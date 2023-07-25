Российские школьники завоевали 4 медали на 55-й Международной олимпиаде по химии

55-ая Международная химическая олимпиада проходила в Цюрихе (Швейцария). В ней участвовали более 300 химиков из почти 90 стран. Программа включала теоретический и практический туры.

Российскую команду сформировали по итогам учебно-тренировочных сборов для победителей всероссийской олимпиады школьников по химии.

Никита Перов, Вадим Харисов и Сергей Росляков выступали в этом году и на Международной Менделеевской олимпиаде по химии в Астане, где также завоевали золотые медали.

Международная олимпиада по химии проводится с 1968 года. В 2022 году сборная России завоевала 4 золотые медали.