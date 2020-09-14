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Либерия столкнулась с эпидемией сексуального насилия

Либерия столкнулась с эпидемией сексуального насилия (4 фото)

Автор:
14 сентября 2020 18:22
Сообщество : Новости со всего Мира
Метки: ynews   Чрезвычайная ситуация   законы   криминал   либерия   насилие   новости   права женщин   
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Власти Либерии объявили изнасилования национальным бедствием и собираются внедрить комплекс чрезвычайных мер по борьбе с ними. По статистике, за три летних месяца в стране зафиксировано более 600 случаев изнасилований - и это лишь те, что попали в официальную статистику.

Источник:  — переведено специально для fishki.net

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Метки: ynews   Чрезвычайная ситуация   законы   криминал   либерия   насилие   новости   права женщин   
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6  комментариев
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Марина Час назад
Хочу лишь напомнить, что государство Либерия было не так давно основано неграми из США, которые решили вернуться на родину и построить самое справедливое и прекрасное чёрное государство.
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Слепой Пью Марина 59 минут назад
Основано государство белыми, хотевшими вернуть ниггеров в Африку, дать им свой дом, вернуть родину и т.д., и т.п. Денег в проект было вложено нехило... но благими намерениями выложена дорога почему-то не в рай.
Может, облезьянов, достигших подросткового возраста, кастрировать оптом, чтоб никому обидно не было? И девки целее будут, и война прекратится, ну ведь кастрированные коты намного добродушнее не прошедших эту процедуру?
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[email protected]@bux 5 минут назад
А что в Либерии уже людей есть перестали или это теперь больше не проблема?
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