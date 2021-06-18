FISHKINET
добавить
пост
Сообщество Жить в России 4514 постов • 758 подписчиков подписаться
Главная > Сообщество Жить в России 
Новые схемы: теперь мошенники просят выбрасывать деньги в окно

Новые схемы: теперь мошенники просят выбрасывать деньги в окно (3 фото + 1 видео)

Автор:
18 июня 2021 17:17
Сообщество : Жить в России
Метки: Россия   жить в россии   криминал   мошенники   мошенничество   новости   преступность   
1398
3
1
Наглость телефонных преступников растет на глазах у изумленной публики.

Источник:

Ссылки по теме:
подписаться на сообщество "Жить в России"
Метки: Россия   жить в россии   криминал   мошенники   мошенничество   новости   преступность   
Понравился пост? Поддержи Фишки, нажми:
0
8
Новости партнёров
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
8  комментариев
Сначала новые
Сначала лучшие Сначала старые
Лучший комментарий
Скрыть
11k
ss 2 часа назад
"Покуда есть на свете дураки,
Обманом жить нам, стало быть, с руки"
(С)Алиса и Базилио
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
14k
vikklu 8 минут назад
Это каким же иппанько надо быть, чтобы выбросить деньги в окно?
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
7k
Сгусток позитива 9 минут назад
"Рассказали про случаи когда дважды выкидывали по 400 тысяч рублей."
до слёз, ну если есть такие далпаёпы то их точно надо доить!!!!
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
6k
кот базилий 9 минут назад
Это уже было - "ми проста прахадыли и тут деньга упали, мы взалы и пашлы,,ми не выноваты"
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
810
KevinSmith Полчаса назад
Насрать в пакет и выкинуть, пусть ловят
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
437
Миша 53 минуты назад
Этой "новой мошеннической схеме" уже лет 5, где только не предупреждали...

Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
8k
СПКиНР 2 часа назад
Т.е. на камерах наблюдения фиксируются только те кто против власти? А классово родственных элементов они не видят? Или это просто ни кому из полицаев не нужно?
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать ещё
Безумные TIK-TOK-челленджи, над которыми угорали весь 2020 год Безумные TIK-TOK-челленджи, над которыми угорали весь 2020 год Вернуть ли смертную казнь для педофилов? Вернуть ли смертную казнь для педофилов? Теперь просмотр порнографии можно "отмолить" Теперь просмотр порнографии можно "отмолить" Женщину из Перми посадили за интим с подростком Женщину из Перми посадили за интим с подростком 13-летняя девочка, за секс с которой осудили 23-летнего курьера, беременна не от него 13-летняя девочка, за секс с которой осудили 23-летнего курьера, беременна не от него Первый российский регион ввел обязательную вакцинацию от коронавируса Первый российский регион ввел обязательную вакцинацию от коронавируса
minimalism

Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

46354



Другие посты автора
Прямые трансляции 24 часа в сутки из воронежского заповедника
Популярное в сообществах
Погоня и эпичное задержание байкера на набережной в Екатеринбурге попали на видео
1
140
Погоня и эпичное задержание байкера на набережной в Екатеринбурге попали на видео
"Боже, люди обгоревшие бегут!": мощный взрыв разнес АЗС в Новосибирске
2
57
"Боже, люди обгоревшие бегут!": мощный взрыв разнес АЗС в Новосибирске
﻿
Безумные TIK-TOK-челленджи, над которыми угорали весь 2020 год
Безумные TIK-TOK-челленджи, над которыми угорали весь 2020 год
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Лучшие демотиваторы
Вечер сильного и независимого
2
5

Перейти в раздел
Популярные теги
#Юмор#интересно#животные#дтп#автомобили#забавно#Россия#подборка фото#Разное#смешно
#фото#прикол#картинки#люди#интересное#фотографии#в мире#сша#прикольные фото#шутка
#подборка#приколы#аварии#история#автомир#авто аварии#подборка приколов#подборки#комментарии#кино

На что жалуетесь?

Вернуться