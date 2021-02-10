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В Германии состоится суд над 100-летним нацистом из концлагеря Заксенхаузен

В Германии состоится суд над 100-летним нацистом из концлагеря Заксенхаузен (4 фото)

Автор:
10 февраля 2021 14:10
Сообщество : Новости со всего Мира
Метки: возмездие   вторая мировая   концлагерь   нацист   преступления   суд   труд делает свободным   
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100-летнему жителю Германию предъявлено обвинение по 3518 пунктам о соучастии в убийстве. Прокуратура утверждает, что во время Второй мировой войны он был членом СС в нацистском концентрационном лагере Заксенхаузен. Это тот самый лагерь, на воротах которого красовалась надпись "Труд делает свободным".

Источник:  — переведено специально для fishki.net

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Метки: возмездие   вторая мировая   концлагерь   нацист   преступления   суд   труд делает свободным   
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7  комментариев
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2k
Андрей 44 минуты назад
И думаю евреи тут ни при чем. Просто немцы решили деда засудить на старости лет. Конечно ему нет прощения. Но даже нацисты в старости - просто старые пердуны. Что ему можно присудить? Расстрел? Пожизненное?
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31k
Nefrion 2 минуты назад
Как-то этот суд плохо пахнет. Хуже, чем издеваться над поверженным врагом, ведь он гражданин Германии, т.е. "свой".
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4k
TirAn 8 минут назад
Скоро повидается с пострадавшими. они там всё ему выскажут ...
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58
Breemans 13 минут назад
Главное чтобы успели вердикт вынести. И помирая он точно будет знать, что кроме ада никуда не попадет.
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Иван 22 минуты назад
Если каждый из трёх тыщ пунктох рассматривать по одному в день, уйдёт больше 10 лет. Дед точно не доживёт.
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