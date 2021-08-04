16 раз, когда люди наткнулись на то, о чём ничего не знали, но их просветили в Интернете

В то время как одни всячески пытаются убежать от знаний, другие только и ищут повод, чтобы узнать что-нибудь новенькое. Раз вы читаете это, значит, что вы определённо из вторых. Порой, чтобы найти что-нибудь интересное не надо далеко ходить, достаточно просто осмотреть чулан бабушки или подвал свое.