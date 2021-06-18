Новые схемы: теперь мошенники просят выбрасывать деньги в окно

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Наглость телефонных преступников растет на глазах у изумленной публики.
Теперь людей убеждают, что они становятся участниками спецоперации по спасению своих денег. Человеку звонят, представляются сотрудниками полиции или иных силовых структур и предлагают спасти его деньги.
Напуганного человека просят сходить к банкомату, снять с карты наличные. При этом, конечно же, говорят, что все максимально секретно. Если даже в банке подозревают что-то неладное в поведении клиента и задают вопросы, то сам человек и убеждает сотрудников банка, что все в порядке, ведь его просили не говорить.
(извините, но очень напомнило :) )
Далее человек возвращается домой, кладет деньги в пакет и запечатывает. Ему звонят и дают инструкцию: "Под окном стоит преступник, вы бросаете пакет - мы ловим деньги". Рассказали про случаи когда дважды выкидывали по 400 тысяч рублей.
Далее человек возвращается домой, кладет деньги в пакет и запечатывает. Ему звонят и дают инструкцию: "Под окном стоит преступник, вы бросаете пакет - мы ловим деньги". Рассказали про случаи когда дважды выкидывали по 400 тысяч рублей.
Отмечается, что бороться с такими видами мошенничества позволит общее повышение финансовой грамотности населения и уже сейчас привлекают сотовых операторов, чтобы те отслеживали звонки мошенников, чтобы отслеживать "преступные" номера.
Телефонных мошенничеств всегда было предостаточно, а с пандемией их количество увеличилось. За последний год обман россиян кибермошенниками увеличился больше чем на 60% и это исторический максимум. Не стоит осуждать тех, кого обманывают по телефону, особенно, если это пожилые люди. На другом конце провода находятся профессиональные обманщики, которых учат как правильно говорить, как отвечать и каким образом оказывать психологическое давление и запугивание. На месте обманутых могут оказаться если не вы сами, то ваши близкие, которых преступники смогут убедить в том, что их деньгам действительно угрожают. Лучше рассказать о случаях мошенничества и предупредить, чтобы ни в коем случае не продолжали разговор по телефону и просто клали трубку.
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до слёз, ну если есть такие далпаёпы то их точно надо доить!!!!