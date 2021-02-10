В Германии состоится суд над 100-летним нацистом из концлагеря Заксенхаузен

100-летнему жителю Германию предъявлено обвинение по 3518 пунктам о соучастии в убийстве. Прокуратура утверждает, что во время Второй мировой войны он был членом СС в нацистском концентрационном лагере Заксенхаузен. Это тот самый лагерь, на воротах которого красовалась надпись "Труд делает свободным".
Сообщается, что с 1942 по 1945 год обвиняемый служил в качестве рядового члена штурмового отряда в концлагере и участвовал в убийстве тысяч заключенных.
Несмотря на возраст обвиняемого (его имя не разглашается в соответствии с законом), он был признан способным предстать перед судом. Однако предполагается, что будут установлены ограничения на то, как долго он может находиться в суде в течение дня.
Несмотря на возраст обвиняемого (его имя не разглашается в соответствии с законом), он был признан способным предстать перед судом. Однако предполагается, что будут установлены ограничения на то, как долго он может находиться в суде в течение дня.
Эфраим Зурофф, старший охотник за нацистами в Центре Симона Визенталя в Калифорнии, сказал, что такие случаи, как этот, являются "жизненно важным напоминанием об опасностях антисемитизма, расизма и ксенофобии".
"Возраст подсудимых не может служить оправданием для игнорирования их и для того, чтобы позволить им жить в мире и спокойствии, в которых они отказывали своим жертвам", - сказал он.
"Возраст подсудимых не может служить оправданием для игнорирования их и для того, чтобы позволить им жить в мире и спокойствии, в которых они отказывали своим жертвам", - сказал он.
Лагерь Заксенхаузен был основан в 1936 году. В нем из-за голода, болезней и запланированных убийств под руководством СС погибло более 40 000 человек. Планировалось, что Заксенхаузен будет служить образцом и тренировочным лагерем, но в итоге он использовался как место рабского труда, массовых убийств и извращенных медицинских экспериментов.
Сначала в этом месте содержались политические заключенные, геи, Свидетели Иеговы и преступники, а в 1938 году туда были доставлены тысячи евреев. Все заключенные, которые были еще живы в лагере к 1942 году, были отправлены в лагерь смерти Освенцим.
Заксенхаузен был освобожден в 1945 году советским войсками. После войны он попал в Зону советской оккупации и до 1950 года использовался как спецлагерь 7 НКВД.
Сегодня оставшиеся здания и территория лагеря имеют статус музея и доступны для посещений.
Заксенхаузен был освобожден в 1945 году советским войсками. После войны он попал в Зону советской оккупации и до 1950 года использовался как спецлагерь 7 НКВД.
Сегодня оставшиеся здания и территория лагеря имеют статус музея и доступны для посещений.
Источник: — переведено специально для fishki.net
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