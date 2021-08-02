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Муж внучки Елизаветы II был замечен на яхте с полуголыми красотками

Муж внучки Елизаветы II был замечен на яхте с полуголыми красотками (3 фото)

Автор:
02 августа 2021 12:06
Сообщество : Звезды и знаменитости: истории, фото, сенсации
Метки: ynews   Джек Бруксбэнк   измена   интересное   муж   папарацци   спалился   фото   
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Очередной скандал в королевской семье. Муж принцессы Евгении Джек Бруксбэнк был замечен в Италии на яхте с моделями. Некоторые девушки были в купальниках, а другие и вовсе только в бикини. По официальной версии Джек прилетел в Италию по работе: он должен был присутствовать на гала-ужине UNICEF.

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Метки: ynews   Джек Бруксбэнк   измена   интересное   муж   папарацци   спалился   фото   
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13  комментариев
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15k
Топпер Харли 2 часа назад
Ну хоть у кого-то с гендером все в порядке)))
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5k
Ruk 11 минут назад
ну и норм, нам что - позавидовать?
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89k
сапер Водичка 13 минут назад
ПОКЕМОНИХА-ты перелогинилась !?!
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14k
Corvus Corax Полчаса назад
"Некоторые девушки были в купальниках, а другие и вовсе только в бикини."
Эээммм... а что, бикини уже не купальник теперь?
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6k
dikijjim 40 минут назад
я бы получше нашел
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267
Olgaz 45 минут назад
И, что? Нормальный - здоровый мужик отдыхает с красивыми тёлочками!!! Вот если бы с быками полуголыми затусил, тогда бы было совсем забавно
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23k
Батончик с маком 55 минут назад
В сауну надо с лядями ходить, там палева меньше
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5k
Олег Час назад
Если сможет убедить СМИ, что эти, пардон, "модели" какие-нибудь трансгендерные лесбиянки и это была акция в поддержку их идентичности, то все обойдется - "просветленная" общественность его поддержит
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2k
NIS 2 часа назад
Пацан к короне шёл .. не фортануло .... ( шутка !)
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3k
Viejo Borracho Dikobraz 2 часа назад
А написали бы *Джек Бруксбэнк был замечен* и все бы такие *а кто это такой ,да и пох *
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1k
Ян Баян 2 часа назад
Мляди нынче все модели.Ага
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