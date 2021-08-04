Для дерзких «Бонни и Клайда из Сент-Луиса» все обошлось незначительным штрафом. Извиняться за свои действия супруги отказались, отметив, что они снова сделали бы то же самое для защиты своего дома и собственности.
Губернатор штата Миссури Майк Парсон помиловал адвокатов Марка и Патришу Макклоски, в июле прошлого года направивших огнестрельное оружие на толпу протестующих, которая прорвалась на частную территорию.
Супруги были осуждены за незаконное применение оружия. Прокурор Сент-Луиса Кимберли Гарднер требовала у суда для подсудимых по 4 года тюрьмы, объясняя свое решение тем, что пара «создала опасную ситуацию с участием мирных безоружных протестующих». К счастью, для четы Макклоски все закончилось не сильно обременительными штрафами и изъятием оружия: Марк и Патриша должны будут заплатить 750 и 2000 долларов соответственно.
Во время слушаний прокурор настаивал, что митингующие были мирными: «Не было никаких доказательств, что у кого-либо из них было оружие, и никто из тех, с кем я беседовал, не понимал, что они шли по частному району».
Считается, что протестующие хотели срезать путь и не знали, что улица, на которой живут Макклоски, заканчивается тупиком. И нет ответа на вопрос, зачем мирные демонстранты выломали ворота.
Во время последнего заседания супруги признали вину, но отказались извиняться за свои действия.
«Я бы сделал это снова. Всякий раз, когда толпа будет приближаться ко мне, я сделаю всё возможное, чтобы подвергнуть их непосредственной угрозе физических травм, потому что именно это не позволило разрушить им мой дом и семью», - заявил в зале суда Марк Макклоски.
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Этот инцидент получил общенациональную известность после того, как бывший президент США Дональд Трамп опубликовал видеозапись происшествия на своей страничке в Twitter.
Вскоре фотографии супругов Макклоски стали мемами, и сегодня они известны как «Белая пара с оружием» и «Бонни и Клайд из Сент-Луиса».
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А так: краснокнижных(жопых) обезьянок обидели...
ТЬФУ!!!
Читать противно.
Те, кто носится с правами человека, с защитой собственности и жилища как с писаной торбой, пошли на поводу у стада дикарей и мародёров...
И кто ещё посмеет назвать США великой страной?!
Сборище трусов.
И, кстати, почему БЛМщики-погромщики обходили стороной книжные и русские магазины???
А не было ли это избирательной компанией?