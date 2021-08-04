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Губернатор Миссури&nbsp;помиловал супругов, направивших оружие на демонстрантов BLM

Губернатор Миссури помиловал супругов, направивших оружие на демонстрантов BLM (9 фото + 1 видео)

Автор:
04 августа 2021 16:57
Сообщество : Жизнь в США
Метки: blm   видео   оружие   помилование   суд   частная собственность   
1059
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Для дерзких «Бонни и Клайда из Сент-Луиса» все обошлось незначительным штрафом. Извиняться за свои действия супруги отказались, отметив, что они снова сделали бы то же самое для защиты своего дома и собственности.

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Метки: blm   видео   оружие   помилование   суд   частная собственность   
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23  комментария
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104
Thomsen 36 минут назад
Не понимаю - какой идиот сравнил чету МакКлоски с Бонни и Клайдом? Какая может быть параллель между защищающими свой дом и себя от беспредельщиков обывателями и отморозками, грабившими банки и замочившими не менее дюжины человек??? Наличие стволов в руках, что ль?
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5k
★Lucifer★ 10 минут назад
Если бы к ним вломились тогда НЕ ЧЁРНЫЕ и были застрелены - НИЧЕГО БЫ НЕ БЫЛО.
А так: краснокнижных(жопых) обезьянок обидели...
ТЬФУ!!!
Читать противно.
Те, кто носится с правами человека, с защитой собственности и жилища как с писаной торбой, пошли на поводу у стада дикарей и мародёров...
И кто ещё посмеет назвать США великой страной?!
Сборище трусов.
И, кстати, почему БЛМщики-погромщики обходили стороной книжные и русские магазины???
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−12
apqurhf 11 минут назад
нигеров теперь незнание закона освобождает от ответственности?
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3k
Иван 14 минут назад
Как остановить толпу негров? Кинуть им баскетбольный мяч.
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10k
gnyS i Полчаса назад
Нормально... железные ворота порвали в клочья прорываясь на территорию дома... нет свидетельств агрессии и они были не вооружены..........мирные протестующие.................
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6k
klop Полчаса назад
А что стало с остальными кто защищал свой дом с оружием?
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10k
Александр Полчаса назад
Где те, кто рассказывает что в США можно стрелять в каждого кто проникнет на частную собственность и вообще, частная собственность это святое?
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2k
Ivan Полчаса назад
Меня больше волнует, а какие приговоры вынесли нигерам, незаконно проникшим на частную собственность с порчей имущества(ворот)?
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24k
Vazari Полчаса назад
Бл, какое откровенное иезуитство: "«Не было никаких доказательств, что у кого-либо из них было оружие, и никто из тех, с кем я беседовал, не понимал, что они шли по частному району». Наверное это так выглядело??
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446
Отец Пигидий Vazari 53 секунды назад
Ссылка youtu.be
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27k
Антон 39 минут назад
"Примечательно, что Марк Макклоски в скором времени намерен баллотироваться на пост сенатора от штата Миссури"

А не было ли это избирательной компанией?
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2k
Александр 40 минут назад
Все правильно сделали, надо было предупредительный в воздух всадить. Мартышки быстрее бы поняли расклад.
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597
Propan 44 минуты назад
Всё таки есть здравый смысл.
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