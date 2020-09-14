Либерия столкнулась с эпидемией сексуального насилия

По статистике ООН, в 2016 году в Либерии было зафиксировано 803 изнасилования, при этом лишь в 2% случаев насильники были официально осуждены. По словам экспертов, всплеск насилия стал последствием 14-летней гражданской войны, завершившейся в 2003 году. За эти годы насилие стало обыденным. При этом отношение к женщинам здесь не назовешь уважительным: по индексу гендерного равенства, рассчитываемому ежегодно, Либерия находится на 177 месте из 188 стран мира. Как сообщил в своем выступлении бывший футболист, а ныне президент Либерии Джордж Веа, жертвами насилия чаще всего становятся девочки и молодые женщины. Как заявил Веа, он готов принимать самые жесткие меры, чтобы снизить остроту этой проблемы.