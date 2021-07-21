У подчиненного главы ставропольского ГИБДД нашли пачки долларов

Денег там очень много. Возможно, сумма поскромнее, чем у полковника Захарченко, но гораздо больше 19 миллионов рублей, в получении которых обвиняют высокопоставленных гаишников.
Вчера сотрудники МВД, ФСБ и Росгвардии задержали практически всю верхушку ставропольского ГИБДД. 35 человек во главе с начальником ведомства Алексеем Сафоновым обвиняют в создании преступного сообщества и получении взяток в размере 19 миллионов рублей.
Главным "хитом" вчерашнего дня стали фотографии из "цыганского дворца" Сафонова и его золотой унитаз. Однако не менее удивительным для простых граждан было то, что в его хоромах практически не нашли наличности, которая хранилась бы в традиционных для российских коррупционеров коробках из-под обуви и пакетах.
Вот практически все, что оперативники нашли в доме у Сафонова - около двух миллионов рублей:
Следователи провели более 80 обысков. И в доме одного из подчиненных Сафонова (имя и должность в интересах следствия не разглашаются) нашлись те заветные миллионы, которые так ожидала увидеть публика. По-другому ведь и быть не могло - наворованное в банк не положишь.
Следствие не называет, какую сумму они обнаружили в доме у
держателя общака доверенного подчиненного. Но количество денег на видео впечатляет. В каждой пачке, судя по всему, по 1000 стодолларовых купюр, и на полу этих пачек лежит никак не менее 20 штук. Что в разы больше тех 19 миллионов рублей взяток, в получении которых обвиняют ушлую компанию высокопоставленных гаишников.
Сегодня стало известно, что в Москве задержали заместителя руководителя ГИБДД Александра Ткаченко. В ближайшее время его доставят в Ессентуки, где решат вопрос о его аресте.
А начальник ГУ МВД по Ставропольскому краю генерал-майор полиции Сергей Щеткин подал в отставку. Возможно, он тоже замешан в нечистых делах коллег из ГИБДД, поскольку давал безупречные характеристики Сафонову, когда решался вопрос о его замене после предыдущих коррупционных скандалов.
К слову, "Версальский дворец" записан, конечно же, не на Алексея Сафонова. По документам владелицей является его любовница Елена Псел (с женой Сафонов развелся в 2018 году). И пока неизвестно, как будет решаться вопрос об изъятии имущества.
Ну и, напоследок. Вчера все смеялись, что Анастасия Волочкова была бы в восторге от "великолепных" интерьеров дома Сафонова. Все так, от экстаза она аж на шпагат села:
И для контраста, мнение неподражаемого Маэстро - Евгения Понасенкова. С ним спорить невозможно.
Видеоэкскурсия по дому бывшего главы УГИБДД по Ставропольскому краю:
Источник:
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Эти гаишники не лучше и не хуже любых других. Можно подумать, в Туле или Иркутске взяточная вертикаль иначе устроена. У этих разве что южный колорит цветет пышным цветом.
Да и вообще, Ильф с Петровым были отличными сатириками и большими мастерами слова, а это просто какой-то фи донк.
А от заявлений недо-балеруньи шпагатницы я чуть рукой лицо фэйспалмом не пробил. Ну, быдло без эллементарного вкуса, оно всегда поддержит такое же быдло. Чему удивляться то?! Вот так и познаются люди и их "ценности"....
Куда СБ смотрела, я больше чем уверен все все вокруг знали, но закрывали глаза
Пшик в глаза, не более
Район хапает и поднимает деньги руководству города
Городское хапает и поднимает долю выше + то,что с районов
Республиканское хапает и поднимает выше + от районов + городских
И всё это стекается на самый верх. Вспоминаем дела времён СССР и далее.
Ну нет другой схемы.
В Хабаровском крае задержали действующего полковника полиции с контрабандой черной икры, примерной стоимостью в 50 млн рублей, сообщает «АиФ-Дальинформ»
Мужчина был задержан на участке трассы Хабаровск-Комсомольск-на-Амуре. При себе у него обнаружили 477 контейнеров с черной икрой.
Действующий полковник полиции также преподавал в хабаровской школе полиции. В отношении офицера возбудили уголовное дело по ст. 258.1 УК РФ. Если окажется, что мужчина действовал в группе лиц, то ему будет грозить до 8 лет лишения свободы
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Ну всем же понятно, что прогнило сверху до низу. И эти демонстративные посадки перед выборами доверие к власти не аовышают