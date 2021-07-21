FISHKINET
Сообщество Криминал 696 постов • 255 подписчиков подписаться Для добавления поста в это сообщество нужна карма 100
Главная > Сообщество Криминал 
У подчиненного главы ставропольского ГИБДД нашли пачки долларов

У подчиненного главы ставропольского ГИБДД нашли пачки долларов (8 фото)

Автор:
21 июля 2021 18:41
Сообщество : Криминал
Метки: Ставропольский край   взятки   видео   гибдд   деньги   обыски   следствие   
2546
8

Денег там очень много. Возможно, сумма поскромнее, чем у полковника Захарченко, но гораздо больше 19 миллионов рублей, в получении которых обвиняют высокопоставленных гаишников.

×

Источник:

Ссылки по теме:
подписаться на сообщество "Криминал"
Метки: Ставропольский край   взятки   видео   гибдд   деньги   обыски   следствие   
Понравился пост? Поддержи Фишки, нажми:
0
41
Новости партнёров
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
41  комментарий
Сначала новые
Сначала лучшие Сначала старые
Лучший комментарий
Скрыть
210
Nаnе First NameLаst 2 часа назад
А почему только перед выборами начали такую мелюзгу ловить? Раньше руки не доходили? Али они между пальцами проскальзывали?
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать все 5 ответов
16k
Alush 37 секунд назад
Им подкинули деньги. Это всем ясно. До чего могут дойти неизвестные, что бы подставить честных людей. Я возмущен. Мне никогда не подкидывали денег и это обидно.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
0
Alex 9 минут назад
Мусора с*ка поганые
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
1k
Росомаха 16 минут назад
Вот пускай ещё сочинских гайцов проверят, а то они из машины вылезти не могут, пузо мешает.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
271
(-♛-) Est quaedam flere voluptas 37 минут назад
Россия страна дворцов, от Геленджика и поменьше...
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
19
Михайло Потапыч 37 минут назад
Не понимаю и не разделяю ажитации.
Эти гаишники не лучше и не хуже любых других. Можно подумать, в Туле или Иркутске взяточная вертикаль иначе устроена. У этих разве что южный колорит цветет пышным цветом.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
1k
German 38 минут назад
Все это не один год строилось, копилось и т.д. Почему ни кто не занимается причинами этого безобразия?! Надо как в авиации - рухну самолет, разбираться почему и проверять остальные что летают. А по первому - выводы, что привело к крушению. И естественно устранение этих причин, везде. Только никогда не будет этого, т.к. проверять ,по уму, надо с самого верха
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
−9
Investigator 42 минуты назад
ну и зачем такая недострана нужна?
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
1k
a_komolow 42 минуты назад
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
19
Михайло Потапыч a_komolow 21 минуту назад
Что-то не помню я такой фразы. Проверил по тексту книги поиском - тоже нет.
Да и вообще, Ильф с Петровым были отличными сатириками и большими мастерами слова, а это просто какой-то фи донк.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
−154
с миру по нитке 48 минут назад
мы терпилы будем сидеть и вякать тут чтоб их расстреляли, выходить надо на учлицы и рвать на месте как на востоке, а так все будет продолжаться собаки лаять караван идти
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
−9
Investigator 49 минут назад
Зато как сказки рассказывают о "бедности" мусорских и вертухайских. А их раскулачивать давно пора.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
83
3,14здун-фантаст 59 минут назад
и где же петушня с антифишек, почему так тихо? где вопли про либералов?
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
19
Михайло Потапыч 3,14здун-фантаст 18 минут назад
Подожди еще. Все будет. Выяснится, что они были на каком-нибудь приеме в американском посольстве и отправляли деньги Навальному. Помнишь помёт говорил про детей коррупционеров с телефонами? Это их дети, стопудово.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
1k
꠸ꪀᥴꪮᧁꪀ꠸ꪻꪮ Час назад
Понасенков четко и точно определил всё что у меня было в голове от увиденного. Ни больше ни меньше. Вот реально слово в слово.
А от заявлений недо-балеруньи шпагатницы я чуть рукой лицо фэйспалмом не пробил. Ну, быдло без эллементарного вкуса, оно всегда поддержит такое же быдло. Чему удивляться то?! Вот так и познаются люди и их "ценности"....
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
724
Олег Шишкин Час назад
Так что там с частной тюрьмой и крематорием?
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
342
arioh1 Час назад
Мне больше интересно, а почему только сейчас?
Куда СБ смотрела, я больше чем уверен все все вокруг знали, но закрывали глаза
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
342
arioh1 КремлеКот 13 минут назад
Не читал все комменты, написал что думаю.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
7k
Дмитрий Данилов Час назад
Как до выборов остаётся пару месяцев, так движуха начинается сразу, сразу видимость работы, разоблачение коррупционеров.
Пшик в глаза, не более
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
3k
AlekseiTFS Час назад
Во всех финансовых схемах присутствует пирамида.
Район хапает и поднимает деньги руководству города
Городское хапает и поднимает долю выше + то,что с районов
Республиканское хапает и поднимает выше + от районов + городских
И всё это стекается на самый верх. Вспоминаем дела времён СССР и далее.
Ну нет другой схемы.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
11k
uutb Час назад
Полковники в Росии- это загадочное звание) Один квартиры для денег покупает, второй "дворцы" строит, а вот еще один, этот икру любит:
В Хабаровском крае задержали действующего полковника полиции с контрабандой черной икры, примерной стоимостью в 50 млн рублей, сообщает «АиФ-Дальинформ»

Мужчина был задержан на участке трассы Хабаровск-Комсомольск-на-Амуре. При себе у него обнаружили 477 контейнеров с черной икрой.

Действующий полковник полиции также преподавал в хабаровской школе полиции. В отношении офицера возбудили уголовное дело по ст. 258.1 УК РФ. Если окажется, что мужчина действовал в группе лиц, то ему будет грозить до 8 лет лишения свободы
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
3k
Tuskub 2 часа назад
... мудаков и воров надо карать...... вангую видео через несколько лет из из пенат Хинштейна (жизнь - она такая, она рано или поздно всех приводит к одному знаменателю )))...
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
−72
Улыбака 2 часа назад
Вчера полет в космос совершил самый богатый человек в мире!
- Зачем начальник ставропольского ГИБДД летал в космос? Не иначе, с жиру бесился...
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
−72
Улыбака 2 часа назад
Это уже стабильность или ещё прорыв? Или наоборот?

Ну всем же понятно, что прогнило сверху до низу. И эти демонстративные посадки перед выборами доверие к власти не аовышают
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
83
3,14здун-фантаст Улыбака Час назад
это прорыв с подливой, как обычно
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать ещё 6 комментариев
Показать ещё
Токио 2021: чего ждать от самой странной олимпиады в истории (7 фото + 2 видео) Токио 2021: чего ждать от самой странной олимпиады в истории (7 фото + 2 видео) Семья из США нашла под полом тайник с деньгами Семья из США нашла под полом тайник с деньгами СМИ опубликовали фото с обысков в квартире казанского стрелка СМИ опубликовали фото с обысков в квартире казанского стрелка Сотрудники ГИБДД в процессе дележа взяток попали на видео Сотрудники ГИБДД в процессе дележа взяток попали на видео Запись эпичной погони сотрудника ГИБДД за рокером попала в сеть: видео Запись эпичной погони сотрудника ГИБДД за рокером попала в сеть: видео "Золотой чемоданчик": в Сети появилось видео обыска мэра Усть-Кута "Золотой чемоданчик": в Сети появилось видео обыска мэра Усть-Кута
Dionysus
нет данных
Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

386206



Другие посты автора
Прямые трансляции 24 часа в сутки из воронежского заповедника
Популярное в сообществах
Суд отправил в СИЗО, сбившую в&nbsp;Москве троих детей девушку
0
311
Суд отправил в СИЗО, сбившую в Москве троих детей девушку
«Это мафия»: на Ставрополье задержали все руководство ГИБДД
3
383
«Это мафия»: на Ставрополье задержали все руководство ГИБДД
﻿
Токио 2021: чего ждать от самой странной олимпиады в истории (7 фото + 2 видео)
Токио 2021: чего ждать от самой странной олимпиады в истории (7 фото + 2 видео)
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Лучшие демотиваторы
Лето 2021
2
4

Перейти в раздел
Популярные теги
#Юмор#факты#автомобили#люди#фотографии#в мире#подборка#Москва#собаки#авария дня
#фото#Россия#картинки#прикол#ynews#приколы#интересное#истории#авто аварии#космос
#интересно#животные#автомир#дтп#история#СССР#аварии#новости#прикольные#оружие

На что жалуетесь?

Вернуться