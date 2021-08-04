Губернатор штата Миссури Майк Парсон помиловал адвокатов Марка и Патришу Макклоски, в июле прошлого года направивших огнестрельное оружие на толпу протестующих, которая прорвалась на частную территорию.





Супруги были осуждены за незаконное применение оружия. Прокурор Сент-Луиса Кимберли Гарднер требовала у суда для подсудимых по 4 года тюрьмы, объясняя свое решение тем, что пара «создала опасную ситуацию с участием мирных безоружных протестующих». К счастью, для четы Макклоски все закончилось не сильно обременительными штрафами и изъятием оружия: Марк и Патриша должны будут заплатить 750 и 2000 долларов соответственно.