообществах
Китай создал продвинутый процессор, который лучше, чем у Intel и AMD. Релиз ожидается со дня на день
Китай создал продвинутый процессор, который лучше, чем у Intel и AMD. Релиз ожидается...
АвтоВсячина
АвтоВсячина
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Мемолента
Усилитель вкуса

Лучшие демотиваторы
Смотрите также

Перейти в раздел
Популярные теги
#фото#автомобили#в мире#Юмор#ДТП#новости#собака#Жизнь#забавно#дети
#люди#автомир#интересно#интересное#авто аварии#подборка#знаменитости#фильм#Китай#Еда
#животные#машина#факты#аварии#Прикол#кино#Автовсячина#полиция#сарказм#криминал
У самолёта южнокорейской авиакомпании во время полёта открылась аварийная дверь У самолёта южнокорейской авиакомпании во время полёта открылась аварийная дверь В Литве забили один из лучших автоголов последних лет В Литве забили один из лучших автоголов последних лет Эффектный и результативный удар гольфиста Эффектный и результативный удар гольфиста Уроки русского языка в США в 1960-ых Уроки русского языка в США в 1960-ых Турист случайно снял удар молнии в вершину горы Турист случайно снял удар молнии в вершину горы

На что жалуетесь?

Вернуться