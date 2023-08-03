27 фотографий, показывающих привычные вещи с непривычного ракурса

Эти снимки — часть огромной коллекции сабреддита Alternate Angles, который предлагает взглянуть по-новому на известные вещи, места и события. Если вы когда-нибудь задумывались о том, как выглядит Пизанская башня внутри или что наблюдала съёмочная группа «Телепузиков» в минуту передышки, вам точно сюда.