27 фотографий, показывающих привычные вещи с непривычного ракурса

Эти снимки — часть огромной коллекции сабреддита Alternate Angles, который предлагает взглянуть по-новому на известные вещи, места и события. Если вы когда-нибудь задумывались о том, как выглядит Пизанская башня внутри или что наблюдала съёмочная группа «Телепузиков» в минуту передышки, вам точно сюда.
3. Одна из статуй Моаи на острове Пасхи, которая была вырезана, но так и осталась в каменоломне
Если бы статуя была установлена, то её высота составила бы 22 метра (самая высокая из стоящих — 10 м), а вес — приблизительно 65-70 тонн.
5. Дженни Джозеф в образе модели для логотипа Columbia Pictures, 1992 год. Она никогда не была моделью ни до этого, ни потом
6. 2300-летний театр Эпидавра в Греции, способный вместить 14 тысяч зрителей, обладает идеальной акустикой
7. Клод Моне в домашней мастерской рисует одну из своих картин с водяными лилиями, 1920 год
Источник: — переведено специально для fishki.net
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