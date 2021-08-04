16 раз, когда люди наткнулись на то, о чём ничего не знали, но их просветили в Интернете

FISHKINET
Как вычисляют террористов и пресекают террористические атаки Как вычисляют террористов и пресекают террористические атаки Психологический тест по картинке: то, что первым бросается в глаза, рассказывает о человеке правду Психологический тест по картинке: то, что первым бросается в... Они убивали и калечили людей в 90-х: члены ОПГ из бандитской России Они убивали и калечили людей в 90-х: члены ОПГ из бандитской России Губернатор Миссури&nbsp;помиловал супругов, направивших оружие на демонстрантов BLM Губернатор Миссури помиловал супругов, направивших оружие на... У сбившей детей на переходе девушки случилась истерика У сбившей детей на переходе девушки случилась истерика Капитан очевидность в деле. Опять? Снова Капитан очевидность в деле. Опять? Снова Подошел к работе с юмором Подошел к работе с юмором 20+ курьезов в автомастерских, при виде которых у механиков ёкнуло сердце 20+ курьезов в автомастерских, при виде которых у механиков ёкнуло... Нарыл древнюю папку с нестандартными веселыми картинками Нарыл древнюю папку с нестандартными веселыми картинками 19 фотографий, которые покажут, как нелегко даются спортсменам-олимпийцам медали 19 фотографий, которые покажут, как нелегко даются... Как создавался отличный боевик 1991 года "Харлей Дэвидсон и ковбой Мальборо" Как создавался отличный боевик 1991 года "Харлей Дэвидсон и ковбой... Мог ли колхозник в СССР купить себе машину? Мог ли колхозник в СССР купить себе машину? Калейдоскоп юмора в картинках и мемах Калейдоскоп юмора в картинках и мемах Смешные и познавательные картинки Смешные и познавательные картинки В Тушине мужчина разбил восемь машин, когда искал спрятанную в багажнике девушку В Тушине мужчина разбил восемь машин, когда искал спрятанную в... Кидалась столбиками и рекламой: девушка пыталась разгромить Шереметьево Кидалась столбиками и рекламой: девушка пыталась разгромить... Звезда с пелёнок: чем сегодня занимается главный Том Сойер нашего кино Звезда с пелёнок: чем сегодня занимается главный Том Сойер нашего кино 15 фотографий с необычного и интересного ракурса 15 фотографий с необычного и интересного ракурса "Выходи, не повезу тебя!": инвалида-программиста с ДЦП чуть не высадили из маршрутки в Питере "Выходи, не повезу тебя!": инвалида-программиста с ДЦП чуть не...
16 раз, когда люди наткнулись на то, о чём ничего не знали, но их просветили в Интернете

16 раз, когда люди наткнулись на то, о чём ничего не знали, но их просветили в Интернете (32 фото)

Автор:
04 августа 2021 21:16
Метки: вопросы   находки   ответы   
1362
32

В то время как одни всячески пытаются убежать от знаний, другие только и ищут повод, чтобы узнать что-нибудь новенькое. Раз вы читаете это, значит, что вы определённо из вторых. Порой, чтобы найти что-нибудь интересное не надо далеко ходить, достаточно просто осмотреть чулан бабушки или подвал свое.

×

Источник:

Ссылки по теме:
Метки: вопросы   находки   ответы   
Понравился пост? Поддержи Фишки, нажми:
2
1
Новости партнёров
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
1  комментарий
Сначала новые
Сначала лучшие Сначала старые
Лучший комментарий
Скрыть
1k
a_komolow 5 часов назад
Хорошо рассказано!
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать ещё
От антипрививочников до антиременщиков: люди с запасом неопровержимых аргументов От антипрививочников до антиременщиков: люди с запасом неопровержимых аргументов Богатый урожай, собранный на трассе Богатый урожай, собранный на трассе Если вас достал вопрос "Как дела?", то вы зашли по адресу Если вас достал вопрос "Как дела?", то вы зашли по адресу Загадки для любителей пораскинуть мозгами Загадки для любителей пораскинуть мозгами 15 любопытных находок, сделанных в лесу 15 любопытных находок, сделанных в лесу Загадки для любителей поломать голову Загадки для любителей поломать голову
Димон

Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

3809170



Другие посты автора
Прямые трансляции 24 часа в сутки из воронежского заповедника
Популярное
Капитан очевидность в деле. Опять? Снова
2
88
Капитан очевидность в деле. Опять? Снова
Как сейчас выглядит «Охранник Салтыковой» из фильма «Брат-2»
0
32
Как сейчас выглядит «Охранник Салтыковой» из фильма «Брат-2»
﻿
Набирающие популярность
Гвардейцы помогли ликвидировать пожары в Карелии
0
15
Гвардейцы помогли ликвидировать пожары в Карелии
13-летняя британка стала самой молодой олимпийской медалисткой в истории страны
0
10
13-летняя британка стала самой молодой олимпийской медалисткой в истории страны
От антипрививочников до антиременщиков: люди с запасом неопровержимых аргументов
От антипрививочников до антиременщиков: люди с запасом неопровержимых аргументов
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Лучшие демотиваторы
Мурка! Не переигрывай!
2
0

Перейти в раздел
Популярные теги
#Юмор#прикол#Россия#дтп#кино#люди#фотографии#СССР#новости#фильм
#фото#ynews#факты#автомир#интересное#шоу бизнес#знаменитости#авто аварии#олимпиада#Украина
#интересно#подборка#автомобили#история#аварии#животные#картинки#забавно#сша#дети

На что жалуетесь?

Вернуться