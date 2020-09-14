Либерия столкнулась с эпидемией сексуального насилия

Власти Либерии объявили изнасилования национальным бедствием и собираются внедрить комплекс чрезвычайных мер по борьбе с ними. По статистике, за три летних месяца в стране зафиксировано более 600 случаев изнасилований - и это лишь те, что попали в официальную статистику.
Президент Либерии Джордж Веа объявил сексуальное насилие "национальным бедствием" и сообщил о новых строгих мерах, призванных остановить всплеск изнасилований, зафиксированный в стране в последние месяцы. Президент принял такое решение после того, как к нему обратились тысячи либерийцев, обеспокоенных ростом насилия в столице страны Монровии. Как заявил Веа, н назначит специального прокурора, ведущего дела об изнасилованиях, а также введет в стране реестр насильников, в который будут попадать совершившие сексуальные преступления. Кроме того, в стране появится специальная служба, целью которой будет борьба с насилием, направленным против женщин.
Преступления на сексуальной почве давно были проблемой в Либерии, раздираемой гражданской войной и борющейся со вспышками вируса Эбола. Однако в 2020 году число случаев сексуального насилия резко выросло. Маргарет Тейлор, директор НКО Liberia's Women Empowerment Network, защищающего права женщин, утверждает, что только им стало известно о 600 случаях изнасилования, случившихся за летние месяцы. Она отметила значительный рост случаев насилия по сравнению с маем, когда статистика ее НКО зафиксировала 80 изнасилований.
По статистике ООН, в 2016 году в Либерии было зафиксировано 803 изнасилования, при этом лишь в 2% случаев насильники были официально осуждены. По словам экспертов, всплеск насилия стал последствием 14-летней гражданской войны, завершившейся в 2003 году. За эти годы насилие стало обыденным. При этом отношение к женщинам здесь не назовешь уважительным: по индексу гендерного равенства, рассчитываемому ежегодно, Либерия находится на 177 месте из 188 стран мира. Как сообщил в своем выступлении бывший футболист, а ныне президент Либерии Джордж Веа, жертвами насилия чаще всего становятся девочки и молодые женщины. Как заявил Веа, он готов принимать самые жесткие меры, чтобы снизить остроту этой проблемы.
Источник: — переведено специально для fishki.net
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Может, облезьянов, достигших подросткового возраста, кастрировать оптом, чтоб никому обидно не было? И девки целее будут, и война прекратится, ну ведь кастрированные коты намного добродушнее не прошедших эту процедуру?