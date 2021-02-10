В Германии состоится суд над 100-летним нацистом из концлагеря Заксенхаузен

Сначала в этом месте содержались политические заключенные, геи, Свидетели Иеговы и преступники, а в 1938 году туда были доставлены тысячи евреев. Все заключенные, которые были еще живы в лагере к 1942 году, были отправлены в лагерь смерти Освенцим.



Заксенхаузен был освобожден в 1945 году советским войсками. После войны он попал в Зону советской оккупации и до 1950 года использовался как спецлагерь 7 НКВД.



Сегодня оставшиеся здания и территория лагеря имеют статус музея и доступны для посещений.