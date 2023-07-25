Российские школьники завоевали 4 медали на 55-й Международной олимпиаде по химии

Золотые медали получили:
- Сергей Росляков (Москва);
- Никита Перов (Казань);
- Вадим Харисов (Уфа).
Серебряную медаль забрал Алексей Михеев (с. Алтайское).
Руководитель сборной – профессор химического факультета МГУ Вадим Еремин, заместитель руководителя - доцент химического факультета МГУ Александр Белов.
55-ая Международная химическая олимпиада проходила в Цюрихе (Швейцария). В ней участвовали более 300 химиков из почти 90 стран. Программа включала теоретический и практический туры.
Российскую команду сформировали по итогам учебно-тренировочных сборов для победителей всероссийской олимпиады школьников по химии.
Никита Перов, Вадим Харисов и Сергей Росляков выступали в этом году и на Международной Менделеевской олимпиаде по химии в Астане, где также завоевали золотые медали.
Международная олимпиада по химии проводится с 1968 года. В 2022 году сборная России завоевала 4 золотые медали.
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