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Российские школьники завоевали 4 медали на 55-й Международной олимпиаде по химии

Российские школьники завоевали 4 медали на 55-й Международной олимпиаде по химии

Автор:
25 июля 2023 16:55
Метки: медали   образование   олимпиада   химия   школьное   
78
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Золотые медали получили:

  • Сергей Росляков (Москва);
  • Никита Перов (Казань);
  • Вадим Харисов (Уфа).

Серебряную медаль забрал Алексей Михеев (с. Алтайское).

Руководитель сборной – профессор химического факультета МГУ Вадим Еремин, заместитель руководителя - доцент химического факультета МГУ Александр Белов.

55-ая Международная химическая олимпиада проходила в Цюрихе (Швейцария). В ней участвовали более 300 химиков из почти 90 стран. Программа включала теоретический и практический туры.


Российскую команду сформировали по итогам учебно-тренировочных сборов для победителей всероссийской олимпиады школьников по химии.


Никита Перов, Вадим Харисов и Сергей Росляков выступали в этом году и на Международной Менделеевской олимпиаде по химии в Астане, где также завоевали золотые медали.


Международная олимпиада по химии проводится с 1968 года. В 2022 году сборная России завоевала 4 золотые медали.

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Метки: медали   образование   олимпиада   химия   школьное   
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10  комментариев
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Андрей 2 часа назад
Ну надо срочно их отлавливать, и запихивать в хороший вуз, с нормальной стипендией и обязательным последующим трудоустройством лет на 5.
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ДК 2 часа назад
Вот интересно - в MIT или Caltech, Harvard или Princeton их уже пригласили (естественно, бесплатно)?
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Antonium 2 часа назад
Надо для таких создавать условия, чтобы жили и дальше учились в России. Развивали науку. Это и есть цвет нации, а не всякие певцы ртом и футболисты.
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