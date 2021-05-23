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Лидер террористов подорвал себя, столкнувшись с другими террористами

Лидер террористов подорвал себя, столкнувшись с другими террористами (4 фото)

Автор:
23 мая 2021 08:30
Сообщество : Новости со всего Мира
Метки: ynews   Абубакар Шекау   Боко Харам   Борно   нигерия   новости   суицид   террористы   
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Лидер нигерийской террористической организации "Боко Харам" Абубакар Шекау подорвал себя в ходе столкновений с террористами из другой группировки - "Исламское государство провинций Западной Африки".

Источник:  — переведено специально для fishki.net

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Метки: ynews   Абубакар Шекау   Боко Харам   Борно   нигерия   новости   суицид   террористы   
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32k
Alex Час назад
Да и хер с ним
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13k
Александр 48 секунд назад
Поссорился с коллегами и рванул к начальству
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Джон Уик 19 минут назад
Насосался кокса возомнил себя богом хотел доказать что воскресенит. Вот и бомбанул себя. Думаю что он спор проиграл.
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634
Monher 37 минут назад
Чем меньше на земле таких людоедов, тем воздух чище
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42k
parallax 59 минут назад
Самая мирная религия несущая мир и добро.
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3k
Севастьян Час назад
Не мог повеситься или силы духа не хватило?Как школьниц воровать ,так в первых рядах,а тело свое бренное выставить на обозрение-кишка тонка.
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