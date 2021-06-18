Новые схемы: теперь мошенники просят выбрасывать деньги в окно

Напуганного человека просят сходить к банкомату, снять с карты наличные. При этом, конечно же, говорят, что все максимально секретно. Если даже в банке подозревают что-то неладное в поведении клиента и задают вопросы, то сам человек и убеждает сотрудников банка, что все в порядке, ведь его просили не говорить.