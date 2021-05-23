Лидер террористов подорвал себя, столкнувшись с другими террористами

Лидер нигерийской террористической группировки "Боко Харам" скончался после подрыва "пояса смертника", сообщают официальные источники из Нигерии.

Абубакар Шекау, который организовал похищение почти 300 школьниц в Чибоке в 2014 году, взорвал себя в ходе столкновений с боевиками из организации "Исламское государство провинций Западной Африки" (ISWAP) на севере Нигерии. Столкновения произошли в штате Борно, где конкуренты "Боко Харам" стали доминирующей силой в джихадистском повстанческом движении Нигерии, которое существует более десяти лет.

Хотя официального подтверждения смерти Шекау от правительственных источников пока не поступило, журналисты добыли расшифровки разговоров повстанцев, обсуждающих его самоубийство. Один из боевиков сказал: «Шекау взорвал бомбу и покончил с собой».

«Шекау был самым стойким лидером террористов в мире, - говорит Булама Букарти, аналитик из британского Института глобальных изменений. - возможно, наименее понятый и наиболее недооцененный из известных боевиков. Его смерть - важный момент для Нигерии».

Впрочем, власти не торопятся с признанием смерти Шекау. «Мы внимательно изучаем все данные, - заявил

представитель нигерийской армии Мохаммед Йерима. - Раньше мы сообщали, что он мертв, а затем он возвращался».

Действительно, Шекау, получивший международную известность, когда его люди похитили около 300 школьниц в Чибоке в 2014 году, за последние 10 лет уже несколько раз был объявлен убитым, но информация всякий раз оказывалась ложной.