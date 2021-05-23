Лидер террористов подорвал себя, столкнувшись с другими террористами

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Лидер нигерийской террористической организации "Боко Харам" Абубакар Шекау подорвал себя в ходе столкновений с террористами из другой группировки - "Исламское государство провинций Западной Африки".
Лидер нигерийской террористической группировки "Боко Харам" скончался после подрыва "пояса смертника", сообщают официальные источники из Нигерии.
Абубакар Шекау, который организовал похищение почти 300 школьниц в Чибоке в 2014 году, взорвал себя в ходе столкновений с боевиками из организации "Исламское государство провинций Западной Африки" (ISWAP) на севере Нигерии. Столкновения произошли в штате Борно, где конкуренты "Боко Харам" стали доминирующей силой в джихадистском повстанческом движении Нигерии, которое существует более десяти лет.
Хотя официального подтверждения смерти Шекау от правительственных источников пока не поступило, журналисты добыли расшифровки разговоров повстанцев, обсуждающих его самоубийство. Один из боевиков сказал: «Шекау взорвал бомбу и покончил с собой».
«Шекау был самым стойким лидером террористов в мире, - говорит Булама Букарти, аналитик из британского Института глобальных изменений. - возможно, наименее понятый и наиболее недооцененный из известных боевиков. Его смерть - важный момент для Нигерии».
Впрочем, власти не торопятся с признанием смерти Шекау. «Мы внимательно изучаем все данные, - заявил
представитель нигерийской армии Мохаммед Йерима. - Раньше мы сообщали, что он мертв, а затем он возвращался».
Действительно, Шекау, получивший международную известность, когда его люди похитили около 300 школьниц в Чибоке в 2014 году, за последние 10 лет уже несколько раз был объявлен убитым, но информация всякий раз оказывалась ложной.
Абубакар Шекау, который организовал похищение почти 300 школьниц в Чибоке в 2014 году, взорвал себя в ходе столкновений с боевиками из организации "Исламское государство провинций Западной Африки" (ISWAP) на севере Нигерии. Столкновения произошли в штате Борно, где конкуренты "Боко Харам" стали доминирующей силой в джихадистском повстанческом движении Нигерии, которое существует более десяти лет.
Хотя официального подтверждения смерти Шекау от правительственных источников пока не поступило, журналисты добыли расшифровки разговоров повстанцев, обсуждающих его самоубийство. Один из боевиков сказал: «Шекау взорвал бомбу и покончил с собой».
«Шекау был самым стойким лидером террористов в мире, - говорит Булама Букарти, аналитик из британского Института глобальных изменений. - возможно, наименее понятый и наиболее недооцененный из известных боевиков. Его смерть - важный момент для Нигерии».
Впрочем, власти не торопятся с признанием смерти Шекау. «Мы внимательно изучаем все данные, - заявил
представитель нигерийской армии Мохаммед Йерима. - Раньше мы сообщали, что он мертв, а затем он возвращался».
Действительно, Шекау, получивший международную известность, когда его люди похитили около 300 школьниц в Чибоке в 2014 году, за последние 10 лет уже несколько раз был объявлен убитым, но информация всякий раз оказывалась ложной.
Смерть Шекау, несомненно, будет способствовать разобщению "Боко Харам", и так ослабленной военными, которые наносили массовые с воздуха по ее базам, и дезертирством среди людей Шекау. Не в последнюю очередь, проблемы связаны с противостоянием «Боко Харам» и ISWAP, которые давно сражались за контроль над территорией. В результате, ISWAP превратилась в более грозную силу: ее боевики регулярно проводят массированные нападения на вооруженные силы, осуществляют захват армейских баз.
Шекау стал во главе "Боко Харам", формально известного как Джамаату Ахлис Сунна Лиддаавати валь-Джихад, после того, как его основатель Мухаммад Юсуф был убит полицией в 2009 году. Под руководством Шекау "Боко Харам" взял под контроль большие участки северо-востока страны, провозгласив в 2014 году "халифат" в городе Борно Гвоза. Но нигерийских войска с 2015 года при поддержке солдат из Камеруна, Чада и Нигера теснят джихаддистов и уже заставили их покинуть большую часть территории, которую они когда-то контролировали.
Возмутившись постоянными нападениями Шекау на мирных жителей и использованием женщин и детей в качестве террористов-смертников, часть его соратников в 2016 году отделилась от "Боко Харам" и стала ISWAP при поддержке группировки Исламское государство.
Возмутившись постоянными нападениями Шекау на мирных жителей и использованием женщин и детей в качестве террористов-смертников, часть его соратников в 2016 году отделилась от "Боко Харам" и стала ISWAP при поддержке группировки Исламское государство.
Источник: — переведено специально для fishki.net
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