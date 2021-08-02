Муж внучки Елизаветы II был замечен на яхте с полуголыми красотками

Очередной скандал в королевской семье. Муж принцессы Евгении Джек Бруксбэнк был замечен в Италии на яхте с моделями. Некоторые девушки были в купальниках, а другие и вовсе только в бикини. По официальной версии Джек прилетел в Италию по работе: он должен был присутствовать на гала-ужине UNICEF.
Однако, Джек похоже решил использовать возможность и отдохнул с моделями на яхте. Папарацци удалось сделать снимки, на которых мужчина был заснят на роскошном судне в компании полуголых девушек. Среди них были модели Мария Буччеллати и Эрика Пелосини.
Эрика Пелосини и вовсе загорала топлес. Весёлая компания купалась, ныряла и распивала алкогольные напитки. В это время, жена Джека Евгения, внучка королевы Елизаветы II, сидела дома с маленьким ребёнком. Фотграфии быстро разлетелись по сети, но сам Бруксбэнк никак не прокомментировал эту прогулку.
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Эээммм... а что, бикини уже не купальник теперь?