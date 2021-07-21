У подчиненного главы ставропольского ГИБДД нашли пачки долларов

Вчера сотрудники МВД, ФСБ и Росгвардии задержали практически всю верхушку ставропольского ГИБДД. 35 человек во главе с начальником ведомства Алексеем Сафоновым обвиняют в создании преступного сообщества и получении взяток в размере 19 миллионов рублей.





Главным "хитом" вчерашнего дня стали фотографии из "цыганского дворца" Сафонова и его золотой унитаз. Однако не менее удивительным для простых граждан было то, что в его хоромах практически не нашли наличности, которая хранилась бы в традиционных для российских коррупционеров коробках из-под обуви и пакетах.