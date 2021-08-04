16 раз, когда люди наткнулись на то, о чём ничего не знали, но их просветили в Интернете

В то время как одни всячески пытаются убежать от знаний, другие только и ищут повод, чтобы узнать что-нибудь новенькое. Раз вы читаете это, значит, что вы определённо из вторых. Порой, чтобы найти что-нибудь интересное не надо далеко ходить, достаточно просто осмотреть чулан бабушки или подвал свое.
У всяких любопытных штуковин, которые можно там найти, только одна проблема — иногда трудно понять, что это такое. С такими вопросами пользователи часто обращаются на сайте Reddit, где другие пользователи по мере возможности пытаются рассказать о происхождении той или иной находки
Вопрос: «Для чего нужны эти жилетки с жидкостью, которые носят олимпийские спортсмены по парусному спорту? В них стояли голландские спортсменки Аннемик Беккеринг и Аннетт Дуэц во время интервью после гонки»
Ответ: «Это охлаждающие жилеты»
Впервые об этих жилетах заговорили в 2020-м году, когда их стали носить медсёстры, которые во время пандемии были вынуждены носить плохо вентилируемую одежду, страдая от жары. Эти же жилеты позволяют спортсменам более комфортно переносить летние Олимпийские игры и не перегреваться.
Вопрос: «Что это за штука на барной стойке на моей работе? Сделано из металла, внутри полое»
Ответ: «Это старомодная открывалка для бутылок на барной стойке. Видел много таких в старых пабах»
Сзади металлической штуковины есть специальная часть, которая предназначена для открывания бутылок. Обычно, после открывания пробка падает в специальную ёмкость, хотя внизу может стоять обычное мусорное ведро
Вопрос: «Маленькая фигурная ложечка с дырочкой на дне. Думаю, это какая-то кухонная принадлежность, но понятия не имею, что это такое. Помогите!»
Ответ: «Это ложка для придания кусочкам дыни причудливую форму»
Работает так же как ложка для мороженого.
Вопрос: «Мой партнёр пошёл на дворовую распродажу и вернулся со старой банкой, полной таких штуковин. Жёсткий металл, мерная ложка для масштаба»
Ответ: «Это крепление для штор, у которых нет специальных прорезей или петель»
Острая часть проходит сквозь ткань штор, как английская булавка, а другая цепляется за кольца.
Вопрос: «В моём новом бюстгальтере, который я купила в Интернете, есть «микрочип». На мой взгляд, он фейковый, но я не могу точно определить, что это такое и почему оно было внутри»
Ответ: «Это нечто из "лечащих" вещей современного мира. Из разряда магнитных браслетов»
Сейчас некоторые китайские производители нижнего белья вшивают внутрь такие магниты. Они призваны улучшить циркуляцию крови, и чаще всего их можно встретить в белье для «похудения»
Вопрос: «Только что купил дом у озера и нашел три таких штуки в воде рядом с пирсом. Перекрестная стопка гофрированных трубок, обернутая пластиковой сеткой, с прикреплёнными утяжелителями»
Ответ: «Это, так называемые, рыбные ясли. Они помогают малькам прятаться от хищных рыб. Они также улучшают рыбалку, так как хищные рыбы будут плавать вокруг этих штук в надежде, что оттуда выплывут несколько малышей»
Вопрос: «Только что переехал в новый дом. Бывший жилец оставил это в морозильной камере. Цельный цилиндр из нержавеющей стали, длиной чуть более 15 см, закругленный на одном конце, а на другом — внутренняя резьба. Анчоусы для масштаба. Что это за штука?»
Ответ: «Это охлаждающая палочка для вина с потерянной второй частью. Замораживаете её в морозилке, затем помещаете в бутылку с вином»
Вопрос: «Что это за маленькая камера или какой-то детектор на потолке? Заметила в салоне восковой эпиляции»
Ответ: «Это индикатор, показывающий, что у потолочной лампы есть резервный аккумулятор на случай чрезвычайной ситуации, и что он полностью заряжен.»
Вопрос: «Эта штука с множеством ручек. В основном сделана из дерева, уже много лет стоит в комиссионном магазине в Моссел-Бей, Южная Африка, и никто никогда не знал, что это такое. Google тоже не знает»
Ответ: «Это панель управления электрического устройства для похудения. Что-то наподобие аппарата ЭКГ, с помощью него пропускали электрический ток через определённые точки, и это должно было стимулировать мышцы и давать те же результаты, что и упражнения»
Вопрос: «Небольшой металлический предмет (около 10 см) с различными механическими частями на одной стороне. Внутри футляра с подкладкой есть запасное зубчатое колесо. Возраст неизвестен, но, возможно, антиквариат»
Ответ: «Это чертежный инструмент для рисования пунктирных линий»
Пишущая часть окуналась в тушь, затем устройство надо было весть вдоль линейки, чтобы оно оставляло пунктирные линии или, как в данном случае, точки.
Вопрос: «Большой объект кубической формы, прикрепленный к какому-то каналу возле плотины. Обычно находится под водой. Вроде сделано из полупрозрачного материала?»
Ответ: «Это фильтр для забора воды, которая набирается в некий резервуар.»
На данный момент фильтр видно, потому что уровень воды понизился. Скорее всего, под водой есть ещё такие.
Вопрос: «Металлические штырьки с круглыми головками и вращающимися трубочками в деревянной доске. Скорее всего, антиквариат. Что такое?»
Ответ: «Это винтажная вешалка для галстуков»
Вопрос: «Тяжелый мяч и хлипкая проволока... Какой-то держатель?»
Ответ: «Это держатель для салфеток, причем, из ИКЕИ»
Вопрос: «Две резиновые чашки на концах пластиковых дужек, которые не прикасаются. Что это такое?»
Ответ: «Это ударный массажер для спины»
Во время удара по спине, они шарик бьётся о другой, добавляя дополнительную вибрацию.
Вопрос: «Что это за вещь, которую я нашел в комиссионном магазине? Похожа на керамический поднос, который стоит на столе и что-то удерживает»
Ответ: «Ваза для цветов, также известная как "лягушка для цветов"»
Часто используется для удержания искусственных цветов.
Вопрос: «Небольшой круглый зажим с большими пальцами вверх. Растягивается, но сохраняет круглую форму»
Ответ: «Это держатель для телефона»
Источник:
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