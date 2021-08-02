Муж внучки Елизаветы II был замечен на яхте с полуголыми красотками

Очередной скандал в королевской семье. Муж принцессы Евгении Джек Бруксбэнк был замечен в Италии на яхте с моделями. Некоторые девушки были в купальниках, а другие и вовсе только в бикини. По официальной версии Джек прилетел в Италию по работе: он должен был присутствовать на гала-ужине UNICEF.